Kā dzīvot labāk?

Parunāsim- padomāsim

Savstarpējās attiecības lielā mērā ir atkarīgas no cilvēku individuālajām īpatnībām, ar to kā mēs uztveram sevi un citus cilvēkus un kā veidojam attiecības.

Mūsdienās jautājums skan citādi- kādā veidā cilvēka uzvedību ietekmē bioloģiskie faktori un kādā veidā- sociālie faktori.

Jēdzieni ekstraverts un intraverts arī mūsdienu, 21. gadsimta psiholoģijā ir viens no plašāk lietotajiem. To ir ļoti svarīgi zināt jo var rasties dažādi pārpratumi, piemēram bērēs, kad reizēm šķiet, ja tuvinieks neraud, neizrāda nekādas emocijas un tā saucamais ,,dežūrsmaids’’ var izraisīt dusmas. Dažkārt var domāt, ka cilvēks ir iedomīgs, ja dod priekšroku tikai šauram paziņu lokam. Tas ir ļoti svarīgi kolektīvā, draudzībā un ģimenē. Vai arī žurnālistiem ejot kādu cilvēku intervēt, jo dažkārt cilvēks ir tik noslēdzies sevī nevis tāpēc, ka nevēlas runāt, bet gan tāpēc, ka ir intraverts.

Citi atkal ātri iejūtas kolektīvā, atrod draugus, ir runīgi, atvērti sabiedrībai. Papētot šis cilvēku individuālās īpatnības es sāku saprast sev pazīstamos cilvēkus un sevi varu pieskaitīt pie jauktā tipa.

Intraverti ir noslēgti distancēti no apkārtējiem. Attiecības ar citiem cilvēkiem viņi veido ļoti pakāpeniski. Dod priekšroku šauram paziņu lokam. Intraverti dod priekšroku roku darbam ar lietām, nevis cilvēkiem. Darbs ar lietām ir darbs ar dokumentiem, grāmatām, iekārtām, un tas viņiem padodas labāk. Tipiski intraverti ārēji neizrāda savas jūtas vai arī tās izrāda pavisam maz. Pēc intraverta izturēšanās un izskata mums reizēm ir grūti spriest, ko šis cilvēks patiesībā jūt. Ja to prasa darbs, viņam vienmēr var būt „dežūrsmaids’’ neatkarīgi no tā, kas ar viņu notiek, vai arī dažiem intravertiem ir tāds domīgi skumjš izskats, īpaši ja viņi domā, ka viņus neviens neredz. Tipiski intraverti nekad skaļi neraudās un arī nesmiesies. Viņi ir atturīgi savās emociju izpausmēs.

Ekstraverta tips ir pavisam pretējs. Šī tipa cilvēki ir atvērti, sabiedriski, ātri veido attiecības ar cilvēkiem, veido plašu paziņu loku. Darbā viņi dod priekšroku ar cilvēkiem. Parasti viņi ir ļoti tieši savu jūtu izpausmēs. Ja ekstraverts par kaut ko priecājās, tad tas uzriez redzams pēc viņa izskata un kustībām. Viņam ir raksturīgas spilgtas emociju ārējās izpausmes.

Mēs visi esam tikai cilvēki, katrs ar savām emociju izpausmēm un kā atzīst Stīvens R. Kovejs, ,Cilvēka vislielākā nepieciešamība ir nepieciešamība tikt saprastam”.

Tieši sajūta, ka esi saprasts, liek uzticēties un ļauj risināt jebkurus jautājumus.’’

Būsim atklāti, saprotoši, kas nav biežs viesis mūsdienu steigas pilnajā pasaulē. Mēģināsim saprast sevi un citus.