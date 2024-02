Bīstamais lietus

Pasaulē ir daudz bīstamu dabas parādību, kas apdraud cilvēku dzīvību, bet kura, jūsuprāt, ir bīstamākā Latvijā? Pirms izskanējušas versijas par negaisiem, vētrām, plūdiem, krusu un puteņiem, jāsaka, ka realitāte ir daudz vienkāršāka. Ja mēs pieņemam, ka sabiedrībai kopumā lielākā vērtība ir cilvēka veselība un dzīvība, tad lielāko postu un līdz ar to bīstamību rada apledojums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ik gadu apledojuma dēļ notiek simtiem autoavāriju, kurās cieš un bojā iet cilvēki, tāpat, protams, gadās traumas, vienkārši paslīdot uz noledojušas ietves. Līdz ar to nav nevienas citas laika parādības, kas kaut tuvinātos tam postam, ko nes tik ikdienišķais apledojums. Turklāt ir viena apstākļu kombinācija, kas apledojumu rada strauji, – sals un lietus vienlaicīgi jeb atkala. Pēc definīcijas tā ir plāna ledus kārta, kas izveidojas uz zemes un priekšmetiem aukstā laikā, līstot lietum vai pēc atkušņa uznākot salam. Tātad par atkalu tiek saukts apledojums, kas veidojas divos dažādos procesos – gan vienkārši atkūstot un pēc tam sasalstot ūdenim, kas jau ir uz zemes, gan tūlīt sasalstot uzlijušām lietus lāsēm. Otrais gadījums bieži ir visbīstamākais un rada visvairāk negadījumu. To meteorologi sauc par sasalstošu lietu. Valodniekiem tas nepatīk, jo tiek pieļauts, ka tas mūsu valodā ienācis no angļu valodā plaši lietotā “freezing rain”. Lai vai kā – ja prognozes brīdina, ka gaidāma šī parādība, tas ir signāls, ka apledojums var būt īpaši negants. Vienīgā labā ziņa ir tā, ka situācijas, kad veidojas šāds sasalstošs lietus, nav visai biežas – parasti dažas reizes ziemā.

Vienu no šīm reizēm piedzīvojām šonedēļ, un man pat šķiet, ka tik izteiktam sasalstošā lietus fenomenam biju lieciniece pirmo reizi. Tas radīja gan haosu automašīnu satiksmē, gan padarīja gandrīz neiespējamu pārvietošanos kājām. Ja vispār izdevās iekļūt automašīnā, kas bija apsalusi gluda kā ola, tad nākamais izaicinājums bija kā slidotavas apledojušie lauku ceļi. Savukārt, ja nolēmi iet kājām, nepalīdzēja pat turēšanās pie lenderēm, jo tās bija apledojušas tāpat kā citas virsmas. Un te pat komunālo dienestu rosīšanās ar smiltīm neko īsti nelīdzēja. Drošāk bija palikt mājās.

Taču bīstamais ir arī skaists. Sasalstošais lietus spēj padarīt pasauli patiešām brīnumainu un svešādu, ko pierādīja daudzie foto un video sociālajos tīklos. “Šodien mīļā Dabas Māte parāda savu varenību! Pavadot pāris stundas āra darbos, vērojot un izjūtot apkārtni, pārņēma dīvaina sajūta. Prātā ienāca pasaka “Sniega karaliene”…” sociālajos tīklos raksta kāda alūksniete. “Glancētais pagalms, kristalizētie koki un jumti, visa mana tēvu zeme ar sudrabu izrotāta. Es šādu laiku neatminos. Bērnībā atceros, ka vecmamma vilka vecās zeķes uz zābakiem, lai neslīdētu kājas,” raksta vēl kāda dabas vērotāja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Tie, kam šis bīstamais skaistums līdz kaklam, var priecāties par to, ka Kurzemes pusē sācies meteoroloģiskais pavasaris. Pēc tam nāks uz mūsu pusi…