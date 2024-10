Bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci Dženu Andersoni

Sestdien, 12. oktobrī, plkst. 11.00 Alūksnes novada bibliotēka aicina uz tikšanos ar rakstnieci Dženu Andersoni.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pēc profesijas Džena Andersone ir juriste, bet viņas sirdslieta allaž bijusi arī rakstīšana. Tā noslīpēta “Literārās Akadēmijas” prozas meistardarbnīcās. 2021. gada nogalē izdots pirmais stāstu krājums “Dadži”, kas tika nominēts Latvijas Literatūras gada balvai kategorijā “Spilgtākā debija”. 2022. gada nogalē izdots otrs stāstu krājums “Sainis”, 2023. gadā – “krīta apļi”. Autore ir teikusi, ka savus varoņus un stāstu sižetus gadu gaitā sastapusi tepat vien – sev apkārt.

Dženas Andersones debijas stāstu krājumu “Dadži” veido 14 stāstu, to centrā visbiežāk ir cilvēki, kuri lielajam vairumam no mums šķitīs neparasti, nepareizi, dzīves ievainoti un sapostīti. Stāstu autore Džena Andersone atzīst, ka ar šiem stāstiem viņa vēlas dot vārdu tiem cilvēkiem, kas parasti paliek nesadzirdēti vai arī kurus nevēlamies dzirdēt, kaut arī viņi ir tepat mums līdzās: “Es ļoti, ļoti mīlu savus varoņus. Es uz viņiem skatos tādā veidā, ka tie visi ir cilvēki, kuriem savas balsis ir ļoti klusas vai nedzirdamas. Viņi paši par sevi nevar tā īsti ne pastāvēt, ne parunāt, ne izteikt, un tad es esmu viņu vietā tā balss, kas var pastāstīt gan viņu dzīvesstāstu, gan to sāpi.”

Otrā stāstu krājuma “Sainis” vadmotīvs, kas saistīts ar saiņa tēlu, ir slogs, ko cilvēkam uzliek paša izvēlēta vai citu uzspiesta sociālā loma sabiedrībā, skaidrots grāmatas aprakstā: “Sainis – tā ir nasta, bagāža, ko cilvēks jau kopš bērnības nes sev līdzi, velk cauri dzīvei, pats bieži vien nesaprotot, kāpēc to dara un uz kurieni savu nešļavu stiepj.”

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Krīta apļi” ir autores trešais stāstu krājums. Šajos visai skarbajos stāstos autores uzmanības centrā ir cilvēka pieaugšanas un nobriešanas problēmas, spēja vai nespēja patstāvīgi pieņemt savas dzīves lēmumus, indivīda ceļš uz prāta un rīcības brīvību. Tāpat kā iepriekšējās Dženas Andersones grāmatās, arī šajā lasītāju gaida tikšanās ar šķietami parastiem varoņiem, kurus rakstniece tomēr ievedusi neikdienišķās, brīžiem pat mistikas cauraustās situācijās, liekot viņiem izpaust savas personības īpatnības spilgti un saistoši.

Tikšanās ar autori atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds Alūksnes novada bibliotēkas projekta “Rakstnieku stāsti par stāstiem” ietvaros.