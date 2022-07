Gaujiena aicina uz Vītolsvētkiem

Jūlijs Gaujienā nav iedomājams bez tradicionālajiem Vītolsvētkiem. Turpinot Jāzepa Vītola iedibināto tradīciju atzīmēt dzimšanas dienu vasaras vidū Gaujienas “Anniņās”, arī šogad 23. jūlijā skanēs Vītolsvētku koncerti. Gaujienā jau ieradušies nometnes “Vītolēni” bērni, kuri cītīgi gatavojas svētku koncertiem.

Jāzepa Vītola 159. dzimšanas dienas svinības sāksies jau piektdien, 22. jūlijā pulksten 21.00, ar mūzikas nometnes “Vītolēni” nakts koncertu. Sestdien, 23. jūlijā pulksten 14.00, skanēs “Vītolēnu” ansambļu un solistu koncerts, pulksten 16.00 atklās vizuālās mākslas konkursa “Jāzepa Vītola mūzika” šī gada tēmas “Ziemeļblāzma” labāko darbu izstādi un godinās konkursa laureātus. Vītolsvētku koncerta sākums – pulksten 18.00. Šogad Vītolsvētkos īpašie viesi būs jauniešu koris “Kamēr”, kas ne vien dziedās kopējās svētku dziesmas, bet izpildīs arī savu programmu. Kori dalībai svētkos vēl var pieteikties. “Vītolēnu” simfoniskā orķestra un kora izpildījumā skanēs pirmatskaņojums, komponista Andra Riekstiņa skaņdarbs – Ilustrantāte “Ziemeļmeita”. Skaņdarbs tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu un sarakstīts speciāli svētkiem. “Svētki būs skaisti! Katru gadu tie ir īpaši un atšķirīgi – vienmēr ir kāds pārsteigums. Gaujiena ir Vītola paradīze, aicinām ikvienu to izbaudīt! Latvijā nav otras tādas vietas, kur katru gadu organizē dziesmu svētkus,” Vītolsvētku radošās komandas vārdā teic biedrības “Vītolēni” un Jāzepa Vītola muzeja vadītāja Ineta Riepniece. Visi koncerti ir bez maksas.

Jau 15 gadus viena no Vītolsvētku aktivitātēm ir Gaujienas mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas konkurss, lai vēl vairāk popularizētu Jāzepa Vītola mūziku. Katru gadu izsludina aktuālo gada tēmu, konkrētu Jāzepa Vītola skaņdarbu un tehniku, kādā veidojami mākslas darbi. 2022. gada tēma – “Ziemeļblāzma”. Klausoties Jāzepa Vītola kantāti “Ziemeļblāzma”, dots uzdevums gleznot mākslas darbu ar impresionisma paņēmieniem. Labāko vidū ir arī Gaujienas un Alūksnes skolu audzēkņi. 7 līdz 9 gadu grupā atzinību saņems Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkne Elīza Miķelsone, 10 līdz 12 gadu grupā 1. vieta Alūksnes Mākslas skolas audzēknei Paulai Gustai. 13 līdz 15 gadu grupā 1. vieta arī Alūksnes Mākslas skolas audzēknei – Evelīnai Liepiņai, bet 16 līdz 18 gadu grupā 2. vieta Ancei Strakšai un Martai Airei no Alūksnes Mākslas skolas. Pieaugušo grupā 2. vieta Agijai Biseniecei no Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības, 4. vieta gaujienietei Igetai Trallai, bet 5. vieta Inetai Riepniecei no Gaujienas.