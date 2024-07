Šovasar Alūksnē atkal svinēs dzīvi

TEJU PĒC DIVĀM NEDĒĻĀM, no 2. līdz 4. augustam, Alūksne atkal viesus aicina uz ikgadējiem svētkiem.

Jaunais gads Alūksnē ik reizi sākas augustā, kad alūksnieši kopā ar tiem, kuri uz mirkli atgriežas savās mājās, nosvinējuši pilsētas svētkus. Svētku galvenie organizatori – Alūksnes novada Kultūras centra darbinieki – stāsta, ka koncepcija šī gada svētkiem dzima jau krietni vien pirms prāta vētras par tiem.

Ideja spontāna

“Daudzi domā, ka esam iedvesmojušies no kūkas “Diena un nakts”. Tomēr ne, lai gan arī kūka un kafejnīca ir viena no mūsu atpazīstamības zīmēm un vērtībām un būs svētku notikumu centrā. Pērn pašvaldības rīkotajā konkursā par Bānīša stacijas fasāžu sienu apgleznojumiem ieraudzījām veiksmīgo alūksnietes, pašlaik studentes Līnas Bistrovas darbu “Diena un nakts”. Tad arī dzima doma par nosaukumu šī gada pilsētas svētkiem. Māksliniece piekrita idejas vizualizācijai pēc viņas zīmējuma,” stāsta Alūksnes novada Kultūras centra direktora vietniece kultūras darbā Sanita Eglīte. Viņa atklāj, ka šī gada svētku mērķis ir pateikt, ka Alūksne ir skaista gan dienā, gan naktī visas 24 stundas ik dienu nedēļā, un arī mēs, alūksnieši, šeit, savās mājās, jūtamies labi. “Bieži savstarpējās sarunās uzsveram, ka svinam dzīvi, ieskaitot arī kapusvētkus. Tādēļ arī šoreiz pilsētas svētku galvenais vēstījums ir par to. Tā ir reize, kad mājās atgriežas tie, kuri dažādu iemeslu dēļ tās ir atstājuši, bet nekad neaizmirst, ka Alūksne ir viņu sākums, dzimtā vieta. Mēs, svētku organizatori, darām visu, lai viņi, atgriežoties šeit, jūtas labi,” saka S. Eglīte. Tomēr ik reizi pilsētas svētkos ierodas arī tādi cilvēki, kuri Alūksnē ir pirmo reizi. “Tādēļ ar savām aktivitātēm svētku laikā būs pieejams arī Alūksnes novada muzejs, droši varēs iegriezties Alūksnes Tūrisma informācijas centrā, lai saņemtu uzziņu par tām vietām, kas jāapskata pirmo reizi vai radušās no jauna kopš iepriekšējās viesošanās reizes,” saka S. Eglīte.

Nepietiek ar vēlmi organizēt

Šogad svētki notiks trīs, nevis četras dienas, kā tas bija ierasts iepriekšējos gadus. Kādēļ tā? “Katra diena svētku organizatoriem – Alūksnes novada pašvaldībai –

saistīta ar tehniskajām izmaksām par skatuvi, skaņu, gaismu, apsardzi un citu. Vadoties no svētku budžeta, plānojām, cik daudz ar dažādiem pasākumiem varam piepildīt šīs dienas. Tradicionāli jau ceturtdienas vakarā sākām ar velobraucienu “Izgaismo Alūksni”, kurā pērn piedalījās ap 600 dalībnieku. To šogad pārcēlām uz piektdienas vakaru ne tikai finansiālu apsvērumu dēļ, bet arī tādēļ, lai tajā piedalīties varētu mūsu viesi, kuri pēc nedēļas pēdējās darbdienas mēro garo ceļu līdz Alūksnei,” atklāj S. Eglīte.

Finansiālu apsvērumu dēļ šogad iztrūkst lielais svētku koncerts Pilssalas estrādē. “Katra svētku diena ir saistīta ar izmaksām. Pilsētas svētkiem atvēlētais pašvaldības budžets katru gadu ir nemainīgs, tomēr viesmākslinieku honorāru apjoms ik gadu krietni vien pieaug. Izvērtējot visas izmaksas, nolēmām, ka nevaram koncerta apmeklētājiem likt maksāt 30 vai 40 eiro par ieejas biļeti, lai nosegtu lielā koncerta izmaksas. Nav noslēpums, ka arī pagājušā gada koncerta izmaksas nenosedza ne tikai mākslinieku honorāru, bet arī ievērojamās tehniskās izmaksas, kas saistītas ar koncerta sarīkošanu,” saka Alūksnes novada Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa. Domājot jau par nākamajiem svētkiem, kultūras darbinieki cer, ka svētku dalībniekiem tomēr tik ļoti būs pietrūcis koncerts Pilssalas estrādē, ka nākamgad varēs to atļauties. “Nepietiek tikai ar vēlmi to organizēt, nepieciešami apmeklētāji, kas to finansiāli atbalsta,” piebilst S. Eglīte. Tomēr arī šogad alūksnieši nepaliks bez koncertiem. Tie gana lieli un iespaidīgi notiks, tikai citā vietā, ne Pilssalā.

“Iepriekšējos gados saņēmām pārmetumus, ka sestdienas vakara koncerts Pilssalā bija par maksu. Šogad, ceru, svētku apmeklētāji novērtēs to, ka visi publiskie koncerti būs bez maksas, izņemot tikai atsevišķas aktivitātes Alūksnes novada Kultūras centrā,” saka S. Bērziņa.

Aicinās arī uzņēmēji

“Sestdien no pulksten 22.00 atkal atgriežamies pie galvenās skatuves Tūrisma informācijas centra apkārtnē, kur notiks Lielā svētku balle ar DJ Lustix, grupām “Dziļi violets” un šlāgermūzikas grupu “Roja”. Dejotāju zona būs uz autostāvvietas apļa, bet iepretim, Ojāra Vācieša ielā, gan ēdinātāji, gan galdiņi apmeklētājiem,” stāsta S. Eglīte.

Piektdien un sestdien, iedvesmojoties no pagājušā gada pilsētas svētkiem, apmeklētājus izklaidēties pie sevis aicinās arī divi vietējie uzņēmēji. Gan balles, gan diskotēkas papildus pašvaldības organizētajām aktivitātēm notiks Normunda Ķauķa kafejnīcā “Saules lapsa” Lielā Ezera un Tirgotāju ielas stūrī, kur uz ielas būs izbūvēta arī lielā skatuve. Otra svētku vieta pašlaik paliek intrigai, kamēr uzņēmējs Pāvels Čornijs nāks klajā ar savu konkrēto piedāvājumu. “Priecājamies, ka katru gadu kāds no uzņēmējiem piedāvā arī citādāku svētku vietu un formu. Tas svētkus dažādo,” saka S. Bērziņa.

Jārēķinās ar troksni un burzmu

Abas dienas un naktis pilsētas centrā būs skaļi, tādēļ svētku organizatori atvainojas apkārtējo māju iedzīvotājiem par šajā laikā sagādātajām neērtībām. “Jārēķinās ar lielu troksni un cilvēku skaitu, pie māju logiem Ojāra Vācieša ielā, kur būs izvietojušies tirgotāji un ēdinātāji. Viņi ieradīsies ar saviem strāvas ģeneratoriem, kas diemžēl rada vēl papildu troksni. Svētki ir ieplānoti laicīgi, tādēļ iedzīvotājiem ir izvēle – lustēties kopā ar pārējiem vai tomēr šoreiz tos neapmeklēt un aizbraukt pie kāda ciemos. Diemžēl šīs neērtības ik gadu kādam no pilsētas iedzīvotājiem ir jāpacieš,” saka S. Bērziņa.

Jaunums ir tas, ka automašīnu novietošanai šogad būs atvērta Brūža iela un stāvlaukums pie Alūksnes novada Kultūras centra, kas citos gados pilsētas svētku laikā bija slēgts. Tomēr organizatori aicina nākt kājām, jo svētku norises vietas ir tuvu cita citai, lai nebūtu nepieciešami pārbraucieni.

