Apē – “Puna” spēles skola

Tieši pirms nedēļas Apes Amatu mājā notika pirmā malēniešu kāršu spēles “Puns” Apes skolas nodarbība. Šai spēlei ir sena ir vēsture, taču īpaši pēdējos gados tā piedzīvojusi atdzimšanu un kļuvusi par malēniešu nacionālo spēli. Tagad “Punu” spēlē arī Apē. Kā stāsta “Puna” spēles pratējs un skolas organizators Ilgvars Jurjāns – Apes lauku teritorija pieder pie Malēnijas, tāpēc arī apeniešiem ir svarīgi prast spēlēt šo spēli.

I. Jurjāns ir apņēmies iemācīt spēlēt “Punu” ikvienam, kurš to vēlas. “Ne visiem tas būs pa prātam. Viens adīs deķi, cits šūs vai ceps kūkas, bet katrs var iemācīties spēlēt “Punu”. Interese iemācīties spēlēt ir ne tikai malēniešiem, bet arī entuziastiem no citām vietām. Piemēram, sacensībās jau piedalījusies komanda no Rīgas un trīs komandas no Smiltenes novada Grundzāles. Lai arī Liepna nav Malēnijā, arī tur ir liela interese par šo kāršu spēli. Tā ir ļoti sena spēle, un tieši tāpēc tā nedrīkst tikt aizmirsta,” stāsta I. Jurjāns. Viņš piebilst – ja māk spēlēt zolīti, “Puna” spēlēšana ir daudz vieglāka. Spēlei nepieciešami četri cilvēki.

Pēdējo divu gadu laikā “Puna” spēle ir piedzīvojusi popularitāti. Ja sākotnēji bija četri spēles galdi, tagad turnīrā piedalās jau 96 spēlētāji. “Visur, kur mēs viesojamies, vienmēr uzstājas vietējie pašdarbnieki, piedāvājot koncertus simtam skatītāju. Nezinu, vai citos koncertos mazajos pagastos ir tik daudz klausītāju vienā koncertā. Katrā vietā, kur organizējam sacensības, mēs mudinām vietējos skatīties spēli un arī pamēģināt spēlēt pašiem. Cik zinām, katrā reģionā spēli spēlēja mazliet citādāk, bet mēs esam izveidojuši vienotus noteikumus, kuru pamatā ir “Saļņu” māju tradīcijas. Tradicionāla ir arī “Saļņu” mājās vārītā “Puna” zupa, un pavisam drīz tiks apstiprināta arī kūkas recepte,” stāsta I. Jurjāns.

Apē “Punu” pirmo reizi mācījās spēlēt Eva Eihmane no Vidagas un Arvis Markuss no Apes. Līdz šim viņiem nav bijusi iespēja iepazīt šo spēli, taču abiem interesē dažādas galda spēles, tāpēc nolēma apmeklēt pirmo “Puna” skolas nodarbību. Abi ir apņēmušies apgūt šo spēli, jo tas ir kaut kas jauns un interesants. “Punu” šeit mācās arī Aiva Zaķe, kura prot spēlēt dažādas kāršu spēles, taču “Punu” pilnībā nepārzina. Viņa jau ir piedalījusies vairākās spēlēs kā skatītāja, tāpēc nolēma arī apgūt arī pati. Interesanti, ka viņas vadītās Jaunlaicenes folkloras kopas “Putnis” sacerētā dziesma ir kļuvusi par spēles himnu. “Ir vērts iemācīties spēlēt spēli, kuru spēlēja mūsu senči. Tikai tā mēs saglabājam tradīcijas – ja paši tās turpinām,” saka A. Zaķe.

29. martā Veclaicenes tautas namā notiek ceļojošās “Puna” tūres grandiozais noslēgums – sestais posms. Aicina piedalīties visus esošos un jaunpienācējus “Puna” spēlētājus. “Puna” spēles sacensības norisināsies arī Apē – 12. aprīlī tiks izspēlēts Apes kauss, kurā var piedalīties ikviens interesents, ne tikai apenieši. Savukārt 8. jūnijā Alūksnē notiks vēl nebijis un vērienīgs pasākums – “Puna” festivāls, kuru organizē Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule”. Kā saka I. Jurjāns – festivālā būs lustēšanās, koncertēšana, ēšana un, protams, “Puna” spēlēšana!