Vītolsvētki nav aiz kalniem

S. Sproģe (attēlā) stāsta, ka pērn “Vītolēnu” nometnes 20. jubilejai par godu gaujienieši izdevuši atmiņu albumu “Vītolēni. Mūzikas nometne Gaujienā. Atmiņu albums 2003 – 2023”. Darbu atmiņu apkopošanā tekstos un fotogrāfijās ieguldīja biedrības “Vītolēni” pārstāves Ilze Dāve un Ineta Riepniece, grāmatas izdošanu finansēja Smiltenes novada pašvaldība.

Jau zināms, ka 27. jūlija vakarā pulksten 18.00 estrādē pie “Anniņām” Gaujienā arī šogad izskanēs lielais Vītolsvētku koncerts. Komponista Jāzepa Vītola apaļās dzimšanas dienas parasti “iekrīt” tieši tajā gadā, kad notiek Vispārējie Latviešu Dziesmu un deju svētki, tādēļ gaujienieši, šo svētku organizatori, meklē iespējas, kā tos nosvinēt kuplākā pulkā, kad koristi nav tik aizņemti. Nedēļu pirms tam notiks arī jauno talantu radošā nometne “Vītolēni”, lai vēlāk Vītolsvētku lielajā koncertā pievienotos pieaugušajiem.

Aicina piedalīties

27. jūlija vakarā pulksten 18.00 estrādē pie “Anniņām” izskanēs lielais Vītolsvētku koncerts, kurā piedalīsies nometnes “Vītolēni” koris, simfoniskais orķestris, Latvijas amatierkori un īpašie viesi – Saulkrastu jauktais koris “Anima” diriģentes Lauras Leontjevas vadībā. “Ir kori, kuri ir uzticīgi Vītolsvētkiem Gaujienā, tomēr dalībnieku skaits nav tik liels, kā mēs vēlētos. Vasarā bieži vien arī citur vienlaicīgi notiek kādi kultūras pasākumi, tādēļ cilvēki vērtē, uz kurieni doties. Meklēsim iespējas, lai dižā komponista dzimšanas dienu skaisti nosvinētu ik katru gadu un neiztrūkstoši arī šogad,” saka J. Vītola muzeja “Anniņas” vadītāja Sanita Sproģe. Viņa aicina svētkos piedalīties Latvijas amatierkorus lielākās vai mazākās grupās, aizpildot pieteikuma anketu vietnē www.vitoleni.lv. Vītola dienas finansiāli atbalsta pagasta pašvaldība, bet papildu atbalstam biedrība “Vītolēni” izmanto iespēju piedalīties atbilstošos projektu konkursos.

Var pieteikties nometnei

Ik gadu līdz Vītola dienas svinībām Gaujienā notiek arī radošā mūzikas nometne “Vītolēni”, ko vada biedrības “Vītolēni” pārstāve Ilze Dāve. Tā šovasar būs no 19. līdz 27. jūlijam. Nometnē aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem ar priekšzināšanām instrumentu spēlē vai dziedāšanā, bet vijoles grupā jau no 4. klases. Nometnes laikā bērnu koris un simfoniskais orķestris gatavos programmu Gaujienas Vītolsvētku koncertiem. 26. jūlijā pulksten 21.00 Jāzepa Vītola muzeja “Anniņas” balkonos skanēs “Nakts koncerts”, kad klusā un sirsnīgā noskaņā visi aicināti ieklausīties mūzikas nometnes “Vītolēni” dalībnieku radošajos priekšnesumos. Nākamajā dienā no pulksten 14.00 Gaujienas tautas namā notiks “Vītolēnu” ansambļu un solistu koncerts.

Ēka kritiski nolietojusies

Pārrunājot saimnieciskos jautājumus, S. Sproģe atklāj, ka ievērojami pasliktinājies tehniskais stāvoklis J. Vītola vasaras mājai, muzejam “Anniņas”. “Kopš 1988. gada, kad pēc ugunsgrēka ēka uzcelta gandrīz no jauna, pagājuši 35 gadi, tādēļ ēka vairs nav tādā stāvoklī, lai tajā pilnvērtīgi varētu strādāt muzejs. Tāpat aizvien grūtāk kļūst to apsildīt līdz nepieciešamajai temperatūrai gada aukstajā laikā. Kritiski nolietojušās jumta lubiņas. Centīsimies pamazām ēku labot, šim nolūkam būs nepieciešami gan pašvaldības finanšu līdzekļi, gan jāpiesaista nauda ar projektu konkursu iespējām,” plāno muzeja vadītāja.