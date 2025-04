Amatierteātriem – reģionālā skate

JAUNLAICENES PAGASTA AMATIERTEĀTRIM “Jumts” izrāde “Kāzas” uz skatuves ir jau divpadsmito reizi. Kolektīva režisore Māra Svārupe atzīst – pašdarbnieku kolektīvam tas ir sasniegums.

FOTO: NO ALŪKSNES KULTŪRAS CENTRA ARHĪVA

Alūksnes Kultūras centrā aizvadīta Latvijas amatierteātru reģionālā skate. Skatē piedalījās izrādes, kuras pēc Alūksnes novada amatierteātru skates “Gada izrāde 2024” žūrijas vērtējuma tika izvirzītas tālākai dalībai: Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” Mārtiņa Zīverta luga “Tvans”, režisore Daiga Bētere, un Jaunlaicenes pagasta amatierteātra “Jumts” izrāde “Kāzas” pēc Baibas Juhņevičas lugas, režisore Māra Svārupe.

Dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija aktieris un scenogrāfs Andis Strods, animators, kustību teātra eksperts Dzintars Krūmiņš un kastinga režisore, runas speciāliste Māra Liniņa.

Reģionu skatēs labākās izrādes piedalīsies Latvijas amatierteātru lielajā skatē Jūrmalā, kas notiks maijā. Tai gatavojas arī “Slieksnis”. Kā atzīst režisore D. Bētere, sarunā ar žūriju viņa nākusi pie secinājuma, ka ir pareizi rīkojusies, izvēloties iestudēšanai lugu “Tvans”. “Nevajag skatītājus “barot” tikai ar labākas vai sliktākas kvalitātes jokiem. Kādreiz ir vērts publiku pamudināt uz pārdomām,” stāsta D. Bētere. Ar izrādi esot līdzīgi kā ar Rīgu – tā nekad nav gatava. “Ja ir laba, saturīga dramaturģija, tad tur var rakt un rakt – katru reizi atrast ko jaunu. Man patīk, ka ir, kur vēl “paķibināt”, pafilozofēt, paeksperimentēt,” saka režisore, kura ir pateicīga aktieriem par uzticēšanos un ļaušanos Mārtiņa Zīverta domu labirintā.

Jaunlaicenes amatierteātra režisore atzīst, ka sniegums vienmēr var būt labāks. “Novada skatē mums gāja labāk, bet tas neatsver labi padarītā darba sajūtu. Katrā gadījumā, zālē atmosfēra bija ļoti pozitīva, tas nozīmē, ka esam uz pareizā ceļa. No žūrijas saņēmām dažādus ieteikumus gan man kā režisorei, gan pašiem aktieriem, ko noteikti ņemsim vērā,” stāsta M. Svārupe.

Viņa uzsver, ka amatierkolektīvā cilvēki darbojas pēc savas iniciatīvas. Tas nav vienkārši – pēc smagas darba dienas 19.00 vakarā vēl nodoties teātra mākslai. “Apbrīnoju savu kolektīvu. Jāpriecājas par katru cilvēku, kurš lauku reģionos kaut kur iesaistās, grib iznākt no mājas, redzēt vairāk kā ikdienas darbus. Ņemot vērā, ka šobrīd laukos ir klusums, cilvēki īpaši neraujas apmeklēt pasākumus. Redzu savos aktieros to dzirkstelīti acīs, arī man pašai ļoti patīk tas, ko daru,” priecīgi saka režisore, kura saviem aktieriem novēl to pašu ieinteresētību, darbasparu, neatlaidību un enerģiju, ar kādu viņi nāk uz mēģinājumiem.