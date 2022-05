Ilzenes pagastā izgatavo vimpeli

Ilzenes pagasta ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Gints Rozenbergs glabāšanā nodeva kultūras darbiniekiem ar vēlējumu Ilzenes vārdu nest pasaulē. Foto: Daina Mukstiņa

Ilzenes pagastā ir vēl kāds jaunums – izgatavots pagasta vimpelis. To darinājusi Renāte Pilipa no Alūksnes tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme”. Vimpelī attēlots Ilzenes pagasta ģerbonis un pagasta nosaukums. Pagasta pārvaldes vadītāja Rudīte Pehlaka stāsta, ka ģerbonis apstiprināts jau 2008. gadā un tā autors ir Vladimirs Ladusāns. Jāuzsver, ka Ilzenes pagasts ir viens no retajiem pagastiem, kam ir savs ģerbonis, kas apstiprināts Heraldikas komisijā. Ilzenes pagasta ģerboni raksturo vārdi: “Zelta laukā zils pālis, uz tā pieci ilzīšu ziedi (sudrabs, zelts)” jeb simboliski attēlota Melnupe, Ilzenes pagasta sakoptie un ziedoši lauki, kā arī ilzīšu ziedi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vimpelis izgatavots par pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. “Šis karogs būs kā Ilzenes pagasta simbols gan vietējos, gan arī novada pasākumos un arī ārpus tā. Ilzenē dzīvo strādīgi, gudri, izpalīdzīgi, saliedēti un gaiši cilvēki. Un tad, kad ilzenieši sanāk kopā, rodas spēks. Un man gribas ticēt, ka ar katru kopā sanākšanas reizi draudzīgāki un saliedētāki kļūsim. Ilzene var!” norāda R. Pehlaka. Vimpelis apskatāms centrā “Dailes” līdzās vietvārdu nosaukumu kartei, kas tapusi ilzenietes Ineses Pušpures 2006. – 2008. gadā veiktā vietvārdu pētījuma rezultātā.