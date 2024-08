Radošo alūksniešu mūsdienu mākslas objektu izstāde “Malēnieša DNS”

No 17.augusta līdz 10.septembrim Alūksnē pie Bānīša stacijas notiek radošo alūksniešu veidota mūsdienu mākslas objektu izstāde “Malēnieša DNS”. Izstādes eksponātu klāsts ir no fiziskiem, telpiskiem objektiem līdz papildinātajai realitātei. Kopumā izveidoti 6 vides objekti, kas runā par malēniešu identitātes jautājumiem. Tie meklē atbildes uz mūžseno jautājumu par dabas un kultūras nozīmi cilvēka identitātes attīstībā.

Malēnieša DNS ir Alūksnes mākslinieku radīta izstāde ar darbiem par sevi. Tas ir kā radošs spēļlaukums, kur spēlēties ar savas dzīves pašanalīzi, runājot par dzīvi, darbu un vērtībām. Vai malēnieši rodas no reģionam specifiskas audzināšanas, kultūras un vērtībām, vai tas ir iedzimts stāvoklis, kas pārmantots no senčiem un ar ēdienu un klimatu nostiprināts mūsu ķermenī? Citiem vārdiem – vai malēnietis rada profitroli jeb profitrolis – malēnieti? Mēs meklējam, kas esam? Kā noteikt mūsu piederību? Kā sevi redzam un kā attaisnojam savu citiem dīvaino rīcību? Šie darbi ir daļa no tās zvaigznes, kam ticam, un ko padarām spožu kā šodien tā tad, kad mūsu melnās un dubļainās ikdienas zeķes būs novilktas pēdējo reizi.

Izstādes autori: Irita Tīlane Pakaniņa, Alise Krajeviča, Elīna Salaka, Līga Vēliņa, Ināra Gauja, Matīss Šteiners, Paula Zariņa Šteinerte, Riards Lācis, Inese Sedleniece, Edgars Podnieks, Raimonds Lapacinskis, Roberts Briediņš.

Organizē: TVAIKS X OGLE

Atbalstītāji:Alūksnes pašvaldība, TVAIKS X OGLE cafe, Impress print, 4 plus, Alūksnes alus.

Tā apskatāma bez maksas