Niklāss Pugejs – no Liepnas līdz “Koru kariem”

Kad sirds pukst mūzikas ritmā, ceļš uz skatuvi kļūst pašsaprotams. Niklāss Pugejs, jaunais mūziķis un dziedātājs no Liepnas, šobrīd īsteno savu aizraušanos – viņš ir viens no “Koru karu” dalībniekiem Talsu Baltajā korī. No pirmajiem muzikālajiem soļiem skolā līdz uzvarai prestižajā “Ghetto Faktors 2025” konkursā – viņa stāsts ir apliecinājums tam, ka drosme sekot savai sirdsbalsij un neatlaidīgs darbs var aizvest līdz lielām skatuvēm.

Jau četras svētdienas Niklāss ir redzams televīzijā – šovā “Koru kari”, kur desmit pilsētu kori sacenšas par Latvijas skanīgākā un talantīgākā kora titulu. Lai gan viņa ikdiena nerit Talsos, Niklāss ir tieši šīs pilsētas kora dalībnieks. “Stāsts, kā es nokļuvu tieši Talsu korī, ir interesants. Sākotnēji pieteicos cita kora sastāvam, kas būtu tuvāk manai dzīvesvietai Baložos, taču viss notika citādāk. Jau iepriekš biju sadarbojies ar Marku Rivu, tāpēc viens otru pazinām. Pēc pieteikšanās “Koru kariem” saņēmu no viņa negaidītu ziņu ar piedāvājumu pievienoties tieši Talsu Baltajam korim. Sākumā uztvēru to kā joku, taču pēc kāda laika saņēmu konkrētu datumu, laiku un vietu pirmajam mēģinājumam. Tad sapratu, ka piedāvājums ir nopietns,” stāsta Niklāss.

Lai gan viņa saknes ir Vidzemē, Alūksnes novadā, bet Talsi – Latvijas otrā pusē, viņš uzsver, ka šajā šovā dzīvesvietai nav izšķirošas nozīmes: “Mēs visi esam viena Latvija. Piemēram, arī Saldus korī dzied alūksniete. Priecājos, ka esmu daļa tieši no Talsu kora. Mūsu komandā ir lieliska sinerģija un saliedētība. Esam tikuši jau diezgan tālu, gandrīz līdz sacensību pusei, un ceram turpināt iepriecināt skatītājus arī turpmāk,” saka jaunietis.

Aizkulisēs – intensīvs darbs

Šova skatītāji ik svētdienu redz koru spožos priekšnesumus, taču, kā stāsta Niklāss, aizkulisēs process ir ļoti intensīvs – aptuveni 70 % sava brīvā laika viņš velta šovam. Mēģinājumi notiek trešdienās Talsos –

sākas pēcpusdienā un ilgst līdz vēlam vakaram. Korī ir dalībnieki no dažādām Latvijas pilsētām – Talsiem, Ventspils, Liepājas, Rīgas, Smiltenes un citām vietām. Papildu mēģinājumi notiek arī sestdienās, kad strādā gan pie dziesmām, gan horeogrāfijas, mēģina priekšnesumus turpmākajiem raidījumiem. “Bet ar to viss nebeidzas – jāsagatavojas arī mājās, mācoties notis, vārdus, partijas, atkārtojot deju soļus un uzturot aktivitāti sociālajos tīklos. Gatavošanās periods ir ļoti intensīvs. Īpaši saspringtas ir šova dienas. Svētdienā jau ap pusdienlaiku esam Rīgas kinostudijā, kur notiek mēģinājumi, ģērbšanās, grima uzklāšana. Diena noslēdzas tikai ap pusvieniem naktī,” stāsta Niklāss.

Draudzība, nevis cīņa

Visi Talsu kora dalībnieki zina, ka Niklāss ir no Alūksnes puses. “Patiesībā viņi to uzminēja jau pēc pirmajām sarunām, un tas bija ļoti jauki. Reizēm pajokojam par akcentu atšķirībām – es pasaku kaut ko malēniski, bet kurzemnieki māca man savu izloksni. Nenoliegšu, ka biju dzirdējis stereotipu par kurzemniekiem kā lepniem cilvēkiem, kas vienmēr iet ar augstu paceltu galvu. Tagad varu droši teikt – nemaz nav tik lepni, bet gan forši un draudzīgi! Visi kopā jauki sadzīvojam un veidojam lielisku komandu,” saka Niklāss un nenoliedz, ka, iespējams, tieši tas, ka korī ir dalībnieki no dažādām Latvijas pilsētām, rada īpašu saliedētību. Nav cīņas starp vienu pilsētu un otru. “Latvija ir tik liela, cik ir, un cilvēki nereti nepavada visu mūžu savā dzimtajā pilsētā – viņi pārceļas, maina dzīvesvietu. Patiesībā nevienā korī 100 % nav tikai tās pilsētas iedzīvotāji, pat ne Rīgā. Es teiktu, ka šie ir Vislatvijas “Koru kari”, kur dziedātāji vienkārši sadalīti dažādos koros,” saka Niklāss.

