QUEEN un Fredija Merkūrija esence Alūksnē!

Sestdien, 8.oktobrī pulksten 18.00 Alūksnes Kultūras centrā gaidāms patiesi jaudīgs koncertšovs, kas sajūsminās jebkuru leģendārās britu grupas “QUEEN” mūzikas cienītāju – pie mums viesosies grupa “QUEENtESSENCE” un Rihards Saule.

Harizmātiskais Rihards Saule jau ir paspējis pārsteigt un savaldzināt izredzētu daļu no alūksniešiem, šī gada februārī uzstājoties Alūksnes Kultūras centrā ar savu romantikas un harmonijas piepildīto soloprogrammu “Nepateiktie vārdi”. Tas bija ļoti skaists vakars, bet tajā nebūt neatklājās visa Riharda Saules radošā daudzpusība, enerģija, aktiera dotības un rokenrola gars, kuru šis mākslinieks krāšņi realizē kopā ar grupu “QUEENtESSENCE”! Šis ir ilgi lolots projekts, kurā “QUEENtESSENCE” kopā ar Rihardu Sauli ir radījuši koncertprogrammu, kas balstīta uz leģendārās britu rokgrupasQUEENmūzikālajiem šedevriem un atklāj to visdziļāko esenci.

Un kurš gan nezina leģendāro britu rokgrupu “QUEEN”, kas pasauli iekaroja 20. gs. septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, kļūstot par vienu no veiksmīgākajām grupām populārās mūzikas vesturē, atstājot paliekošu ietekmi rokmūzikas attīstībā un pievienojot tādas vērtības, kā “Don’t Stop Me Now,” “Somebody to Love,” “Crazy Little Thing Called Love,” “Under Pressure,” “I want to Break Free” un “Bohemian Rhapsody”. Visas šīs dziesmas un ne tikai izskanēs arī 8.oktobra koncertā Alūksnē.

Rihards Saule: “Mūsu mērķis ir sniegt klausītājiem vēl neatklātas emocijas, izjust un līdzpārdzīvot “QUEEN” mūziku dzīvajā izpildījumā. Mans mērķis nav atdarināt vai kopēt. Es izdzīvoju katru dziesmu un šo patieso sajūtu burvību līdzpārdzīvoju ar saviem klausītājiem.”

Ņemot vērā, ka joprojām neviens šajā gadsimtā nav oficiāli prezentējis darboties spējīgu laika mašīnu, iespēja baudīt īstās “QUEEN” grupas dzīvo uzstāšanos tehniski nav iespējama nevienam, līdz ar to šis koncerts 8.oktobrī ir labāka izdevība Alūksnes novada iedzīvotājiem un viesiem piedzīvot ko pārsteidzoši līdzvērtīgu oriģinālam sajūtu un emociju līmenī. Vakars solās būt patiesi aizraujošs, tāpēc nepalaidiet garām iespēju uzņemt šo enerģijas un pozitīvo emociju devu!

Biļetes iespējams iegādāties Alūksnes Kultūras centra kasē un “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās.