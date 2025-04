Iedzīvotāji apgūst digitālās prasmes

Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) kopš februāra īsteno iedzīvotāju digitālo prasmju apmācību projektu “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”. Kopumā projektā paredzēts apmācīt 289 novada iedzīvotājus. Šobrīd ir iesaistījušies vai izteikuši vēlmi iesaistīties 58 iedzīvotāji, tai skaitā 24 jau ir pabeiguši pirmā vai otrā līmeņa mācības.

Projekta mērķis ir uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, lai arvien vairāk cilvēku varētu izmantot iespējas, ko piedāvā digitālās tehnoloģijas, piemēram, apmaksāt rēķinus, iesniegt dažādus iesniegumus, veikt pirkumus internetā, lietot digitālos saziņas līdzekļus, iegūt informāciju un prast atšķirt uzticamus informācijas avotus no neuzticamiem.

Apmācību programmas ir izstrādātas trīs līmeņos – pamata digitālās prasmes, pamata digitālās pašapkalpošanās prasmes un vidējā līmeņa digitālās pašapkalpošanās prasmes. Izglītības programmas var apgūt trīs dažādos veidos – klātienē, attālināti ar pasniedzēju (mentoru) vai pašmācības ceļā. Par veiksmīgi apgūtu izglītības programmas līmeni dalībnieks saņem digitālu apliecību. Programmas apguves ilgums ir astoņas akadēmiskās stundas. Mācības ir bez maksas.

Alūksnes novadā apmācību nodrošināšanai ir apmācīts viens mentors, pedagogs Ivars Līdaciņš, kurš klātienes nodarbības vada četrās izglītības iestādēs – Alūksnes vidusskolas ēkā Lielā Ezera ielā 26, Ziemeru pamatskolā, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā.

Mācās, lai atvieglotu ikdienu

EDVĪNS FRICIS SVARS, mācību dalībnieks:

“Mācības bija ļoti vērtīgas. Pirms to uzsākšanas man bija jāveic tests, lai noteiktu, kuram līmenim atbilst manas zināšanas. Kaut ko jau es mācēju, tāpēc atbildu otrajam līmenim. Tagad, kad mācības ir pabeigtas un diploms ir man rokās, varu teikt, ka iemācījos vairākas noderīgas lietas. Piemēram, līdz šim “Ibankā” es autorizējos ar kodu kalkulatoru, taču daudz ērtāk ir izmantot aplikāciju “Smart ID” telefonā. Mācību laikā uzzināju, kā pareizi lietot šo aplikāciju, un tagad, lai veiktu maksājumus internetbankā, vairs nav jāmeklē kodu kalkulators – pietiek ar telefonu. Mācībās mēs daudz runājām par drošības jautājumiem – kā ikviens no mums var kļūt par krāpnieku upuri internetā. Piemēram, atverot e-pasta vēstuli ar preču piedāvājumu, mēs varam nejauši nonākt krāpnieka ķetnās, jo aiz tādas vēstules var slēpties viltus piedāvājumi. Šī tēma ir ļoti aktuāla, jo televīzijā bieži dzirdam par dažādiem naudas izkrāpšanas gadījumiem, kas notikuši Latvijā. Neviens no mums nav pilnībā pasargāts no šādiem draudiem. Cilvēkiem jābūt gataviem tam, ka drīzumā visi iesniegumi un citi dokumenti vairs nebūs jānosūta pa pastu vai jāiesniedz klātienē, bet viss notiks elektroniski. Es pats jau praktiski izmēģināju, kā tas darbojas, – iesniedzu pieteikumu pensijas pārrēķinam par iepriekšējo gadu. Visu paveicu internetā un saņēmu apstiprinājumu, ka iesniegums ir saņemts un reģistrēts. Nekur nebija jāiet. Šādā veidā es arī plānoju nokārtot “EVAK” karti, kas ir mans nākamais uzdevums. Arī to varēs kārtot elektroniski. Mācību laikā dzirdēju daudz piemēru, kurus varēšu pielietot savā ikdienā, piemēram, e-veselībā var atrast nepieciešamo ārstu, pieteikties vizītei un pat redzēt, kur rinda ir īsāka. Tas ir ļoti svarīgi. To, ko zini, tas ir labi, bet mācībās izgaismoja to, ko vēl nezināju, bet tagad uzzināju. Iedeva impulsu iemācīties. Pozitīvi, ka pēc kursa beigām katrs saņēma mācību materiālu, kuru var ielādēt savā datorā. Tas ir ļoti noderīgi, jo varēs atgriezties pie mācītā, kad vien tas būs nepieciešams.

Pieļauju iespēju, ka apgūšu arī trešā līmeņa mācības, pieteicies tām gan vēl neesmu. Tā kā projekts ilgs līdz 2026. gadam – paspēšu. Kā iedrošināt citus mācīties? Ir svarīgi apzināties, ka dzīve nemitīgi attīstās, un mums jāiet līdzi laikam – apstāties nedrīkstam. Protams, ja mājās nav datora, planšetes vai telefona ar internetu, motivēt var būt grūtāk. Taču, ja kāda no šīm ierīcēm ir pieejama, ir vērts izmantot iespēju un mācīties. Nevajag kautrēties – labāk, ja paši spējam tikt galā ar digitālajiem risinājumiem, nevis vienmēr lūdzam kādam palīdzību. Jāpieņem realitāte: digitalizācija nekur nepazudīs, tieši otrādi – tā arvien vairāk ienāks mūsu ikdienā. Tāpēc jāiet uz priekšu un jāmācās! Pirmais solis – jāsāk.”

Justies drošāk digitālajā vidē

INESE ZĒĢELE, mācību dalībniece:

“Esmu ļoti pateicīga par iespēju piedalīties mācībās, un noteikti esmu tikai ieguvēja. Mūsu grupa bija brīnišķīga – sirsnīga un atsaucīga. Ja kāds kaut ko nesaprata, vienmēr palīdzējām un iedrošinājām cits citu. Ļoti gribētos, lai trešā līmeņa mācībās mēs visi varētu būt vienā grupā. Mācības notika divas dienas, katru dienu trīs stundu garumā. Tas bija optimāls ilgums, jo visu dienu koncentrēties būtu sarežģīti. Šādā formātā bija vieglāk uztvert jauno informāciju. Viens gan man kļuva skaidrs – šādas mācības attālinātā režīmā man nebūtu pa spēkam. Lielu paldies vēlos teikt pasniedzējam Ivaram Līdaciņam – viņš ir ļoti zinošs, atbalstošs un pacietīgi atbildēja uz pilnīgi visiem mūsu jautājumiem. Viņa lielā pieredze ļāva bagātināt nodarbības ar personiskiem stāstiem par datoru lietošanu, kas padarīja visu vēl interesantāku un saprotamāku. Piemēram, pirms mācībām pati nekad nebiju izmantojusi “e-veselību”, bet tagad zinu, kādas iespējas tā piedāvā, un tas man noteikti noderēs. Nezināju arī par “EVAK” karti, kas ir svarīga un nepieciešama ikvienam. Šīs ir elementāras, bet būtiskas dzīves lietas, kuras būtu jāzina katram. Mācību noslēgumā kārtojām testu, kas palīdzēja izvērtēt apgūtās zināšanas. Esmu noskaņojusies turpināt mācīties jau trešajā līmenī, lai vēl vairāk pilnveidotu savas prasmes. Mācībās piedalos, lai interneta vidē justos drošāk. Mūsdienās ir daudz stāstu par krāpniecības gadījumiem, un nereti rodas šaubas – kuram zvanam atbildēt, kuru saiti atvērt. Lai gan esmu strādājusi ar tehnoloģijām, neesmu ar tām uz “Tu”, tāpēc vēlējos nostiprināt savas zināšanas. Mācības man deva lielāku drošības sajūtu. Iepriekš, ja kaut ko nesapratu, lūdzu palīdzību tuviniekiem, taču pat tad, darbojoties kopā, dažreiz gadījās pārpratumi un neizdarījām visu pareizi.

Piemēram, es neprotu iesniegt ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestam un zinu vairākus cilvēkus dažādās vecuma grupās, kuri arī ar to netiek galā. Tas kļūst vēl sarežģītāk, jo man nav spožas angļu valodas zināšanas, – skolā mācījos vācu valodu. Tāpēc, tiklīdz datorā parādās kāds uzraksts angļu valodā, nereti apjūku un nezinu, kā rīkoties tālāk. Vai digitalizācija nevirzās pārāk strauji uz priekšu? Virzās, un nedomāju, ka tas ir pilnīgi pareizi. Ne visiem cilvēkiem dators un viedās ierīces ir ikdienas sastāvdaļa, tāpēc saziņa ar iestādēm elektroniski var būt sarežģīta. Manuprāt, valsts iestādēm tomēr vajadzētu saglabāt arī cilvēcisku pieejamību, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam. Nav normāli, ka cilvēkiem tiek liegta iespēja saņemt atbalstu un konsultācijas klātienē.”

KĀ PIETEIKTIES MĀCĪBĀM?

Informācija un pieteikšanās mācībām ir platformā www.stars.gov.lv. Autentificēties tajā ir iespējams ar eID, eParaksts, eParakstsmobile, Smart-ID vai kādu no banku autentificēšanās līdzekļiem, taču mācībām var pieteikties arī pie novada koordinatora vai bibliotēkās.

Ja personai IR autentificēšanās līdzekļi:

• autorizējies www.stars.gov.lv platformā;

• aizpildi pašnovērtējuma zināšanu testu (www.stars.gov. lv sadaļā “Par projektiem”) un iepazīsties ar rekomendēto mācību līmeni;

• piesakies uz mācību līmeni no rekomendācijas vai, ja vēlies apgūt augstāku līmeni, tad caur programmu katalogu (www.stars.gov.lv sadaļā “Izglītības programmas”) izvēlies VARAM piedāvāto programmu.

Ja personai NAV autentificēšanās līdzekļu:

• piesakies pie novada koordinatora pa telefonu vai pašvaldībā klātienē (var vērsties arī bibliotēkās, lai aizpildītu pašnovērtējuma zināšanu testu un pieteiktos apmācībām);

VAI

• ja ir pieejams dators vai viedtālrunis – aizpildi kontaktinformāciju un pašnovērtējuma zināšanu testu (www.stars. gov.lv sadaļā “Par projektiem”), lai saņemtu rekomendāciju par ieteicamo apmācību līmeni. Koordinators saņems pieteikumu un ar Tevi sazināsies.

Koordinators Alūksnes novadā – Alūksnes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, tālrunis 26320623, izgl.parvalde@aluksne.lv.