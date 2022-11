Latvju danči – tagad arī Alūksnē

“Beidzot Alūksnē!”, “Danči, danči, danči!!!” šādas sajūsminātas atsauksmes jau parādījušās sociālajā tīklā “Facebook” par gaidāmo latvisko danču vakaru, kas notiks 18. novembra vakarā Alūksnes Kultūras centrā (AKC).

AKC direktora vietniece Sanita Eglīte stāsta, ka ierosinājums sarīkot latvisko danču vakaru Alūksnē saņemts no vietējās sabiedrības, jo savulaik tie jau notikuši Jaunlaicenes tautas namā un bijuši labi apmeklēti. Tie, kuri piedalījušies latvisko danču vakaros un izbaudījuši tiem raksturīgo atmosfēru, brīvo, nepiespiesto gaisotni, vēlas to izbaudīt atkal un atkal.

“Tā arī radās ideja, ka 18. novembri šogad varam nosvinēt citādāk, jo Latvijas dzimšanas dienai veltītais svētku pasākums bija jāpārceļ dienu iepriekš, lai mēs varētu satikties ar aktieri Raimondu Celmu un komponistu Gintu Žilinski viņu jaunajā koncertprogrammā “Tālie krasti”. Sazinājāmies ar folkloras kopas “Ore” dalībniekiem no Cēsu novada, kuri kādreiz spēlējuši danču vakaros Jaunlaicenē, viņiem šis datums bija brīvs, un tagad esam priecīgi, ka varēsim 18. novembri nosvinēt ar latvju dančiem, jo tie nevienu neatstāj vienaldzīgu, arī tos, kuri nedejo,” stāsta S. Eglīte.

Uz danču vakaru aicināts ikviens – gan dejotāji no deju kolektīviem, gan ģimenes ar bērniem, lai iepazītu etnogrāfiskās dejas, ko dejojuši mūsu senči un kas pārmantotas no paaudzes paaudzē. Kā saka S. Eglīte, lai dejotu latvju dančus, nav vajadzīgas ne iepriekšējas zināšanas, ne iemaņas, vienkārši vajag ļauties dejai. Nav vajadzīgas balles kurpes, bet ērti apavi, kuri dažkārt dancošanas karstumā tiek novilkti. Šie danči ir demokrātiski – pārī var būt ne tikai sieviete un vīrietis, bet arī bērns ar kādu no vecākiem, sieviete ar sievieti. Tā ir kā rotaļa, kur mainās partneri, ir izdzīvošanās, sapazīšanās, smaidi un smiekli. “Jauki, ka 18. novembrī varēsim latviski izdejoties un Latvijas dzimšanas dienu svinēt tieši šādā veidā, jo tas ir priecīgs notikums, un kāpēc, lai to priecīgi nenosvinētu. Tie ir svētki, kad jānāk ārā no mājas, jātiekas ar citiem cilvēkiem un jāapliecina piederība Latvijai,” teic S. Eglīte.

Pasākuma rīkotāji padomājuši par apmeklētāju labsajūtu, un deju starplaikos varēs sasildīties ar piparmētru tēju. Ja būs interese un atsaucība, latvisko danču vakarus rīkos arī turpmāk Ziemassvētkos, Lieldienās, bet siltākā laikā arī ārā, brīvā dabā.

S. Eglīte arī aicina alūksniešus un novada iedzīvotājus apmeklēt Latvijas dzimšanas dienai veltītos pasākumus pilsētā un novadā. To klāsts ir plašs – amatiermākslas kolektīvu un viesmākslinieku koncerti, atpūtas vakari, balles, atliek tikai izvēlēties to, kas sajūtām un noskaņai atbilstošāks, un svinēt Latviju visiem kopā.