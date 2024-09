Pakalpojums, kuru no pašvaldības gaida visi Alūksnes novada iedzīvotāji, ir autoceļu ikdienas uzturēšana ziemā. “Ko gan citu pašvaldība lauksaimniekiem var palīdzēt, kā vienīgi iztīrīt ceļus ziemā,” Alūksnes novada pašvaldības Attīstības komitejas sēdē, apspriežot jautājumu par pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 2024./2025. gada ziemas sezonai, teica deputāts Arturs Dukulis. Lai arī Alūksnes novadā pēc Ministru kabineta noteikumiem pārsvarā noteikti D klases autoceļi, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis sola, ka ziemā pašvaldība tos tīrīs neatkarīgi no normatīvā noteiktā – pirmām kārtām identificējot tos, pa kuriem notiek skolēnu pārvadājumi un zemniekiem produkcijas vešana, kā arī, lai pa tiem notiktu droša satiksme.

Viszemākās uzturēšanas prasības

Pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Rima Mellenberga skaidro, ka Alūksnes novadā pašvaldības autoceļiem pēc Ministru kabineta noteikumiem noteiktas C un D uzturēšanas prasības. Noteikumi izstrādāti, ņemot vērā ceļa segumu un satiksmes intensitāti, ko LVC mēra reizi piecos gados. D kategorijas ceļš ir zemākas klases, nekā C kategorijas ceļš.

R. Mellenberga norāda, ka sazinājusies ar LVC un informējusi, ka pašvaldība labprāt šogad pārskatītu ceļu uzturēšanas klases tur, kur kursē sabiedriskais transports un notiek skolēnu pārvadājumi, lai to noteiktu pēc iespējas augstāku. “Tomēr viņi palika pie sava – pie Ministru kabineta noteiktajām uzturēšanas klasēm – turklāt norādīja, ka pašvaldība var tikai lūgt samazināt, bet ne palielināt autoceļa uzturēšanas klasi.”

I. Berkulis piebilst, ka uzturēšanas klases pašvaldība var noteikt tikai pēc Ministru kabineta noteikumiem, balstoties uz satiksmes intensitāti, un tikai reizi piecos gados. Pēdējā satiksmes intensitāte mērīta 2021. gadā, nākamā reize būs pēc pieciem gadiem. Izpilddirektors atzīst, ka lielākajai daļai pašvaldības ceļu novadā noteikta D uzturēšanas klase, taču norāda, ka pašvaldība tos ziemā tīra neatkarīgi no tā, kas noteikts normatīvā.

Aicina mērījumus veikt pašiem

Arī deputāte Līga Langrate uzskata, ka nav jāgaida pieci gadi, lai veiktu atkārtotus satiksmes intensitātes mērījumus. “Pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pašvaldības autoceļu uzturēšanu ziemas periodā, pirmā prasība ir brauktuves attīrīšana no sniega. C kategorijas ceļiem brauktuves attīrīšana no sniega jāveic 24 stundu laikā, bet D grupas ceļiem laika periods attīrīšanai vispār netiek noteikts. Vērtējot no tautsaimniecības viedokļa un iepazīstoties ar D uzturēšanas klases pašvaldības ceļu posmiem, redzam, ka šo ceļu posmu galos ir gan piena lopkopības saimniecības, gan dažādu citu tautsaimniecības nozaru uzņēmumi,” saka deputāte. Kā piemēru L. Langrate min Zeltiņu pagastu, kur, viņasprāt, ir pietiekami intensīva satiksme un tautsaimniecības norises, bet tur pilnīgi visi pašvaldības autoceļi ir noteikti kā D – viszemākās – uzturēšanas klases. Tāpat deputāte min Jaunannas pagastu, kur ceļa posma galā ir piensaimniecības, un ceļš būtu laicīgi jāiztīra, jāsniedz atbalsts lauksaimniekiem.

Viņa norāda, ka lēmuma projektā par pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanu 2024./2025. gada ziemā ir atsauce uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2021. gada veikto auditu par ceļu noslodzi, kad bija pavisam cita situācija, jo pašvaldībā nebija notikusi administratīvās struktūras maiņa. “Cilvēki tagad vairāk ar transportu dodas uz novada centru. Paļauties tikai uz Ministru kabineta noteiktajiem mērījumiem nevajadzētu, labāk laicīgi veikt tos pašiem,” domā L. Langrate.

“Pagājušajā gadā, kad veicām izglītības reformu, izskanēja aicinājums pārskatīt arī autoceļu noslodzi – būtiski ir uzturēt ceļus braucamus, nevis kā nosaka D kategorija, ka attīrīšanai no sniega nav jāievēro nekāds laika periods. Autoceļu uzturēšanas klases būtu jāpiešķir pēc nepieciešamības,” saka deputāte.