Gatavojas 105. jubilejas reizei

Šī gada pilsētas svētki vēl nav notikuši, taču kultūras darbinieki jau skatās nākotnē, kad Alūksnes pilsēta svinēs savu 105. pastāvēšanas gadadienu. “Laikā, kad Alūksne atzīmēja savu 100. dzimšanas dienu, dziesmas tai par godu koronavīrusa pandēmijas laikā dziedājām, braucot pa pilsētu smagās automašīnas kravas nodalījumā. Arī pilsētas svētki tolaik bija netradicionāli, tādēļ 105. dzimšanas diena nākamgad jāsvin kā 100 vai vismaz “100 + 5”, atdodot “parādu” pilsētai tās simtgadē. Sagaidot to, ir ideja beidzot visai kopienai noorganizēt atraktīvu kopīgu svētku gājienu pilsētā, kas līdz šim mums nav izdevies,” atklāj S. Eglīte. Arī S. Bērziņa piebilst, ka idejas nākamo svētku organizēšanai jau ir, un viena no tām – iesaistīt to tapšanā vietējo sabiedrību. “Tādēļ gaidīsim atsauksmes par šī gada svētkiem un organizēsim nākamos kopā,” saka S. Bērziņa.

Sirds nevar kļūdīties

“Katram atsevišķajam Alūksnes pilsētas svētku notikumam ir savs šarms un sava odziņa, bet svētdienas vakarā ir patīkamā noguruma gandarījums par paveikto. Ja tā ir, tātad esi strādājis ar sirdi, un sirds jau nevar kļūdīties,” domā S. Bērziņa. Pilsētas svētki nav izrāde, kuru iespējams izmēģināt vai 50 reizes, tas viss balstīts organizatoru sajūtās, iztēlē, pieredzē, bet piedzīvot, izvērtēt tos var tikai tad, kad tie notiek, domā S. Eglīte. “Nav vienkārši sarīkot svētkus, kuros mērķauditorija ir no tikko dzimuša bērna līdz pat sirmgalvim, tādēļ uzklausām ieteikumus, atsauksmes, konstruktīvu kritiku, lai nākamgad atkal rīkotu nākamos, atrodot zelta vidusceļu, jo izdabāt katram nav iespējams,” saka S. Eglīte.

“Mācītājs Juris Rubenis savā pasakā raksta: – Reiz nakts sarunājās ar dienu. Mēs abas kopā esam dzīve, teica nakts. Tā arī mēs – svinēsim šajos pilsētas svētkos dzīvi!” aicina S. Eglīte.

Sāksies ar velobraucienu

“Man ir liels gods šogad pilsētas svētkus atkal atklāt ar velo apļa braucienu “Izgaismo Alūksni”,” saka Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists un viens no svētku organizatoru komandas Nikolajs Rakovs. Viņš stāsta, jaunums jau tradicionālajā braucienā būs tas, ka priekšgalā, kā pērn, vairs nebūs vilcieniņš “Severīns”, bet dalībnieki ar visinteresantāk aprīkotiem velosipēdiem. “Velobrauciens sāksies ar reģistrāciju, skaistu mūziku, dažādām aktivitātēm un svētku noskaņu administratīvās ēkas laukumā. No pulksten 22.00, kad dosim startu, tas pa Dārza ielu virzīsies uz Pils ielas pusi, lai, pagriežoties pa labi, brauktu uz jauno veloparku. Tālāk Šķūņu iela – Uzvaras iela – Meža iela – Raiņa bulvāris – Jāņkalna iela līdz aplim ar Bērzu ielu un atkal uz Pils ielas. No tās uz Miera ielu, Tempļakalna un Pilssalas ielu, finišējot Ojāra Vācieša ielā pie Tūrisma informācijas centra.

