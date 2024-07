Alūksnes autoostā var palasīt grāmatas

Alūksnes autoostā īstenota Alūksnes “Brīvbodes” aktīvistu iniciēta iecere – brīvi pieejams grāmatu plaukts katram, kurš vēlas īsināt laiku, gaidot sabiedrisko transportu. Autoostā saka – apmeklētāji nekautrējas un piedāvājumu izmanto.

Aizpildīt gaidīšanu

Alūksnes “Brīvbodes” vadītāja Antra Reismane uzsver – domubiedru grupa vienmēr cenšas pārņemt un ieviest savā kopienā citur pamanītas labas idejas, un grāmatu plaukts autoostā ir viens no tām. Līdzīgi manīti Raunā, Siguldā un citviet. “Man ļoti patīk lasīt, bet nepatīk gaidīt, savukārt gaidīšana plus lasīšana varētu būt kaut kas ļoti labs. “Brīvbodes” dalībnieku sarunās aizdomājāmies par to, ka laikā, kad autoostā sanāk ilgāk gaidīt vajadzīgo autobusu, vai ziemā, kad sabiedriskais transports kavējas un nākas kādu laiku pavadīt autoostā, šo laiku varētu īsināt ar lasīšanu. Tā kā uz “Brīvbodi” Alūksnes novada sabiedrības centrā starp citām lietām tiek nests arī daudz grāmatu, nolēmām tās likt lietā, izveidojot grāmatu plauktu autoostā. Autoostas vadība atsaucīgi deva zaļo gaismu, vienojāmies par piemērotāko vietu plaukta izvietošanai, ieceri atzinīgi vērtēja arī Alūksnes NVO centra pārstāve Indra Levane, iegādājāmies plauktu, un nu jau darbiņš ir paveikts,” stāsta A. Reismane.

“Brīvbodes” grāmatu plaukta noteikumi ir vienkārši. Grāmatas var ņemt lasīt uz vietas, var ņemt arī līdzi, pēc tam atnesot atpakaļ un/vai atnest vietā kaut ko no saviem krājumiem. Tās var būt ne tikai grāmatas, bet arī žurnāli un citi informatīvi materiāli. Grāmatas jālasa tā, lai tās pēc tam varētu lasīt arī citi.

Domāt zaļi un vienam par otru

Iegriežoties autoostā, varēja pārliecināties, ka grāmatu plauktu izmanto un apmeklētāji lasa. Autoostas darbiniece Līga redzēto apliecināja un pastāstīja, ka gan lasa, gan grāmatplauktu papildina. “Kāds kungs regulāri nāk sestdienās ar grāmatu maisiņu, kuras izliek, paņem arī sev kādu palasīt,” stāsta darbiniece, atzinīgi vērtējot šādu “Brīvbodes” iniciatīvu.

Arī “Brīvbodes” entuziasti uz autoostu ik pa brīdim aiznes kādu lasāmvielu dažādai auditorijai un priecājas, ka tā lieta ir “aizgājusi” jau bez viņu līdzdalības. Iniciatīvai ir daudz plusu. “Tas ne tikai veicina zaļo domāšanu, kas ir “Brīvbodes” kustības mērķis, – dot lietām otru dzīvi, bet veicina arī domāšanu vienam par otru. Gan pilsētas, gan lauku iedzīvotājam dzīves ritms ir ļoti steidzīgs, un brīžu, kad var atsēsties ar grāmatu, nav daudz. Gaidot šis brīdis rodas, tādēļ, pateicoties kādai “Brīvbodes” plauktā ieraudzītai grāmatai, kāds varbūt atsāks vai sāks lasīt, atjaunos attiecības ar grāmatu. Mēdz teikt, ka jauniešus lasīšanā neieinteresēt, bet arī viņiem kādreiz gribas atpūtināt acis no telefona,” domā A. Reismane. Pašlaik grāmatplauktā vēl ir vieta lasāmvielai, tādēļ interesenti to var droši papildināt, gan neliekot akcentu uz kvantitāti, bet kvalitāti.

A. Reismane atgādina, ka 13. jūlijā Sabiedrības centrā būs kārtējā “Brīvbode”, kur var atnest lietas, ko pats vairs neizmanto, jo tās var noderēt citam, vietā paņemot kaut ko noderīgu sev. “Tas nenozīmē, ka jārevidē drēbju skapis vai grāmatu plaukts, var paņemt kaut vienu lietu, ar ko grib dalīties vai iemainīt,” skaidro “Brīvbodes” vadītāja.

Šie pasākumi notiek regulāri – gan uz vietas, gan izbraukuma, iepriekš tos izziņojot sociālajos tīklos vietnē “Brīvbode Alūksne”. Pagājušonedēļ alūksnietes kopā ar Rīgas domubiedriem piedalījās sarunu festivālā “Lampa”, kur bija liela interese par grāmatu maiņu.