Sociālās aprūpes centrā „Alūksne’’ ielīgo Jāņus!

Vasara ir sasniegusi savu ziedošo kuplumu visas puķes ir ziedos .

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Esam atnākuši līdz gada visskurbākajam mēnesim, kad saule debess jumā raugās lejā uz zemes ļaudīm, kas lejā pavisam noreibuši no tām enerģijām, kuras staro no pļavām, kokiem un mums pašiem. Šis ir visdīvainākais gadalaiks, kad katrs cilvēks kaut mazliet atplaukst sevī. Šis ir laiks, kad tumsa zaudē cīniņā ar gaismu.

19. jūnijā aprūpes centra „Alūksne’’ iemītnieki pulcējās centra pagalma lapenē, lai kopīgi atzīmētu Zāļu dienu. No salasītajām pļavu puķēm, ozollapām un citiem ziediem kopīgi pītu zāļu vainagus, veidotu pušķus ko likt vāzē istabiņās. Šajā skaistajā pasākumā dalību ņēma ne tikai stiprākie iemītnieki, bet arī darbinieki zināms, ka ziedus nesusi arī centra vadītāja Baiba, kura darba dēļ nebija uz vietas. Rīta puse ātri aizritēja priecājoties par košajām dabas veltēm un pašu darinātiem vaiņagiem, kā arī atceroties tos laikus, kad bija spēka gados un vainagus pina arī gotiņām un lika uz ragiem, aitas gan ātri apēdušas vainadziņus, bet govis lepni nākušas mājās. Kad nu viss sagādātais bija iztērēts, tad visi devās vājākajiem piepalīdzot uz istabām.

Bet sociālā rehabilitētāja Vēsma vēl bija sagatavojusi atsevišķus ziedu pušķus un sumināja vārda dienas gaviļniekus- Viktorus. Attēlā viens no ViktoriemKaulakans.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ziedus priecīgi saņēma arī iemītnieks Dzintars, kuram 18. bija šūpuļa svētki (attēlā)

Smagākiem slimniekiem aprūpētājas ziedus nesa klāt. Attēlā pie iemītnieces Skaidrītes aprūpētājas Ramona no kreisās puses un Diāna.

Bet iemītnieku runas jau grozījās ap gaidāmo Jāņu ielīgošanu, kopā ar labi pazīstamo un atsaucīgo Ilzi Briediņu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ir atkal jauna karsta diena 20. Jūnijs, kad centra iemītnieki atkal tika aicināti uz lapenīti, lai pavēnī kopīgi ieskandinātu skaistākos latviešu tautas svētkus- Jāņus.

Kuplo saimi gatavi apkalpot draudzīgais sociālo darbinieku kolektīvs kopā ar atraktīvo un izdarīgo sociālo darbinieci Ilonu Džigari. Viņu vidū ir arī kolektīva dvēsele SAC „Alūksne’’ vadītāja Baiba. Katrs bez teikšanas un liekām runām zina kas darāms, tāpēc viss rit raiti bez aizķeršanās. Tad jau arī ar aplausiem tiek sagaidīta visu iemīļotā Ilze ar akordeonu un sākas jautrība. Ilze vada pasākumu, dzied spēlē, un klātesošie pievienojas. Skanīgais „Līgo’’ ar nopietnākām un draiskākām dziesmām pieskandina ne tikai pagalmu, pa atvērtajiem logiem to dzirdēja arī tie, kuriem veselība neatļāva atstāt telpas. Klātesošos saviļņoja flautas spēle Katrīnas Vildes izpildījumā-( Mazā māksliniece ir centra darbinieces Maijas Rušmanes mazmeita). Dziesmas ieteica paši iemītnieki. Pa vidu notika arī dancošana. Valsi nodejoja centra vadītāja Baiba kopā ar Saimnieku. Vēlāk arī bildējās un protams tika atnests cienasts ar garšīgiem pīrāgiem un Jāņu sieru ar kvasu. Katram pasākumam, lai cik tas skaists ir arī noslēgums arī šis beidzās ar kopīgu dziesmu „Projām jāiet’’ Vadītāja pateicās par jauko kopā būšanu un dziesmām Ilzei. No savas puses varu piebilst, ka tas ienesa sirdī prieku, laimi un cerību nākamajām dienām. Jo sajutu neviltotumīlestību, kura staroja no katra klātesošā. Satiku arī pagalmā ciemiņu Aivaru Zeili, kurš nāca apciemot savas ticības māsu Elvīru Haku, kurai pēc gada 100! Kāpnes rotāja meijas, tālāk ziedēja rozes. Bet vārda svētku gavilniece Rasma Kūla saņēma no sociālas rehabilitētājas ziedus. Vēlāk pa istabām vadītāja kopā ar sociālo darbinieci iznēsāja cienastu tiem, kuri nebija ārā. Piebilstams, ka darbinieku vidū ir arī Līga Moroza, kura 19. Jūnijā sekmīgi pēc eksāmeniem un prezentācijas beidza trīsgadīgo aprūpētāju kursu Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā un 21. jūnijā būs izlaidums.

Tagad arī noskaidrojās, ka 19. Jūnijā šajā pat skolā centra vadītāja bijusi eksaminācijas komisijas locekle. Šis pasākums nebūt nav pirmais ne pēdējais jo kolektīva devīze ir- Tik daudz kas ir bijis, tiks daudz kas vēl būs.

Tas ir pakāpiens, uz kura var sākt sajust sevi kā cilvēku, kurš drīkst spēj un prot iet uz gaismu, veselību, veiksmi, mīlestību un laimi. Tik daudz skaistu mirkļu vēl priekšā, arī jums mīļie līgotāji.

Paldies visiem, kuri gādāja par šo skaisto pasākumu, paldies visiem, kuri ņēma dalību.

Līdz citai reizei!

Priecīgus Līgo svētkus!