“Vēlamies, lai velobrauciens sniedz neatkārtojamas sajūtas tā dalībniekiem un skatītājiem ielās. Ceram, ka piektdienas vakarā tajā iesaistīties būs iespēja daudziem, jo daudziem velosipēdistiem,” saka organizators. Tā fināls plānots pie Tūrisma informācijas centra, kur, nokāpjot no sava velosipēda, uz skatuvi, lai atklātu svētkus, dosies novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Pēc tam, sekojot Jaungada nakts pozitīvajām atsauksmēm par diskošovu “Alūksnes diskotēkām 45”, sāksies Alūksnes dīdžeju parāde, kas ievadīs svētku lustēšanos. Vēlāk turpat arī ballīte grupas “24. avēnija” pavadībā, ko īpaši gaida mūsu jaunā paaudze. “To pirmajā naktī līdz pulksten 3.00, kad svētku ieskaņas balli slēgsim, atkal nobeigs dīdžeji,” piebilst S. Eglīte.

Tirdziņā dažādas izklaides

Svētki ar amatnieku un mājražotāju “bazāru” sestdien sāksies jau agri. “Tas būs vesels pasākumu cikls, kura ietvaros aicinām arī uz tirdziņu, kas šogad plānots savādāks, tādēļ tā organizēšanai pašvaldība rīkoja konkursu. Uzvarēja un tirgus vadīšanu, dažādas aktivitātes ar cirka elementiem, bērnu izklaidēm, karuseļiem, mūziku pieaugušajiem un citu piedāvās dažādu svētku organizēšanā pieredzējis uzņēmums SIA “Mainso marketing”. Tirgus teritorija būs liela – strūklaku parks, Ojāra Vācieša un Pils iela, tām apkārt esošā zaļā zona – kur varēs gan iepirkties, gan vienkārši baudīt sestdienu. “Izbaudot aktivitātes Ojāra Vācieša ielā, varēs virzīties uz Pilssalu, kur notiks smilšu kūku festivāls bērniem “Diena un nakts”. Tur “Aljas” teritorijā mazie alūksnieši un viesi varēs veidot smilšu kūkas, sacenšoties par īstu garšīgāko “smilšu kūku”,” stāsta S. Eglīte. Organizatori, lai svētki izdotos saldi un garšīgi, aicina arī citu kūku cepējas piedalīties amatnieku tirdziņā.

Koncerti būs grandiozi

Grandiozi būs tie daudzie koncerti, kas visas dienas garumā notiks uz galvenās svētku skatuves pavisam jaunā vietā – pie Tūrisma informācijas centra, kur no pulksten 10.00 līdz pat nākamās dienas pulksten 4.00 no rīta darbosies galvenā svētku skatuve.

Kā ik gadu, ar animatoru piedalīšanos un koncertu sveiks tos mazos novada iedzīvotājus, kuri ģimenēs ienākuši laikā no pagājušajiem pilsētas svētkiem. Dalībai iespējams pieteikties pašvaldības mājas lapā.

Pēcpusdienā koncertu sēriju ievadīs novada amatiermākslas un interešu izglītības kolektīvi, kas pēc tam turpināsies latviešu un spāņu melodiju skaņās Ineses Ērmanes un Havjēra Fernandesa priekšnesumā, kuriem sekos skolotāju kora “Atzele” un tā mākslinieciskā vadītāja Jāņa Baltiņa sagatavotā svētku programma. “Skolotāju koris dziedās kopā ar saviem draugiem no Somijas un Siguldas, profesionālu mūziķu sastāva pavadījumā,” saka S. Bērziņa.

