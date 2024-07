Tapusi igauņu-latviešu brīvdabas izrāde “Izlūks Vastselīnā”

Publicitātes foto

Ceturtdien, 25. jūlijā Vastselīnas pilsdrupās – Igaunijas dienvidos, netālu no Latvijas robežas, savu pirmizrādi piedzīvos vēsturiskais brīvdabas uzvedums “Izlūks Vastselīnā” (Salakuulaja Vastseliinas), kas ir Latvijas-Igaunijas sadarbības projekts Tartu 2024: Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros. Izrādes turpināsies nākamās divas nedēļas un tās novērtēt aicināti arī latviešu skatītāji.

Par izrādes pamatu kalpo tāda paša nosaukuma romāns. Autors Erki Korts to balstījis uz reāliem vēsturiskiem notikumiem un šī grāmata iemantojusi lielu popularitāti Igaunijā. Sižets norisinās 14. gadsimtā Vastselīnas Bīskapa pilī, kura piedzīvo aizdomīgus uzbrukumus no pleskaviešu iesūtītiem slepkavām. Pilī ierodas Alūksnē dzimušais Markuss, lai noskaidrotu, kurš ir nodevējs… Uzvedumam dzīvo scenogrāfiju nodrošina gleznainās Vastselīnas pilsdrupas un apkārtējās dabas ainavas. Izrādē tiek celts godā Veru apriņka mantojums – tajā skan vietējais dialekts, un tās tapšanā pārsvarā iesaistīti mākslinieki, kuru saknes meklējamas šajā reģionā.

Izrādes radošajā komandā Latvijas māksliniekus pārstāv senās mūzikas ansamblis “Trakula”, kas kopā ar igauņu komponistu un muzikālo režisoru Voteli Rūsmā veido izrādes skanisko ietērpu, atskaņojot dzīvo mūziku. Ansambļa mūziķis Kaspars Indrēvics stāsta: “Mūsu sadarbība ir bijusi pārsteidzoši viegla. Igauņu kolēģi ir bijuši ļoti atvērti mums un mūsu mūzikai. Jūtamies šeit ļoti iederīgi. Dzīvā mūzika un reāla vēsturiskā vide kopā V. Rūsmā elektroniskajām skaņu ainavām veido neatkārtojamu sinerģiju. Saspēlei ar

aktieriem valodas barjera netraucē – ar baudu vērojam, cik izteiksmīgi jaunie igauņu talanti iznes gan izrādes komiskos momentus, gan skaudro pusi. Esot šeit – vietā, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas, tomēr nepārtraukti jādomā par to, cik ļoti šis viduslaiku stāsts sasaucas ar mūsdienu norisēm un mūsu Austrumu kaimiņa nemainīgo dabu.”

14. gadsimtā celtā Vastselīnas Bīskapa pils savulaik ir bijusi Livonijas austrumu sargpostenis un allaž atradusies tirdzniecības ceļu un dažādu politisko interešu krustpunktā, tādēļ liktenis nav to saudzējis, un līdz mūsdienām saglabājušās vien cietokšņa drupas un kapelas mūru fragmenti. Tā ir bijusi arī ievērojams svētceļnieku galamērķis, un šī tradīcija turpinās arī mūsdienās. Šobrīd notiek nopietns darbs pie mūru

konservācijas, blakus esošajā krogus ēkā atvērts muzejs un viduslaiku izglītojoši izklaidējošs centrs, pils teritorijā uzbūvēta arī Svētceļnieku māja, taču paralēli pils saimnieki turpina domāt, kā šo vietu piepildīt ar dzīvo vēsturi. Izrādes režisors Tarmo Tagametss uzsver, ka šis ir unikāls gadījums, kad kāds vēsturisks romāns tiek uzvests sižeta oriģinālajā norises vietā: “Vastselīnas pilsdrupas ir ļoti iedvesmojošs radošās spēles laukums. Tajā viss ir īsts – gan vieta, gan laiks un pat saulriets aiz Piusas upes gravas kļūst daļu no scenogrāfijas.”

Izrādi tiek laipni aicināti apmeklēt arī skatītāji no Latvijas, kuriem tiks nodrošināts drukāts konspektīvs sižeta pārstāsts latviešu valodā. Kopumā paredzētas astoņas izrādes no 25. līdz 28. jūlijam un no 1. līdz 4. augustam. Sākums plkst. 19:00. Izrādes dienās jau no 16:00 apmeklētājiem būs iespējams iepazīt pili un viduslaiku dzīvesveidu, baudīt viduslaiku ēdienus, kā arī novērtēt vietējo amatnieku veikumu.

Informāciju sagatavoja Māra Robežniece.