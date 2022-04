Izskanēs koncertuzvedums “Savas zemes sargs”

Sestdien, 30. aprīlī Latvijas Republikas neatkarības dienas priekšvakarā Alūksnes Kultūras centrā izskanēs Zemessardzes orķestra un kora “Stars” koncertuzvedums “Savas zemes sargs”. Tas tapis jau pagājušajā gadā, kad Zemessardze atzīmēja 30. gadadienu, un to parādīt Alūksnē bija plānots pērn rudenī, taču koronavīrusa pandēmijas dēļ koncertu pārcēla uz pavasari. “Mēs turpinām svinēt svētkus,” saka Zemessardzes orķestra mūziķe Inga Meijere un atklāj, ka pagājušā gada 1. novembrī orķestris atzīmēja 10. gadadienu, tādēļ jubileju pa īstam svin tagad un tas ir svarīgs notikums un iespēja parādīt, kas sasniegts šajā laikā.

Koncertuzveduma vēstījums balstīts uz to, ka Zemessardze nav tikai patriotisks pienākums, pārliecība vai domāšana, kas pāriet no paaudzes paaudzē. Tas ir Latvijas kods, kas ir latviešu tautā – vajadzība sargāt savu zemi un tautu. “Koncertuzvedumā iesaistīti tie Zemessardzes mūzikas un mākslas spēki, kuri vienmēr ir klāt gan Zemessardzes svētkos, gan ikdienā, radot neredzamo tiltu starp sabiedrību un Latvijas profesionālajiem sargiem. Tie ir mūziķi, aktieri, mākslinieki, kuri no muzicēšanas vai saviem ikdienas darbiem brīvajā laikā uzvelk formas tērpu un apzinās – ja vajadzēs, es iešu sargāt savu zemi. Koncertuzvedums saturiski veidots kā stāsts, rosinot aizdomāties par mūsu vērtībām, vairāk uzzināt par Latvijas vēsturi, aizsardzības veidiem, kā ikviens var iesaistīties valsts aizsardzībā. Zemessardze Latviju sargā fiziski, savukārt mēs kā mākslinieki, kultūras cilvēki aicinām sargāt mūsu vērtības, kultūru, valodu,” stāsta I. Meijere.

Koncertuzvedumā “Savas zemes sargs” piedalīsies arī solisti Luīze Krasta, Gita Puikevica – Puikevska un Jānis Igaunis, aktieris Gundars Silakaktiņš, kurš arī ir zemessargs un koncertuzveduma vadītājs, divi pārstāvji no repa apvienības “Kreisais krasts” – R.2.R.S. (īstajā vārdā Artūrs Strēlnieks) un “Misters Krūmiņš”, kā arī jaunā soliste septiņgadīgā Andika Laima Karele. Pie diriģenta pults būs NBS galvenais diriģents Andis Karelis, kurš pirms 10 gadiem izveidojis ZS orķestri.

I. Meijere stāsta, ka koncertuzvedumā skanēs gan viņas komponētās un aranžētās dziesmas, gan arī tautā iemīļotas citu autoru dziesmas. To teksti ir katrs ar savu jēgu un nozīmi, ar aicinājumu gan sargāt, gan lepoties ar savu zemi.

Ieeja koncertā – ar ielūgumiem

Tos var saņemt Alūksnes Kultūras centra kasē darba laikā – no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00 un sestdien 10.00 līdz 14. 00. “Lūgums koncerta apmeklētājiem būt atbildīgiem. Ja esat paņēmuši ielūgumu, bet rodas situācija, ka tomēr nevarēsiet koncertu apmeklēt, atdodiet kādam citam vai atnesiet atpakaļ uz Kultūras centra kasi, lai būtu iespēja to apmeklēt citiem interesentiem,” teic I. Meijere.

Būs arī militārā ekipējuma izstāde

Koncerta dienā pie Alūksnes Kultūras centra un arī centra telpās būs apskatāma Zemessardzes 31. kājnieku bataljona militārā ekipējuma izstāde. “Tā būs jau stundu pirms koncerta, proti, pulksten 17 un pusstundu pēc tā. Piedāvāsim apmeklētājiem gūt priekšstatu par organizācijas darbību. Interesenti varēs iepazīties ar dienesta iespējām Zemessardzē, uzdot interesējošus jautājumus un turpat pasākuma laikā iestāties Zemessardzē,” stāsta Zemessardzes 31. kājnieku bataljona civilmilitārās sadarbības speciālists kaprālis Aigars Ribušs.

Viņš atklāj, ka izstādes piedāvājums būs līdzīgs nesen organizētajai militārā ekipējuma parādei Alūksnes administratīvās ēkas laukumā. Tas nozīmē, ka varēs apskatīt daļu no bataljona transporta parka – bagijus, sešriteņu pārvietošanās platformas, personāla pārvadāšanas automašīnas un dažādas ieroču sistēmas – triecienšautenes, snaiperšautenes, pistoles, ekipējumu, ko karavīri izmanto savās ikdienas apmācībās. Šoreiz nebūs lauka virtuves.

Dace Plaude, Sandra Apine