Aicina uz spēlfilmu “Mūžīgi jauni”

Sestdien, 5. aprīlī, pulksten 14.00 Alūksnes Kultūras centrā demonstrēs filmu “Mūžīgi jauni”. Tā ir interesanta arī ar to, ka filmas veidošanā iesaistījušies alūksniešiem pazīstami radošie cilvēki. Vienā no galvenajām lomām ir Elza Gauja –

šoreiz kā aktrise, nevis režisore. Viņa Alūksnes novadā darbojas ar projektu, kurā nākotnē paredzēts īstenot Karvas topošo mākslinieku rezidenču centru “Spēkstacija”. Savukārt Alise Ģelze, kura ir jaunā saimniece Palmu mājai Alūksnē un nesen ķērusies pie tās atjaunošanas, ir filmas producente. Svarīgi tas, ka pirms seansa būs tikšanās ar filmas radošo grupu.

Režisora Armanda Zača debijas spēlfilmas “Mūžīgi jauni” centrā ir divdesmitgadnieku draugu grupa, kas joprojām nav atradusi savu vietu pasaulē. “Tā ir filma pēdējā laikā par divdesmitgadniekiem, jo parasti ir vai nu par jaunākiem, vai vecākiem personāžiem. Divdesmitgadnieki ir nesen pametuši skolas solu un devušies lielajā dzīvē, saskaroties ar pirmajām lielajām atbildībām – pirmais bērns, pirmais darbs, pirmais pašradītais mūzikas projekts – un ne vienmēr tiekot ar šīm atbildībām galā. Filmas pamatā ir arī tās veidotāju dziļi personīgi, skumji, taču reizē arī ļoti pamācoši stāsti. To labāk izdzīvot uz ekrāna, nevis savā personīgajā dzīvē. Tādēļ arī šis darbs ir ietverts projektā “Latvijas Skolas soma”, aicinot jauniešus, viņu vecākus un pedagogus uz seansiem. Filma ir jāredz kaut vai tāpēc, lai kaut ko mainītu. Drosme vajadzīga arī skolotājiem un vecākiem, lai ieteiktu šo filmu saviem bērniem vai skolēniem, vēl jo vairāk – lai to pārrunātu,” ieinteresē šī kinodarba izplatītājs Andris Gauja. Viņš uzsver, ka filma ir īpaša arī ar to, ka tā ir viena no Latvijā retajām aktieru ansambļu filmām, kur ir nevis viens galvenais varonis, bet septiņi. “Elza Gauja ir viena no viņiem, un ar viņu un filmas producenti Alisi Ģelzi būs iespēja tikties Alūksnē pirms seansa,” atklāj A. Gauja, kurš sevi un sievu Elzu dēvē par “pusalūksniešiem”, un arī tādēļ būs klāt īpašajā seansā, līdzīgi kā to organizējuši arī citos filmu projektos.

Filmas tapšanu atbalsta Nacionālais Kino centrs, Latvijas Mobilais Telefons un Valsts Kultūrkapitāla fonds. Producē studija “White Picture” un izplata kompānija “Riverbed Sales”, radošā komanda ir starptautiska – producente Alise Ģelze, operators Ēriks Pollumā (Igaunija), filmas mākslinieks Aivars Žukovskis, kostīmu māksliniece Berta Vilipsone – Ieleja, grima māksliniece Santa Sandule, komponists Toms Auniņš, skaņu režisors Ernests Ansons un montāžas režisors Jorgos Zafeiris (Grieķija).