Kur likt nemoderno džemperi?

Katrs Eiropas Savienības iedzīvotājs vidēji gadā iegādājas gandrīz 26 kilogramus tekstilizstrādājumu, bet izmet aptuveni 12 kilogramus. Tikai 22 % no patērētajiem tekstilizstrādājumiem savāc atsevišķi atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei, bet pārējie atkritumi visbiežāk tiek sadedzināti, apglabāti poligonos vai nonāk Āfrikā. Domāšanas veids “ražo – patērē – atkritumi” ir jāmaina. Tiktāl viss atbalstāms un pareizi, bet…

Vai esam gatavi maksāt vairāk par apģērbu, lai arī tas būtu no pārstrādātiem materiāliem, un to šujot, darbinieki saņēmuši atbilstošu atalgojumu? Ar prātu to var saprast, bet, kad atlaižu laikā jaunu džemperīti var nopirkt par diviem vai trīs eiro, kārdinājums ņem virsroku. Un te arī ieslēdzas “praktiskā latvieša” gēns – “gan jau noderēs” un “šo nevar laist garām”. Uz to brīdi visi laba apģērba priekšnoteikumi izdziest. Zināma arī sajūta, kad kāds dārgs apģērba gabals tomēr nekalpoja tik labi, kā plānots –

pēc otrās mazgāšanas reizes zudusi krāsa vai ēdiena kleksis ne ar ko nav iztīrāms. Vai nākamreiz ceļas roka pirkt dārgo? Diezin vai. Arī rocība nav tik liela, un katrs dārgāks pirkums tomēr jāpārdomā.

Pieļauju, ka līdz apziņai, ka lēts apģērbs ir slikts, vēl jāizaug. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas mainīsies, taču nevar notikt dažu dienu, pat ne mēnešu laikā. Tāpat kā ar atkritumu šķirošanu – ja kādreiz likās grūti, neiespējami un sarežģīti, tad tagad teju pie katras daudzdzīvokļu mājas ir šķirojamie konteineri, un vairs neceļas roka kartona kastīti mest kopējā konteinerā. Vai arī suņu turēšana pie ķēdes. Kādreiz tā darīja ar teju visiem suņiem lauku mājās, tagad likums to aizliedz, cilvēki saprot un tā nedara. Mani bērnībā automašīnā veda bez autosēdeklīša, dzirdēti vareni vīru stāsti par to, kā ar kravas auto braukuši uz balli dzērumā, kravas kastē sasēdinot ballētājus. Tagad nekas tāds nav iedomājams. Sarakstu varētu turpināt vēl un vēl… Tādēļ ticu, ka ar laiku panēsāto apģērbu liksim tam paredzētajos konteineros, tas liksies normāli un pašsaprotami.

Tomēr, ko darīt tagad? Kur likt panēsāto džemperi? Tekstila nodošanas konteineru pie mājām vēl nav. Man jāatzīstas kādā grēkā. Apģērbu, ko nenēsāju, glabāju maisos. Gadu laikā sakrājas daudz drēbju, mest prom negribas, dažas tik nemodernas, ka nevar nodot arī labdarībai. Ko iesākt ar spīdīgu rozā bolero jaciņu? Nepraktiski un nemoderni. Arī putekļu slaucīšanai nav noderīgi. Turpat līdzās arī zīdveidīgas blūzes, izlaiduma kleita. Pagaidām vēl risinājuma nav.