Ceļiem jābūt izbraucamiem

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins saka: “Ja ceļam ir noteikta C uzturēšanas klase, tas nenozīmē, ka tas nav izbraucams. Visi ceļi tiek tīrīti pēc kārtas. Nebūs jau tā, ka greiders pacels lāpstu un pārbrauks pāri, ja uzturēšanas klase neatbilst normatīvam. Visiem pašvaldības autoceļiem ir jābūt izbraucamiem.” A. Fomins vēl piebilst, ka satiksmes intensitātes mērījumus jau var veikt, bet šaubās, vai tie būs par labu pašvaldībai un iedzīvotājiem, jo pirms pieciem gadiem tā pagastos bija lielāka nekā pašlaik.

Deputāts Laimonis Sīpols novērojis, ka visi pašvaldības autoceļi, kur mīt iedzīvotāji Pededzē un Liepnā, neskatoties, vai tie ir C vai D klases, ziemā tiek iztīrīti. “Lielākā problēma ir ar valsts autoceļiem, zemākas kategorijas valsts autoceļi netiek laicīgi tīrīti. “Pašvaldība iztīra savu ceļu, bet transportlīdzekļi pa valsts ceļu tālāk nevar izbraukt, un tā ir tā problēma,” saka L. Sīpols.

“Laužat paši kaklu!”

“Piemēram, pašvaldības ceļš Jaunlaicenē, kura galā dzīvo trīs cilvēku ģimene, tiek iztīrīts, bet valsts autoceļš, izbraucot tūlīt no pagasta centra uz Veclaicenes šosejas pusi, lai arī tas ir asfaltēts, jātīra pašiem iedzīvotājiem. Es pagājušajā gadā par šī ceļa tīrīšanu no savas kabatas samaksāju 100 eiro, jo tas nav pašvaldības ceļš un pašvaldība to netīra – “laužat paši kaklu!”,” L. Sīpola teikto papildina A. Dukulis. Viņš norāda, ka pašvaldība šo problēmu nevar atrisināt gadiem ilgi. Arī no attiecīgajām ministrijām saņemti aizrādījumi, ka izšķērdēti pašvaldības līdzekļi, ja ceļus pašvaldība tīrījusi nevis pēc uzturēšanas klasēm, bet raugoties no cilvēcības viedokļa. A. Dukulis uzskata, ka maksimāli ātri nepieciešams izsludināt konkursus ceļu tīrīšanai ziemā pagastos. “Un lūdzu ierakstīt sadarbības līgumā, ka tam, kurš šos lauku ceļus tīrīs, ir jādomā arī par tiem, kuri šos ceļus lietos. Ar to es domāju nepieciešamību vietām izveidot tā saucamās kabatas sniegā ceļa malās, lai autobraucējam šaurās brauktuves dēļ nav jābrauc kilometriem tālu atpakaļgaitā, lai izmainītos ar pretimbraucošo automašīnu,” uzsver deputāts.

Tīrīs, neatkarīgi no normatīva

Pašvaldības izpilddirektors I. Berkulis informē, ka visos novada pagastos jau ir ne tikai izsludināti iepirkumi, bet arī noslēgti līgumi par ceļu tīrīšanu ziemā. Viņš norāda, ka neatkarīgi no tā, kāda ir noteikta ceļa ikdienas uzturēšanas klase pēc Ministru kabineta noteikumiem, pirmām kārtām identificēs un tīrīs tos ceļus, pa kuriem notiek skolēnu pārvadājumi un zemnieku produkcijas vešana īpaši ziemas periodā, kā arī, lai notiktu droša satiksme. “Ja saņemsim signālus par nepieciešamību, pirmām kārtām tīrīsim arī tos ceļus, kur skolēnus uz skolām ved ar privāto transportu. Tas notiks neatkarīgi no tā, kāda ceļam noteikta uzturēšanas klase. Tā tas bija līdz šim un tā tas būs arī turpmāk,” norāda izpilddirektors.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons uzsver, ka ir saņemts arī finansējums to pašvaldības autoceļu sakārtošanai, kas pārņemti no valsts. “Tas atrodas atsevišķā pašvaldības kontā un plānots izlietot konkrēto ceļu uzlabošanai. Pašlaik apsveram, ar kuru ceļu sākt, kur problēma ir aktuālāka,” saka D. Tomsons.

Lēmuma projekts vēl jāizskata pašvaldības domes sēdē.

UZZIŅA

Autoceļam vai tā posmam ar nesaistīto segumu ikdienas uzturēšanai nosaka: C klasi, ja satiksmes intensitāte ir lielāka par 100 transportlīdzekļiem; D klasi, ja satiksmes intensitāte ir mazāka par 100 transportlīdzekļiem.

Autoceļam vai tā posmam ar saistīto (asfalta) segumu ikdienas uzturēšanai nosaka: C klasi, ja satiksmes intensitāte ir no 100 līdz 499 transportlīdzekļiem; D klasi, ja satiksmes intensitāte ir mazāka par 100 transportlīdzekļiem.

AVOTS: MK NOTEIKUMI NR. 26