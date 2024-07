Uģa Šēnberga mākslas darbi uz koka ēveļskaidu plātnēm

Publicitātes foto

Mākslas radošs lidojums un ražošana savienojusies īpašā projektā – arhitekta Uģa Šēnberga izstāde “Ekspresija vides portretā”, tā atzīmējot profesionāļa radošās dzīves jubileju. Izstāde ir apliecinājums radošuma iespējamībai, pielietojot jaunus telpiskus materiālus un tehnoloģijas.

Gleznojot ar celtniecības otu uz CEWOOD fibrolīta plāksnēm, arhitekts radījis sev zīmīgu sabiedrības personu portretus. Tie atklājas interpretatīvā manierē, arhitektam ar krāsām tverot izjūtas, tverot notikumus, tverot viņam svarīgo. Tajos nav acīmredzamas portretiskās līdzības. Taču tos piestrāvo Uģa Šēnberga ekspresīvi eksperimentālais izpausmes stils. “Es netiecos pēc portreta fotogrāfiskās līdzības – tas lai paliek fotogrāfiem. Kaut arī redze ir pati mūsu brīnišķīgākā īpašība, es cenšos uzgleznot to, kas ir aiz cilvēka attēla. Es nedomāju gleznojot, gaidot to, kas notiks pats par sevi. Gleznas ir manu arhitektūras objektu turpinājums. Arhitektam tāpat kā ārstam ir neskaitāmas tikšanās ar cilvēkiem. Es portretēju cilvēkus abstrakti ar arhitektoniskiem līdzekļiem, veidojot privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas un dzīvokļus. Viņi tērpjas manis veidotos “uzvalkiem”. Šajos portretos izmantoju krāsas, saceru fasādes deviņstāvu mājām,” arhitekts Uģis Šēnbergs.

“Atteikties no ierastā, meklēt jaunus risinājumus, palūkoties uz arhitektūru un būvēm ne tikai no ražošanas praktiskās puses, bet skatīties ārpus noteiktā rāmja un lauka. Šīs vērtības mums saskan, mēs kopīgi meklējam jaunus virzienus. Mūsu uzņēmuma viena no vērtībām, ko atbalstām ir mākslas pasaule, spējam novērtēt gan jau pieredzējušus meistarus, gan pasniegt roku jaunajiem, sava ceļa sākumā,” atklāj CEWOOD pārdošanas vadītājs Baltijā Māris Šmits.

Personālizstāde “Ekspresija vides portretā” aplūkojama Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un dizaina institūtā, Ķīpsalas ielā 6. Izstāde RTU Arhitektūras un dizaina institūta ātrijā un ārtelpā līdz 31. jūlijam darbdienās plkst. 9.00–20.00 un sestdienās plkst. 10.00–17.00. Ieeja bez maksas.

CEWOOD kā vadošais koka ēveļskaidu plātņu ražotājs Baltijā, investē arī izpētē, kas nākotnē ļautu atrast jaunus pielietojuma veidus akustiskajām griestu apdares (fibrolīta) plātnēm.