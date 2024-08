Atsaucoties uz rakstu “Kavētie pieraksti rindas uz pakalpojumiem pagarina”

Vairākas reizes izlasīju ģimenes ārsta Alūksnē Jāņa Žīgura teikto par šo aktuālo problēmu. Pilnībā piekrītu viņa viedoklim. Te nu nonākam pie tā, ka viss sākās ar to, ka necienām otra darbu. Ārsts dara savu darbu, lai tikai pacientam būtu labāk, bet beigās pie vainas paliek ārsts- medicīnas iestāde. Visi vainīgi, tikai ne pats slimnieks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Cilvēki nav tādi muļķi kā var domāt, bet vieglāk ir izlikties, ka nesaprot kas rakstīts un to ārstu arī nemaz nav tik daudz, lai nezinātu pie kura jāgriežas.

Alūksnē ārsti ir ļoti pretimnākoši un izstāsta ,kas un kā jādara. Sāksim vispirms mest akmeni savās neizdarībās un paskatīsimies, cik to ir daudz.

Jā! Mūsu pārliekā steiga, informācijas pārdozēšana, ar vienu roku nes iepirkuma somu ar otru telefonu. Jaunās tehnoloģijas vecāka gada gājuma cilvēkus apstulbina. Tagadējie modernie telefoni arī pie laba gala neved. Es personīgi tādu netaisos iegādāties, man pietiek ar datoru, internetu, un vienkāršākas paaudzes telefonu, kurā saņemu īsziņas, varu nodot atbildes, pie gadījuma nofotografēt, priekšroku gan dodu foto aparātam, bet bildēju arī ar telefonu ,kuru bieži līdzi nenēsāju Jā, uz svešiem telefonu zvaniem parasti neatbildu, jo tie zvanītāji parasti ir kādi no firmas ar piedāvājumiem. Zinu arī cilvēkus, kuri nelasa īsziņas, aizbildinoties, ka neinteresē vai nemāk ar jaunajiem telefoniem rīkoties. Nevērība arī valda, ārsta paskaidrojums arī tik ilgi paliek ,, galvā’’ kamēr kabinetā, bet domas jau skraida citur. Gan jau arī uzrakstītais tiek kaut kur nomests. Ne velti no aprūpes centriem līdzi brauc medicīnas māsa, kura visu piefiksē un seko ārsta norādēm. Ir patīkami redzēt un no pieredzes pat zinu jo kādreiz pati strādāju tādās vietās un zinu, kā cilvēki klausās, ka līdzi kabinetā pie ārsta dodas kāds tuvinieks, draugs, cilvēks kuram uzticas, tad arī nebūtu pārpratumi. Vēl ir kādi cilvēki, kuri vienkārši ignorē nosūtījumus un pat necenšas brīdināt, ka nebūs. Gadījumi ir dažādi. Tāpēc sāksim ar to, ka cienīsim otra darbu. Vienalga sētnieka, apkopēja, žurnālista, skolotāja, savu līdzcilvēku un to, kuri gādā par mūsu veselību!

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lai izdodas! Ieva Pētersone (alūksniete)