Īpašs baudījums

Arī vakarā visi aicināti doties uz Pilssalu, kur svētku noskaņai ir piemeklēta īpaša vieta. “Negribas piekrist tiem, kuri saka, ka šogad lielā koncerta nebūs – ne jau vieta nosaka to, cik liels vai mazs ir koncerts. Jā, koncerta nebūs Pilssalas estrādē, bet brīnišķīgi būs arī tie divi koncerti, kas viens pēc otra vakarā notiks uz “Aljas” ēkas jumta ezera krastā. Tur uzstāsies Edvards Strazdiņš ar savu koncertprogrammu “Lauku dzīves miera osta”, kas absolūti atbilstoša izvēlētajai vietai. Bet ar vēl nebijušu klasiskās mūzikas rokšovu ar gaismām un dūmiem, ar koncertuzvedumu, filmu un citām pazīstamām melodijām pārsteigs sabiedrībā mīlēti mūziķi Ēriks Upenieks ar ģitāru un bundzinieki Gundars Lintiņš un Edijs Šimiņš. Ceram uz atbilstošiem laika apstākļiem, jo koncertā svarīga būs apkārtējā daba, tas, ko mēs nevaram nopirkt ne par kādu naudu. Taču, protams, esam padomājuši arī par gadījumu – ja līs lietus, abi koncerti notiks Alūksnes novada Kultūras centrā,” saka S. Bērziņa. Šie koncerti uz “Aljas” ēkas jumta solās būt iespaidiem bagāti, tādēļ arī paši svētku organizatori starp citiem pasākumiem cer tos apmeklēt, jo, kā saka S. Eglīte, tas būs baudījums acīm, ausīm un dvēselei, raugoties māksliniekos, caur kuriem kopā savienosies gan ezera ūdens, gan debesis.

Neiztrūkstošas izklaides Pilssalā

Piektdien un sestdien Pilssalā notiks dažādas sportiskās aktivitātes, bet būs skatāma arī Zemessardzes 31. kājnieku bataljona militārā ekipējuma, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī Valsts policijas tehnikas un ieroču izstāde. “Interesanti, ka mūsu svētkos solījusies piedalīties arī Valsts policijas vienība, kas Rīgā patrulē uz zirgiem,” intrigai atklāj S. Bērziņa. Paralēli tam Alūksnes velotrasē būs skatāma arī vēl nebijusi sporta aktivitāte – “Pump track” velo čempionāta posms.

Svarīgākais notikums – kapusvētki

Svētdien būs svētku svarīgākais notikums – Alūksnes kapusvētki. Tie ar ekumēnisko aizlūgumu pulksten 11.00 sāksies Lielajos kapos un pulksten 12.00 turpināsies Mazajos. Kapusvētku laikā darbosies ziedu, ēdinātāju, saldumu tirgus. “Ja apmeklētāji vēlēsies baudīt kādu uzkodu vai dzērienu, iespējams izmantot jauno lapeni aiz kapsētas vārtiem,” piebilst S. Bērziņa.

“Pulksten 13.00 pārejam uz Tempļakalnu, kur ar šlāgergrupas “Rumbas kvartets” atpazīstamajām dziesmām uzstāsies tās solists Artis Šimpermanis. Izmēģinot dažādus pēckapusvētku koncerta scenārijus, esam nonākuši pie secinājuma, ka šim brīdim pēc svētkiem, kad cilvēki jau ir piekusuši, piemērota ir tieši vieglā žanra mūzika, kas ir vienkārši uztverama un izklaidējoša,” saka S. Eglīte.

Arī šogad nemainīgi kapusvētku laikā kursēs bezmaksas pilsētas autobuss, tādēļ organizatori aicina iespēju robežās savus transporta līdzekļus atstāt mājās.

Allaž saposta

Kā vienmēr, pilsēta svētkos būs saposta. Ņemot vērā tematiku un logo, mākslinieki Gintars Čerbikovs un Lilija Kukle gatavo galveno svētku objektu – simbolisko dienas un nakts cilvēku vizualizācijai. Galvenais svētku noformējuma objekts būs izvietots skvērā Pils un Brūža ielas krustojumā. Taču jau tagad pilsētā krāšņi zied puķes, pašvaldības iestādes “Spodra” darbinieki tās steidz vēl ravēt, laistīt, sakopt ielas un pārējās vietas, kur pulcēsies ļaudis, lai visi Alūksnes pilsētas svētkos justos gaidīti.