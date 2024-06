Saglabā tautas tērpus no paaudzes uz paaudzi

Alūksnes novada muzeja vasaras sezonas izstāžu zālē “Tornītis” atklāta Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” izstāde “Caur gadsimtiem un paaudzēm”. Šogad izstādē piedalās četrpadsmit studijas dalībnieki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Izstādes mērķis ir parādīt un atklāt, kā caur gadsimtiem un paaudzēm tiek saglabātas adīšanas, šūšanas, aušanas, keramikas, rotu, tērpu darināšanas un valkāšanas tradīcijas. Vērtīgi ir arī izzināt, kā no paaudzes uz paaudzi saglabājas tautas tērpi, kādas ir to detaļas un kā tos var pārveidot,” stāsta studijas vadītāja Ineta Leja. Tāpēc, ja esi sava tautastērpa meklējumos, tad studijas dalībnieces palīdzēs to izvēlēties un izstāstīs, kā to veiksmīgāk komplektēt. Būtiski, ka izstādē apskatāmos darbus būs iespēja iegādāties.

Alūksnes novada muzejs savukārt parūpējies, lai izstādes apmeklētāji var darboties arī praktiski. “Arī šogad apmeklētāji varēs apsēsties pie stellēm un iemēģināt aušanas prasmes, lai vieglāk būtu izprast, kā tad rodas skaistie grīdceliņi, lakati un brunči. Mazākie apmeklētāji varēs salikt Alūksnes puses brunču fragmentu puzles spēlē, kā arī veidot dažādus rakstus, aužot ar papīra strēmelītēm.