Jauna pieredze

Šis ir Niklāsa pirmais televīzijas šovs, uz skatuves gan nav pirmo reizi. “Šī man ir pilnīgi jauna pieredze. Gatavošanās process, kameras – viss ir daudz citādāks, nekā to redz skatītāji. Kā tas izskatās klātienē, nevis ekrānā, ir ļoti interesanti. Pirmajos divos raidījumos bija satraukums, jo neviens īsti nezinājām, ko gaidīt. Tagad jau ir ritms – visi zinām, kāda būs mūsu svētdiena. Studija ir sajusta, arī komanda, producenti un grima mākslinieki. Ar katru nedēļu šie cilvēki kļūst tuvāki, vairāk iepazīstamies. Šobrīd visu procesu ļoti baudu. Un tieši tas ir arī Talsu kora pirmais uzstādījums – dalību izbaudīt pašiem. Ja baudīsim paši, nodosim emocijas arī skatītājiem. Šobrīd jūtos ļoti labi un esmu patīkami uztraukts par katru raidījumu,” saka viņš un nosmej, ka, iespējams, šis nebūs viņa pēdējais televīzijas šovs. “Šovu Latvijā ir diezgan daudz, bet katram ir sava specifika. Vispirms jāpabeidz šis piedzīvojums, un tad jāskatās, kādas durvis vērsies vaļā. Noteikti nesaku nē. Ja būs labs piedāvājums – noteikti piedalīšos,” saka Niklāss.

Arī pats rada dziesmas

Kā sākās Niklāsa muzikālais ceļš? “Pirmās gaitas mūzikā bija Liepnas vidusskolā, kur mani dziedāt iedrošināja skolotāja Lilita Spirka. Viņa saskatīja manī potenciālu, veda uz konkursiem, bet tolaik es to visu neuztvēru pietiekami nopietni. Absolvēju arī Jaunannas Mūzikas un mākslas skolu, bet tad process uz laiku pierima. Vien tad, kad pārcēlos uz Rīgu un tiku pie savām klavierēm, sāku eksperimentēt ar mūziku un radīt to pats. Tas man ļoti iepatikās, un rezultātā mūzika kļuva par daļu no manas dzīves. Jo vairāk darbojos, jo vairāk veidojās kontakti, satiku daudz interesantu cilvēku, un sāku arī aktīvi strādāt šajā jomā. Mans maizes darbs ir pasākumu producēšana, kā arī rakstu veidošana specializētā mūzikas medijā. Līdz šim esmu izdevis trīs singlus,” atklāj Niklāss, stāstot par savu ceļu mūzikā un darba izaicinājumiem.

Uzvar “Ghetto Faktors 2025”

Šogad Niklāss piedalījās konkursā “Ghetto Faktors 2025” un izcīnīja uzvaru ar savu oriģināldziesmu “A Boy”. Konkursā piedalījās 60 vokālisti no visas Latvijas, un tas norisinājās vairākās kārtās, līdz finālā tikās desmit labākie. Dziesmu, kas atnesa Niklāsam uzvaru, viņš plāno nodot plašākam klausītāju lokam – šobrīd notiek darbs pie tā. “Tas ir solījums, ko esmu devis pats sev, – savu pirmo oriģināldziesmu angļu valodā nodot vērtēšanai citiem. Šobrīd mana darbošanās mūzikā kļūst arvien aktīvāka, un priecājos par to, jo tas ir ceļš, kuru gribu iet, un tas man patīk. Baudu to un radu prieku arī citiem. Mūzikas jomā nedomāju apstāties – kustība ir sākusies, un jāiet līdzi inercei, brīžiem jāķer viļņi,” saka Niklāss.

Viņš ir piemērs tam, ka jānotic sev, – tu vari. “Nevis domāt, bet darīt. Arī man bija periods, apmēram divi gadi, kad domāju, ka vajadzētu izdot dziesmu, materiāls bija, mājās strādāju un pirms iemigšanas domāju, kā būtu, ja izdarītu to un to. Tad vienā brīdī sapratu, ka ir jādara, lai tas piepildītos. Bet pašam tam jātic. Mēdzu sev jautāt – kas ir sliktākais, kas varētu notikt, ja darīšu. Piemēram, uzejot uz skatuves? Jā, varbūt izgāzīšos, bet būšu pamēģinājis, bet tikpat labi, izgāšanās var nenotikt. Paši sevi sabotējam. Jāiet un jādara. Nevajag klausīties citos. Cilvēkiem vienmēr būs savs viedoklis, bet katram ir savs ceļš ejams. Svarīgāk ir klausīties savā intuīcijā un sirds balsī, un tieši tā es šobrīd daru. Ja man ir sajūta, ka jāizdod dziesma, tad to arī darīšu,” iesaka Niklāss.

Latvieši ir dziedātāju tauta

Niklāss ir viens no dalībniekiem, kurš pirms 12 gadiem, būdams tikai 13 gadus vecs pusaudzis, skatījās “Koru karus”. Viņam spilgti atmiņā palikuši divi kori – Daugavpils Oranžais un Madonas Zaļais. “Pirms pusgada man bija iespēja satikt Ievu Kerēvicu, kura vadīja Madonas Zaļo kori. Es nepakautrējos pieiet pie viņas un pateicu, ka jau kopš “Koru kariem” apbrīnoju viņas vokālu. Ir interesanti, kā dzīve sakārto lietas, – reiz skatījos šo šovu televīzijā un pat nedomāju, ka kādreiz būšu daļa no tā. Bet, lūk, satiku iedvesmojošu mākslinieku, kurš arī piedalījās šovā, un tagad pats esmu šeit. Interesants process, kam man nav izskaidrojuma,” atzīst Niklāss. Viņš uzskata, ka šovam bija jāatgriežas, jo latvieši ir dziedātāju tauta. “Varbūt mēs esam pieraduši pie klasiskākiem kora izpildījumiem, kas skan koncertos un Dziesmu svētkos, bet koris var būt arī radošāks – tas var ietvert priekšnesumus, horeogrāfijas un kļūt par šova elementu. Klasiskā kora attēls ir, ka visi stāv un dzied, bet šeit notiek kas pavisam pretējs – koris var būt vizuāli pievilcīgs, enerģisks un dziedāt dažādas dziesmas dažādās valodās,” saka Niklāss. Ja Talsu Baltais koris šovā uzvarēs un iegūs balvu 10 000 eiro, to ziedos Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centram “Brīnumiņš”.