Gaujienas Vītolsvētki 2024 notiks 26. un 27. jūlijā.

Jāzepam Vītolam ideja par koru koncertiem Gaujienā radās drīz vien pēc 1922. gada, kad viņš sāka dzīvot „Anniņās”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

26. jūlijā, profesora dzimšanas dienā un sievas Annas vārda dienā, no rīta pretī logiem dziedāja apsveicēji – bērni un Gaujienas jauktais koris. Jubilārus sveikt ieradās daudzi radi un draugi – to vidū ne mazums galvaspilsētas mūziķi no konservatorijas, profesora bijušie un esošie studenti. Pie mielasta galda turpinājās laba vēlējumi, apdziedāšanas dziesmas un tika muzicēts. 26. jūlijā svētki Anniņās notika katru vasaru un laika gaitā apsveicēju skaits pieauga. 1933. gadā, kad visa Latvija plaši atzīmēja Jāzepa Vītola 70. jubileju, Gaujienā šim notikumam par godu notika pirmie koru svētki. 23. jūlijā Teodora Kalniņa vadītajā krāšņajā koncertā tauta sumināja Jāzepa Vītola milzīgos nopelnus mūzikas kultūras veidošanā. Svētki sākās ar svinīgu dievkalpojumu Gaujienas baznīcā, dziedāja Dziesmusvētku koris Teodora Kalniņa vadībā. Gājiena priekšgalā – Jāzeps Vītols ar kundzi. Svētkus pie skolas atklāja Gaujienas ģimnāzijas direktors Jānis Osīts, savukārt diriģents Grīnbergs nolasīja kādu Jāzepa Vītola vēstuli, kurā J. Vītols ierosina veidot šādu Gaujienas dziesmu dienu jau 10 gadus atpakaļ.

Vītolsvētki 2024 programma:

26. jūlijā, piektdien pulksten 21.00 – Nakts koncerts “Anniņu” mazajās terasēs kamermūzika nometnes Vītolēnipedagogu un dalībnieku sniegumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

27. jūlijā, sestdien pulksten 12.00 – Uzvedums “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” Gaujienas Tautas namā.

Pulksten 14.00 – Vītolēnu ansambļu un solistu dienas koncerts Gaujienas Tautas namā.

Pulksten 18.00 – Vītolsvētku koncerts “Anniņu” lielajās terasēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Mākslinieciskais vadītājs Matīss Pēteris Circenis. Režisore Zinaida Bērza.

Piedalās: Saulkrastu jauktais koris “Anima”, diriģente Laura Leontjeva; Radošās mūzikas nometnes “Vītolēni” simfoniskais orķestris un koris, mākslinieciskie vadītāji Andris Riekstiņš, Kristīne Circene; Latviešu kori un dalībnieki no Latvijas, Šveices, Kanādas.

Anniņu muzejā – vizuālās mākslas konkursa „Jāzepa Vītola mūzika” 2024.gada tēmas – “Mežezers” labāko darbu izstāde.

Informācija un foto no Smiltenes novada mājas lapas.