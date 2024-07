Valmieras teātris uzsāk 102. sezonu ar atgriešanos mājās

Foto: Matīss Markovskis

30. jūlijā ar kopsapulci par jaunās sezonas iecerēm un tradicionālo fotografēšanos pie Krodera ābeles jau ar atjaunoto teātra ēku fonā Valmieras teātris uzsāka savu 102. sezonu. Jaunā sezona ir zīmīga ar atgriešanos Lāčplēša ielas ēkā, tādēļ iestudējumu tēma būs atgriešanās mājās un mīlestības dažādās

izpausmes – no bērna sapņošanas un draudzības, pusaudžu kategorisma līdz nenovēršamai kaislībai un mīlas trīsstūriem. No jauniestudējumu klāsta pieci taps, turpinoties teātra jaudīgajai draudzībai ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.

Savijot pagātni ar nākotni, diena iesākās ar aizsaulē aizgājušo kolēģu piemiņas brīdi Valmieras kapsētās un noslēdzās ar kopīgu pudelē glabātā teātra gara palaišanu Jaunajā zālē. Pēc kopsapulces viss kolektīvs devās kopīgi izstaigāt atjaunotās mājas un teātra Lielajā zālē direktore Evita Ašeradena un mecenāte Ināra Tetereva parakstīja vienošanos par Valmieras teātra un Borisa un Ināras Teterevu fonda sadarbības

turpināšanu un fonda atbalsta palielināšanu teātra jauniestudējumu tapšanai līdz EUR 350’000.

Pateicoties fonda finansiālajam atbalstam šajā sezonā Valmieras teātrī taps pieci nozīmīgi jauniestudējumi – Viljama Šekspīra traģēdija “Romeo un Džuljeta” (režisore Inese Mičule), Gunāra Priedes “Zilā” (režisore Māra Ķimele), Annas Brigaderes pasaku luga “Sprīdītis” (režisors Reinis Suhanovs), vēl viena Gunāra Priedes luga “Trīspadsmitā” (režisors Jānis Znotiņš) un Tomasa Manna romāns “Burvju kalns”

(režisors Toms Treinis).

Teātra direktore Evita Ašeradena: “Tieši tik klusi, ka neviens nepamana, mēs esam atpakaļ savās mājās – sanesam visu pa vietām, ieslēdzam gaismu uz jaunās fasādes un foajē, izmazgājam Lielās zāles skatuves dēļus, noslaukām putekļus Apaļajā zālē, un izlaižam elpot teātra garu Jaunajā zālē. Skatuves dēļi tie paši, gars – tas pats, mēs – tie paši. Par trim gadiem stiprāki, jūtīgāki un drosmīgāki. Esam priecīgi un pateicīgi, ka kopā ar mums šajā ceļā ir arī Borisa un Ināras Teterevu fonds, ar kura būtisko atbalstu pagājušajā sezonā mēs varējām iestudēt nozīmīgas skatītāju un kritiķu novērtētas izrādes. Turpinot sadarbību, ar fonda atbalstu piepildīsim teātra zāles ar tikpat augstvērtīgu un skatītāju pieprasītu mākslu.”

Mecenāte Ināra Tetereva: “Sava zeme, savas mājas, sava tauta – tie ir būtiskākie spēka avoti, pie kuriem agri vai vēlu atgriežamies, lai gūtu atspaidu un stimulu jauniem darbiem, kas vairo labestību. Esmu pārliecināta, ka Valmieras teātris arī šajā sezonā spēs pārsteigt skatītājus ar jaudīgām izrādēm, jo atgriešanās mājās kļūs par vēl vienu enerģijas un iedvesmas dzinuli vērienīgiem darbiem. Lai izdodas! ”

Sezonas pirmā pirmizrāde gaidāma 4. oktobrī, kad Lielajā zālē savu satikšanos ar skatītājiem piedzīvos īpašs projekts – igauņu režisora Andresa Noormeta iestudējums “Cosmopolitan”, kas top kā sadarbības projekts ar Igaunijas teātri “Ugala” Vīlandē. Taču Lielo zāli atklāsim jau 26. septembrī ar Jāņa Znotiņa “Kurtuvē” iestudēto un nu uz Lielās skatuves pārcelto izrādi – “Valmieras puikas”, uz kuru biļetes jau

tirdzniecībā.

Teātra Jauno zāli atklāsim 25. oktobrī ar Toma Treiņa iestudēto kaislību stāstu “Tuvāk”.

Pirmais jauniestudējums Apaļajā zālē būs 10. septembrī – dokumentālas liecības par sievietēm divos karos izrādē “Izdzīvošanas piezīmes” Mārtiņa Eihes režijā, kas savu pirmo satikšanos ar skatītājiem piedzīvos Valmieras vasaras teātra festivālā, pēc tam nonākot Valmieras teātra repertuārā.

No 2. līdz 4. augustam Valmieru pārņems jau devītais Valmieras vasaras teātra festivāls, kas šogad runās par dzīvību, to skatot no dažādām pusēm: izrāžu kontekstā – dzimšana, dzīve, dzīvības cena indivīda, valsts, cilvēces šķērsgriezumā, bet festivālā kopumā – teātra kā dzīvās mākslas satikšanās ar skatītāju tuvplānā.

2024./2025. gada sezonā gaidāmie jauniestudējumi:

pēc Oksanas Zabužko un Martas Hillersas dienasgrāmatām “Izdzīvošanas

piezīmes”, režisors Mārtiņš Eihe, pirmizrāde Valmieras vasaras teātra festivālā,

Valmieras teātrī 10. septembrī, Apaļā zāle

piezīmes”, režisors Mārtiņš Eihe, pirmizrāde Valmieras vasaras teātra festivālā, Valmieras teātrī 10. septembrī, Apaļā zāle Ote Kilsuks (Ott Kilsuk) “Cosmopolitan”, režisors Andress Noormets, pirmizrāde 4.

oktobrī, Lielā zāle

oktobrī, Lielā zāle Patriks Mārbers “Tuvāk”, režiors Toms Treinis, pirmizrāde 25. oktobrī, Jaunā zāle

Viljams Šekspīrs “Romeo un Džuljeta”, režisore Inese Mičule, pirmizrāde 15.

novembrī, Lielā zāle

novembrī, Lielā zāle Gunārs Priede “Zilā”, režisore Māra Ķimele, pirmizrāde 15. decembrī, Jaunā zāle

Anna Brigadere “Sprīdītis”, režisors Reinis Suhanovs, pirmizrāde 24. janvārī, Lielā

zāle

zāle Gunārs Priede “Trīspadsmitā”, režisors Jānis Znotiņš, pirmizrāde 14. martā, Jaunā

zāle

zāle Tomass Manns “Burvju kalns”, režisors Toms Treinis, pirmizrāde 11. aprīlī, Lielā

zāle

zāle Harolds Pinters “Nodevība”, režisore Inese Mičule, pirmizrāde 30. aprīlī, Apaļā zāle

pēc Miko Rimminena “Diena projām palēja”, režisors Aigars Apinis, pirmizrāde 30.

maijā, Jaunā zāle

