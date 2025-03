Vai darbs ir pienākums, sods vai balva?

Pārdomas

Katru dienu nākas dzirdēt par jaunu bezdarbnieku skaitu un to, ka to rindas vēl pieaug. Domājot par to, nāk prātā laiki, kad darba rokas bija vajadzīgas pašiem, arī tagad. Daudzi aizbrauca uz ārzemēm un priecājas par to, cik maksā, jo savai valstij viņi jūtas lieki.

Darba rokas sauktin sauc, pieļauju domu, ka darba piedāvājumi nav nonākuši īstajās ausīs? Es dziļi noliecu galvu savas bijušās ģimenes ārstes Ausmas Miningas un citu praktizējošo ārstu, ārstu palīgu un medicīnas māsu priekšā, ka viņi savā laikā neaizbrauca uz ārzemēm, ja tā būtu bijis, tad vispār būtu tukšums. Paldies mīļie, ka vēl esat, paldies par izturību!

Tomēr man ir jādomā, kāpēc cilvēki atstāj darbu? Vai vienmēr tas ir tikai atalgojums?

Domāju, ka nē!? To pierāda aprūpētāju darbs, sociālais darbs, sētnieku, veikalnieku arī pastnieku.

Cik tad ir pieprasījumi bijuši pēc šī darba? Īpaši nav Jo cilvēki jūtas labi un tas ir galvenais. Piemēram- veikalā,, MAKS’’ gadiem strādā laipnas, iecietīgas pārdevējas. Pastnieki brauc ar velosipēdiem, cik nu zinu un pati redzu. Droši varu arī teikt, ka arī žurnālistu, bibliotekāru, kultūras darbinieku, skolotāju darbs nav rozēm kaisīts un nebūt nav tie bagātākie. Kas notiek mūsu pilsētā, novadā? Par Latviju nerunāsim, iztukšojas mūsu valsts.

Vēl gribas pajautāt, ko šodien nozīmē darbs? Sods, balva, pienākums, rutīna, piedzīvojums vai tikai iztikas avots. Tie, kuri pelna ar darbu, sev iztiku, viņiem nepatīkamā nozarē un amatā, kurš neatbilst viņu vēlmēm, diemžēl lielākajai daļai tas notiek spiestā kārtā, neiegūst no tā gandarījumu. cilvēki cieš no tā, ka nepareizi vai piespiedu kārtā izvēlas profesionālās darbības lauku un tādēļ ir spiesti kaut ko mainīt vai meklēt apmierinājumu citur. Darba devēji, esiet iecietīgāki pret saviem darbiniekiem. Man laimējās, tieši ar to, ka darbs deva gandarījumu tā bija balva! Darba devēji bija ļoti pretimnākoši, tāpat arī kolektīvs. Atbalsta plecs ir vajadzīgs katram!

Vēl atgriežoties pie darba meklētājiem, gribas atgādināt, ka Dievam nav citu roku kā tikai tavējās.

Lai veicas atrast darbu kas ir arī ne tikai sods, bet arī balva!