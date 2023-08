Satikšanās svētki

Lai arī kādi moto Alūksnes pilsētas svētkiem izvēlēti, man tie vienmēr ir saistījušies un saistīsies ar satikšanos. Un, ja man jāstāsta savi kapusvētku stāsti, kā to aizvadītajās svētku dienās aicināja novadnieks rakstnieks Andris Akmentiņš, tie būtu par satikšanos. Tikšanās ar neredzētiem vai reti redzētiem radiem, draugiem, kaimiņiem, skolasbiedriem un klases biedriem. Ar pēdējiem šīs tikšanās bijušas visskaistākās, interesantākās un emocionāli bagātākās. Un pilnīgi vienalga, vai tie ir rūpīgi plānotie ģimnāzijas apaļo jubileju salidojumi vai pēdējā brīža saskriešanās pilsētas svētku ballītē, kuplā vai pavisam šaurā lokā, tie vienmēr ir brīnišķīgi.

Esmu no tiem skolēniem, kuri skolas gaitas atminas labprāt un ar atkalredzēšanās prieku dodas uz klases salidojumiem un skolas apaļajām jubilejām, kur neiztrūkstoši esam kopā ne tikai ar klasesbiedriem, bet arī ar saviem skolotājiem un audzinātājiem.

Tam noteikti ir iemesls – man skolā patika, un šo manu vērtējumu noteikti kaldinājuši skolotāji un veidojuši klases un skolas biedri. Manuprāt, tas ir svarīgi – skolā justies labi, jo tikai tad tur var īstenot arī šīs institūcijas paredzētos mērķus. To visiem vēlu ņemt vērā, strādājot un mācoties jaunajos izglītības iestāžu veidojumos pēc skolu tīkla reformas.

Šoreiz vēlos pateikties visiem klases un paralēlklases biedriem, īpaši Andim Daktiņam, kuri vienas dienas laikā spēj saorganizēt satikšanos un baudīt to ar neviltotu prieku pat tad, ja ārā gāž lietus kā pa Jāņiem un nav noīrēts lepns viesu nams ar svinīgām salidojuma uzrunām un delikatesēm. Paldies visiem par interesantajām skolas laika atmiņām, kuras pašai varbūt pabalējušas, bet, tiklīdz kopā “pakustinām”, tās atgriežas pat pēc trīsdesmit gadu distances. Izrādās, var atminēties gan kopīgas skolas laiku likstas, kas vainagojušās piezīmēm, gan to, ka klasesbiedrenei lietū vienmēr sacirtojas mati… Skaisti!

Lepojos ar saviem klasesbiedriem, kuri joprojām dzīvo Alūksnē, rūpējoties par to, lai pilsēta būtu tik skaista, droša, uzņēmējdarbībā rosīga, kultūras un sporta notikumiem bagāta. Piemēram, ilggadējais pašvaldības policijas inspektors Gints Teterovskis, sporta skolas treneris Rolands Sīlis, talantīgā šuvēja un sava aroda popularizētāja Solvita Bērziņa, informācijas tehnoloģiju speciālists Guntis Podnieks un daudzi citi. Esmu lepna arī par tiem vienaudžiem, kurus dzīves ceļi aizveduši tālāk un kuri Alūksnes un ģimnāzijas vārdu spodrina ar savu ieguldījumu dažādās nozarēs. Viena no tām noteikti ir mana klasesbiedrene, zinātniece Līga Zvejniece, tāpat arī Latvijā pazīstamā uroloģe Zane Pilsētniece. Paralēlklasē savu mākslas talantu kaldināja māksliniece Sveta Korkla un daudzi citi, kuru ieguldījumu labākai pasaulei es nemaz nezinu. Varbūt to es uzzināšu skolas 115. gadskārtā, kad, iespējams, atkal tiksimies mūsu dzimtajā skolā. Šādu tikšanos visiem ļoti pietrūkstot.