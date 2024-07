Par zemes un dvēseles dārziem

“Mēs esam paraduši uz dārzu galvenokārt, kā uz pārtikas avotu, jo dārzeņi un augļi ir vitamīnu, minerālvielu un daudzu citu vērtīgu un organismam nepieciešamu vielu avots, kas ļauj izmantot to ārstnieciskās īpašības ikdienas dzīvē. Ārstnieciskās īpašības piemīt arī daudziem augiem, kas ne tikai meklējami pļavās, tīrumos, mežā, bet lielu daļu no tiem audzējam dārzā kā dekoratīvus augus, dažkārt nemaz nezinot par to ārstnieciskajām īpašībām. Arī dārza krāšņos ziedus, tāpat kā savvaļas augus, varam izmantot dažādu slimību profilaksei un ārstēšanai”, tā savas grāmatas ievadā “Dārza ziedi. Leģendas . Ticējumi . Ārstēšana.” raksta tās autore Regīna Rožkalne.

Augu valsts intelekts. Augi nespēj kustēties, taču viņi lieliski prot pārstrādāt saules enerģiju, ko mēs, cilvēki, vēl tikai mācamies darīt.

Augi neprot runāt. Toties, tiem ir 15 veidu sajūtu receptori, kas dod iespēju komunicēt savā starpā līdz pat 200 kilometru attālumā.

Augiem nav smadzeņu. Tomēr pierādīts, ka savu intelektuālo potenciālu augi realizē, pateicoties, “ārpus saprāta mehānismam”. Ar visaugstāko intelektu izceļas savvaļas augi.

Augiem patīk labi vārdi. Augi mūs dzird un spēj novērtēt mūsu mīlestību un rūpes. Augus var palūgt un var parunāt, taču tos nevar apmānīt.

Arī par dārza terapiju ir teikti viedi vārdi un par to var katrs pārliecināties, kam ir saskare ar zemi.

pamatā ir kāda daļa patiesības, un mēs lasot varam atrast tajā kādu noslēpumainu zīmi.

Piekrītu autorei, ka šī grāmata dod jaunu redzējumu un palīdz labāk izprast organisma paša izārstēšanās spēku, palīdzēs saglabāt veselību, atrast harmoniju dvēseles mieram.

Kā atrast harmoniju dvēseles mieram? Arī par to bieži domāju?

Tu neesi dzimis neveiksmei. Esi pats iedvesmas un enerģijas avots.

Katrai dienai izvirzi noteiktu mērķi! Lai tie nav lieli un grūti izpildāmi plāni, bet gan uzdevumi, kas tevi soli pa solim virzīs tuvāk nodomu izpildei. Esi pacietīgs ejot uz mērķi. Katru uzdevumu izpildi pēc iespējas labāk.

Nekādām ārējām ietekmēm lai nav pār tevi varas. Sargā savas dienas no ļaunuma, tās ir pārāk vērtīgas, lai izšķiestu cīnoties ar naidu. Nekad un nevienam neļauj bojāt garastāvokli un darba prieku. Ignorē ciniķus un skauģus. Ļaunvēļi ir visur! Nenolaidies līdz viņu līmenim!

Jebkurā negatīvā parādībā mācies saskatīt kaut ko pozitīvu! Nokļuvis nelaimē, vari atklāt kaut ko tādu, ko citkārt nemūžam neatklātu. Labā sēkla ir visur, tikai jāprot tās atrast. Pārvērt trūkumus par priekšrocībām!

Vispatiesākā laime mīt tavā dvēselē! Netērē laiku un pūles, meklējot laimi kaut kur ārpusē. Laimīgs ir tas, kas spēj dot, nedomājot, ko saņems pretī. Laimes izjūta būs atkarīga no tā, kā tu izturēsies pret tiem, kas tev blakus.

Lai cik nejauka būtu dzīve, pieņem un dzīvo to, tā nav slikta, jo tā izskatās visļaunāk, kad esam visbagātākie. Mīli savu dzīvi, jo tā ir Dieva dāvana. Ne jau rūpes par sevi uztur cilvēkus pie dzīvības, viņi dzīvo tāpēc, ka mīl. Šodien ir īsti piemērota diena, lai atcerētos, ka tev jābūt tādam, kāds tu patiesībā esi.

Tev jāuzzied tur, kur esi iestādīts. Domā par sevi kā par rožu krūmu, kas rudenī tiek apgriezts, lai pavasarī atkal izaugtu spēcīgs un skaists.

Domāsim pozitīvi

Tas, kā cilvēks domā, ietekmē viņa ķermeni, jūtas, veselību, attiecības, harmoniju, labklājību.

Ja mūsu izturēšanās pamatā ir pozitīva, ja gaidām un domās iztēlojamies prieku, apmierinājumu un laimi, tad mēs piesaistīsim cilvēkus, radīsim situācijas un notikumus, kas atbilst pozitīvajām gaidām.

Jo vairāk pozitīvas enerģijas mēs ieguldām, jo biežāk tas sāk izpausties mūsu dzīvē.

Dziednieki iesaka lietot apgalvojumus izrunājot, rakstot vai domājot par šiem vārdiem, piemēram:

,, Mana dzīve plaukst!’’

,,Es priecājos par visu, ko es daru.”

,, Ar mani viss ir kārtībā.’’

Daudziem cilvēkiem ir negatīvi uzskati par ēdienu. Mēs baidāmies, ka apēstais darīs mūs tuklus var būt par cēloni kādai slimībai. Viss, ko ēdot domājam, atsaucas uz mūsu pašsajūtu. Pirms gulētiešanas, pēc pamošanās vai kaut kad dienas laikā ieteicams pieliet glāzi ar aukstu ūdeni. Apsēsties un lēnām to izdzert. Dzerot stāstīt sev, ka šis ūdens ir dzīvības eliksīrs un jaunības avots. Iedomāties, ka tas aizskalo visus sārņus un atnes lielu enerģiju, vitalitāti, skaistumu un veselību.

Arvien savā dzīvē piesaistām to, par ko visvairāk domājam, uz ko visdziļāk ceram un ko iztēlojamies visdzīvāk. To zināja jau senais latvietis, teikdams: ,, Kā vilku piemin, vilks klāt.’’ Domām un jūtām piemīt to magnētiskā enerģija, kas pievelk līdzīga rakstura enerģiju, jo noteiktas kvalitātes vai noteiktas vibrācijas enerģija tiecas pievilkt līdzīgas kvalitātes. Zemes cilvēks ar īpašu kanālu saistīts ar Debesīm. Labu domāt, labu darīt, nešaubīties, bet ticēt pozitīvajam, mīlēt sevi, lai mīlestībā varētu dalīties – tas ir ļoti svarīgi. Pozitīvā enerģija atgriežas atpakaļ, tāpat kā sliktie vārdi vispirms uzmeklē to raidītāju. Arī šī dziednieciskā atziņa folklorā ir ierakstīta: “Neroc otram bedri, pats iekritīsi!”.

Tā kā skaņa ir lāzeram līdzīga enerģijas forma, skaņas vibrējošo paraugu atkārtošana spēj ietekmēt cilvēka iekšējo programmu.

Viss, kas labi domāts, baro mīlestību. Šīs patiesības izpratne ir ceļa sākums uz pilnību.