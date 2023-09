Iekāpt otra kurpēs

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa ceļš viņa kurpēs, vēsta sena paruna. Tikai izprotot un pieņemot citādo, varam veidot iekļaujošu sabiedrību. Tāpēc 15. septembrī ikviens Latvijas iedzīvotājs bija aicināts vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu, simboliski paužot savu atbalstu deinstitucionalizācijas mērķa grupām – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Ikviens ir unikāls, katrs cilvēks ir personība ar savām vēlmēm un vajadzībām, un arī tie līdzcilvēki, kuri šķiet svešādi, atšķirīgi un nesaprotami, vēlas būt mīlēti, pieņemti un saprasti – tāpat kā katrs no mums. Tieši aizspriedumi un noraidoša sabiedrības attieksme ir lielākā barjera.

Akcijā iesaistījās arī skolas, tostarp mana bērna klase. Kamēr es kā mamma domāju, kādus divus apavus iedot, lai soli spert būtu ērti un dažādie apavi tomēr netraucētu ikdienas gaitām, tikmēr bērns divas dažādās kedas uzvilka kājās, nemaz nesatraucoties. Ja vajag, velku un eju. Tas man lika aizdomāties, ka mums, pieaugušajiem, reizēm tomēr traucē dzīves laikā uzkrātā pieredze un zināmie stereotipi. Uz lietām nespējam skatīties vienkārši. Bez iedziļināšanās, vērtēšanas un salīdzināšanas. Bērns to spēj, es kā mamma – ne. Populāri ir teikt, ka bērni ir vecāku spogulis un bērni mācās no vecākiem, tomēr reizēm vajag noņemt no acīm savas pieredzes klapes un mācīties no bērna. Viņi var iemācīt ļoti daudz. Varbūt ne akadēmiskās zināšanas un dzīves pieredzi, bet pavisam citu skatījumu uz lietām un pasauli. Daudz vienkāršāku un brīvāku.

Šobrīd TV3 kanālā otrdienu vakaros skatāms franču seriāls “Spožie prāti”. Seriāla galvenā varone ir arhivāre Astrīda ar autiskā spektra traucējumiem. Viņas precizitāte, vērīgums un izcilā atmiņa palīdz kriminālpolicijai atrisināt noziegumus. Astrīdai piemīt dotības, kas padara viņu par nenovērtējamu palīgu izmeklēšanā. Seriāls māca pieņemt citādo. Arī policistiem jāmainās un jāpielāgojas Astrīdas vajadzībām. Ja vien abas puses to vēlas, sadarbība izdodas. Jāgrib vien saprast vienam otru un pielāgoties. Protams, es nevaru spriest par to, vai medicīniski viss atainots pareizi, tomēr mani fascinē īpašo cilvēku īpašās spējas. Un kā vienā no sērijām teica galvenā varone – tieši atšķirīgais padara pasauli interesantu, nevis vienādais. Katrs vēlas būt saprasts un pieņemts, un atšķirīgais nav iemesls būt atstumtam un novērsties.