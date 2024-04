Varam būt drošībā tad, kad apkārt ir Miers

Foto: freepik.com

Katru dienu plašsaziņas līdzekļos to vien dzird, ne tikai par karu Ukrainā, bet arī par nemieriem citur mūsu plašajā pasaulē. Miers pasargā no nelaimēm, dod darbu un veido jaunas ģimenes. Mieru var nodrošināt tikai paši cilvēki, pievēršoties patiesajām vērtībām, caur lūgšanām. Lai sirds nekāro vairāk, kā tiek dots no Augstākajiem spēkiem. Miers ir kā uzplaucis zieds, viens no Gaismas avota, ko sniedz Visums. Runājot un domājot par Mieru izlasīju arī Maijas Kadiķes, eņģeļu terapeites, grāmatu “Eņģeļu dārzā”. Vēlos dalīties ar lūgšanu:

Lūgšana par mieru

Es lūdzu par Mieru uz Zemes.

Es lūdzu par tiem, kas uz Gaismas Ceļa.

Lai Dievs dod viņiem spēku uz šī Ceļa palikt,

Pa šo ceļu iet un noturēt Gaismu sevī līdz galam.

Es lūdzu par tiem, kuru sirdis nejūt, bet acis vēl neredz Gaismu.

Par viņiem es visvairāk lūdzos.

Es lūdzu no savas sirds Vissvētākās vietas.

Lai manas lūgšanas uzrunā viņos Gaismu!

Lai viņi to sajūt, sadzird un pamostas!

Lai atver acis un ierauga Patiesību!

Lai Dievs dod viņiem spēku šo Patiesību redzēt.

Lai viņiem pietiek drosmes Patiesībā dzīvot!

Lai viņi sajūt Gaismu sevī!

Es lūdzu to no sava Dvēseles Visdzidrākā avota!

Par savu zemi es lūdzos!

Es lūdzu, lai mana tauta Dievišķā mierā un Svētībā dzīvotu!

Es lūdzu, lai arvien vairāk Dvēseļu manā zemē atdzimst

Un iet pa savu Gaismas ceļu.

Es lūdzu Tevi, Dievs, palīdzi mums to paveikt!

Visiem cilvēkiem. Visām tautām. Visām zemēm.

(Maija Kadiķe)