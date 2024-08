Īstā reize, lai satiktos Mārkalnē

Rīt, 17. augustā, notiks Mārkalnes pagasta iedzīvotāju satikšanās svētki. Tajos piedalīties aicināti visi, kam šī vieta ir mīļa un svarīga, lai piedzīvotu satikšanās prieku, daloties atmiņās un šodienas stāstos, saka pagasta kultūras darba speciāliste Egija Silāre.

Viņa īpaši aicina tajos būt arī bijušās Mārkalnes skolas absolventus un darbiniekus, jo jau pērn izskanējusi vēlme kopāsanākšanai. “Kopienas svētki ir īstā reize, kad šo satikšanos realizēt, jo pagasta iedzīvotāju dzīve bijusi cieši saistīta ar bijušās skolas, kas dibināta 1868. gadā, darbu,” saka E. Silāre.

Vēsturiskas izstādes un koka spēles

No pulksten 17.00 pie bijušās Mārkalnes skolas svētku dalībnieki aicināti apmeklēt vēsturisku izstādi ar līdzdarbošanos “Ceļojums Mārkalnes laikā”. “Tur būs izvietotas trīs teltis, kurās atainoti dažādi periodi pagasta dzīvē – pirmajā muižas laiki pagājušā gadsimta 30. gados, vidējā teltī – ilgais padomju laiks, bet trešajā skatāmi priekšmeti, fotogrāfijas un lasāmi apraksti par laiku pēc pagājušā gadsimta 90. gadiem pagastā,” atklāj E. Silāre.

Turpat apskatāma alūksnieša Harija Stradiņa koka meistardarbnīca “Skaida un tukšums”, mazie un lielie svētku apmeklētāji kādā no teltīm varēs iesaistīties lielajās koka spēlēs. Darbosies arī foto stūrītis.

Dziesmas mīsies ar atmiņām

No pulksten 18 satikšanās koncertā muzicēs Edviga Sāre, kura dzimusi Mārkalnē, un daudzi vietējie iedzīvotāji viņu atpazīst pēc iesaukas Mika. “Mikai nu izaugušas meitas Santa un Ilva Sāres un mazmeita Estere Grandava, ar kurām kopā vienoties dziesmās. Viņas atbalstīs pianists Ģirts Ripa,” stāsta E. Silāre. Dziesmu starplaikos E. Silāre pastāstīs interesantus notikumus no kādreizējās skolas dzīves – par to, kā savulaik skolēni iztika bez mobilajiem tālruņiem, ko viņi darīja stundu starpbrīžos, kā mācījās petrolejas lampu gaismā, kā izlūdzās skolotājiem piektdienas vakara balles, kurās paši spēlēja un dancoja, kuras gaidīja ar lielu nepacietību. Aizraujošos atmiņu stāstos aicināti dalīties arī svētku dalībnieki.

Kopīgi baudīs zupu un dancos

Vēlāk vakarēšana un uzņēmēju Līču ģimenes vārītās zupas baudīšana notiks, sadziedoties ar Apes kapelu. No pulksten 21.00 visi mīļi gaidīti estrādē “Lakstīgalas” uz svētku balli ar grupu “Ginc un Es”, kas gan būs par maksu, darbosies arī bufete “Cita Opera”. Turpat būs arī vēl viena lielā telts, kur patverties lietus gadījumā. “Paldies visiem pagasta uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kuri ir ieinteresēti atbalstīt un sniedz savu artavu svētku sarīkošanā!” saka E. Silāre un mīļi gaida pievienoties mārkalniešiem.