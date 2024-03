Pirmais pavasara mēnesis ir klāt!

Foto: freepik.com

Ēnas kļuvušas zilganākas, bērzi brūngani. Naktis gan vēl auj sudraba zābakus un kupenas arī netaisās sarukt. Taču saule kaut arī tikai nojaušama tomēr pavisam citāda, dāsnāka.Būsim jau ievērojuši, ka katram gadalaikam piemīt sava smarža, starojums. Taču pavasaris ir kaut kas īpašs. Tas nāk ar jaunām domām, satraukumu, dvēseles nemieru. Sākas zemes atmoda. Cilvēka domās ienāk gaišums. Paātrinās vielmaiņa, asinis virmo, uzplaukt mīlestība. Tieši pavasarī jāsāk lieli darbi, tad pazudīs depresija un tās kaites, kuras nomocīja ziemā.

Pavasarim ir vienalga, kāds mums noskaņojums. Pavasaris pēc dabā noteiktās kārtības atnāks. Tomēr pasīviem labāk nepalikt, domāsim par nākotni, par pirmo vagu tīrumā, ko sēsim siltumnīcā, uz lauka. Sapurināsimies paši.

Mani putni jau dzied, mani dārzi jau ziedus gaida. Vēl kupenās kovārņi staigā, kāds kaķis aizlien garām. Ezera krastā sniegi krājas, bet Cepurīte gaida pavasara elpu.

Metīsim ārā veco nederīgo, no savām domām- iztīrīsim māju. Drīz jau varēs baudīt sulas no kļavas, no piesaulē auguša bērza. Arī putni drīz atgriezīsies no tālajām zemēm. Mēs viņus varam iepriecināt ar jaunu putnu būrīti. Vēl jau gan tikai marta sākums, bet cik nu ilgi, un strauti čalos. Drīz vien piesaulē ziedēs sniegpulkstenītes. Pavasara saule modina un rosina uz darbu dārzā, laukā. Rosina uz pārdomām.

Marts. Tā senākie nosaukumi ir sērsnu, baložu, gavēņu mēnesis. Jaunākais nosaukums – pavasara mēnesis.

Sakāmvārds par martu: „Ko marts negrib, aprīlis izdara’’. Ir arī laika un ražas prognozējumi. Lai gads būtu auglīgs, vajadzīgs sauss marts, mitrs aprīlis un pavēss maijs.

Kaķis, kas martā saulītē sildās, aprīlī līdīs uz krāsns; arkls, kas martā iecelts tīrumā, aprīlī no tā būs atkal jāizceļ. Cik martā miglainu dienu, tik vasarā lietus dienu. Marta pērkoni sola ogu bagātību.

Marts ir bagāts ar īpašām dienām.

2. marts- Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres diena.

8. marts- Starptautiskā sieviešu diena.

17. marts – Ģertrūdes diena. Šajā dienā neiesaka uzsākt svarīgus darbus – nešūt un netīt kamolus, tad vasarā čūskas kā kamoli tīšoties ap kājām. Neiesaka arī rosīties pa dārzu vai siltumnīcu, jo tad to pastiprināti kurmi cels dārzu un labību.

20. marts – astronomiskā pavasara sākums.

21. marts – Benedikta diena. Katoļticīgie šo dienu svin par godu klostera priekšniekam Benediktam, kurš miris 543. gadā Montekasīno.

24. marts – Pūpolu svētdiena(arī Palmu svētdiena)

25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena., Arī Māras diena pavasara atmodas laiks.

29. marts – Lielā piektdiena

31. marts – Pirmās Lieldienas. Šajā datumā pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu uz priekšu (plkst.3.00)

Marts sevi ir pieteicis un ejot garām ābelei mierinu- Ābele, vecā ābele stiprā!

Vēl ar pavasari apsveikt nevaru.

Ābele vecā, ābele stiprā

Paraugies apkārt vēl sniegos viss…

Ābele, raugi, ābele, lūko

Saule no mākoņiem brien!

Drīz tā klusumu izdeldēs dūko

Steigšot tevi ziedonī sveikt!

Gaidīsim! Gan jau viss notika savā laikā!