Atdzimst konkurss mazajiem solistiem

Vairākus gadus bijis pārtraukums pazīstamajam dziedātāju konkursam “Cālis”. Nu tas ir atdzimis – jaunie solisti 17. maijā varēs kāpt uz Alūksnes Kultūras centra skatuves un izdziedāties no visas sirds konkursā “Alūksnes balss 2025”. Vecāki vai pedagogi pasākumam var pieteikt pirmsskolas vecuma bērnus no divu līdz sešu gadu (ieskaitot) vecumam līdz 28. aprīlim.

Ne tikai talants, bet arī drosme

Kad vēl notika “Cālis”, tad katram konkursam savus audzēkņus gatavoja arī PII “Pūcīte” muzikālais pedagogs Zigmārs Krūmiņš. Viņam ir liela pieredze ar mazajiem solistiem, jo pirmsskolas iestādē strādā jau kopš 1994. gada. “Priecājos, ka konkurss ir atjaunots, un es noteikti pieteikšu bērnus dalībai

– man vienmēr ir audzēkņi, kurus sagatavot šādam notikumam. Ar pirmsskolas bērniem strādāt ir prieks, viņi labprāt mācās, piedalās muzikālajos procesos,” stāsta Z. Krūmiņš. Pedagoga ziņā ir saskatīt – kurš ir ansambļa dziedātājs un kurš ir solists. “Svarīgi, lai bērnam ir ne tikai talants, bet arī drosme atrasties uz skatuves. To ļoti labi var pamanīt ikdienas mūzikas nodarbībās. Tā ir liela pedagoga atbildība – tas, ko bērns dara uz skatuves, ir skolotāja padarītais darbs,” secina muzikālais pedagogs.

Redzēt, ka bērns var

Šādi konkursi noteikti ir vajadzīgi – “Cālis” daudziem bijis kā atspēriens, lai turpmāko dzīvi saistītu ar mūziku. “Pie šī konkursa jau viss neapstājas. Kādreiz vairāk notika pasākumi arī lielākām vecuma grupām, bet šobrīd daudzi vairs nenotiek, tādēļ šī ir laba ziņa,” saka Z. Krūmiņš.

Svarīgi ir ieraudzīt, ka bērns var. “Ieteiktu vecākiem vairāk uzticēties savu bērnu spējām, ļaut viņiem muzikāli izpausties, ja pedagogs redz talantu un varēšanu. Domāju, ka šogad būs nedaudz sarežģītāk, jo ir bijušas salīdzinoši maz uzstāšanās, līdz ar to bērniem nav izveidojusies skatuves pieredze,” viņš atzīst.

Gadu gaitā bijuši dažādi gadījumi, ir bērni, kuri, uzkāpjot uz lielās skatuves, sabīstas, tad pedagogs iet palīgā, iedrošina. “Vissvarīgākie “mēģinājumi” jau ir koncertiņi pirms konkursa, lai bērns saprot, kā ir dziedāt pie mikrofona skatītāju priekšā. Uzskatu, ka uz skatuves nevajadzētu sūtīt bērnus, kuriem ir bail no publikas un kuriem nav muzikālā talanta. Neko nekad nevajag uzspiest,” saka Z. Krūmiņš.

Ar siltām sajūtām

Viena no konkursa “Cālis” bijušajām dalībniecēm Elizabete Baldiņa šo pasākumu atminas ar siltām sajūtām. “Spilgti atceros, ka pirmais konkurss “Novada cālis”, kurā piedalījos, bija 2010. gadā un man bija tikai divi gadi – biju visjaunākā dalībniece, un ieguvu galvenā “Cāļa” titulu. Esmu pateicīga savam skolotājam Zigmāram Krūmiņam, kurš saskatīja muzikālo talantu, palīdzēja to attīstīt un profesionāli iedrošināja skatuvei, protams, tas notika ar lielu vecāku atbalstu,” atceras Elizabete, kura galveno balvu ieguva trīs gadus pēc kārtas. Konkursi notika maijā – tā bija dāvana Māmiņu dienā. “Dalībniekus vienmēr sagaidīja kāds tēls, kurš visus iedrošināja. Skatuve pavasarīgi noformēta, un dāvanās lieli un mīlīgi rotaļu lāči, zaķi, sunīši un citi draugi. Par to atgādina lielo, mīksto rotaļu dzīvnieku kolekcija,” konkursa norisi atminas dalībniece. “Šādi konkursi ir ļoti svarīgi, jo tie sniedz iespēju jaunajiem talantiem parādīt sevi, attīstīt savas prasmes un gūt skatuves pieredzi jau agrā vecumā. Piedalīšanās “Cālī” man deva daudz, arī cēla pašapziņu, kas ir svarīga, lai turpinātu mūzikas ceļu. Tā bija lieliska iespēja attīstīt vokālo prasmi un satikt citus talantīgus bērnus,” stāsta Elizabete, kurai, pateicoties konkursam, ar draudzeni Tīnu Sloģi izveidojās arī muzikālā draudzība. “Mums abām vienmēr bija labi rezultāti – arī tagad abas turpinām izglītību mūzikas jomā,” piebilst Elizabete. Viņa atzīst – ja nebūtu šāda konkursa, tad tagad nebūtu tur, kur ir šobrīd – absolūtā mūzikas pasaulē.

Novēl drosmi

Ja mazo vokālistu vecāki šaubās, Elizabete iesaka viņiem atbalstīt bērnus un uzsver – šī ir lieliska iespēja attīstīties. “Bailes un uztraukums būs bieži, bet piedalīšanās konkursā var būt ļoti noderīga pieredze, kas palīdzēs bērniem augt un mācīties būt drosmīgiem. Tikai darot, var iegūt prasmes, kas vienmēr noder. Arī, ja kaut kas nesanāk, – tā ir pieredze, no kuras mācīties. Jāpieņem šī iespēja kā brīnišķīgs ceļojums ar dziedāšanas prieku,” saka skaistās balss īpašniece. Viņa mazajiem solistiem novēl drosmi, radošumu un prieku katrā priekšnesumā. “Bērni, izbaudiet procesu un nebaidieties izpaust sevi – jūs visi esat unikāli!” vēl Elizabete Baldiņa.