Neuzmanība vai apzināta noteikumu pārkāpšana?

Laikraksta redakcijā vērsās lasītāja (redakcijai vārds, uzvārds zināms), kura vēlējās pastāstīt savus novērojumus par to, kā pilsētas centrā norisinās atsevišķu ceļa zīmju ievērošana vai šajā gadījumā – neievērošana.

Stāvlaukumā neliek

“Katru dienu redzu maksas stāvlaukumu uz Pils ielas 64, kur pārsvarā vienmēr ir tukšs. Bet stāsts nav par to. Cilvēki savas automašīnas novieto pretējā ceļa pusē,” stāsta alūksniete. Viņa vērš uzmanību, ka autovadītāji atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem šajā vietā nedrīkst te novietot savus spēkratus. Braucot no Rīgas puses, sanāk pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus, jo šoferi šķērso nepārtraukto līniju. “Novēroju, ka policijas darbinieki reaģē uz to un soda autovadītājus. Viss ir pareizi, jo noteikumi ir pārkāpti. Man vienkārši žēl to šoferu. Vai nevar tur kādu brīdinājuma zīmi uzlikt?” par neuzmanīgajiem autovadītājiem noraizējusies lasītāja.

Varbūt jāatkārto noteikumi?

Vērsāmies pēc padoma pie Alūksnes novada pašvaldības policijas priekšnieka Arda Tomsona. Viņš apstiprina – jā, minētajā vietā, šķērsojot nepārtraukto līniju, transportlīdzekļus novietot nedrīkst. Viņš ir informēts arī par to, ka šos noteikumus daudzi neievēro.

“Regulāri sekojam līdzi pārkāpumiem, tos piefiksējot, un saucam pie atbildības,” viņš saka. Pašvaldības policija novērojusi, ka lielākoties šāds pārkāpums notiek aiz neuzmanības. “Satiksmi regulē Ceļu satiksmes zīmes un apzīmējumi uz ceļa. Mēs nevaram uzlikt norādi kaut kur iepriekš, ka tālāk būs attiecīgā ceļa zīme. Vadītājiem jāievēro noteikumi. Ja ir nepārtraukta līnija, tad to nedrīkst šķērsot!” uzsver A. Tomsons. Ir vadītāji, kuri to nesaprot, un tādi, kuri vienkārši apzinoties pārkāpj noteikumus. “Man rodas jautājums – kā tad cilvēks ieguvis autovadītāja apliecību? Varbūt jāatsvaidzina zināšanas,” secina pašvaldības policijas priekšnieks un aicina autovadītājus būt vērīgākiem.