Alūksnes muzejā – “Lielā veļas diena”

Teksts un foto: Dace Plaude

Veļas kopšana un mazgāšana agrāk bija grūts un darbietilpīgs process, par ko mūsdienās grūti iedomāties. Tādēļ savdabīgs ceļojums laikā ir rīdzinieces Ilonas Jahimovičas un viņas vīra Dmitrija Zaiceva privātkolekcijas izstāde “Lielā veļas diena”Alūksnes muzejā.

No veļas mazgāšanas dēļa līdz “Rīgai – 17M”

Ilona Jahimoviča ir radio žurnāliste, kuras vaļasprieks ir kolekcionēšana. Viņas vārds Alūksnes muzeja apmeklētājiem nav svešs, jo 2018. gadā muzejā bija skatāma spogulīšu kolekcija. Šoreiz izstādē “Lielā veļas diena” apskatāma viņas un dzīvesbiedra veļas mazgāšanas piederumu un gludekļu kolekcija, kas ļauj ielūkoties sendienu veļas mazgāšanas procesā, kā arī atspoguļo gludekļu attīstības vēsturi no 17. gadsimta līdz 20. gadsimta otrajai pusei.

Kā stāsta Alūksnes muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore Linda Apšusala, no veļas mazgāšanas piederumiem izstādē aplūkojami veļas mazgāšanas dēļi, trauki, koka kniebes veļas izņemšanai no trauka pēc vārīšanas, veļas ziepes, spiedveltnis veļas atbrīvošanai no liekā ūdens, kā arī veļas mazgājamā “mulda” un padomju laika veļas mašīna “Rīga – 17M”.

Izstādē apskatāmi arī dažādu veidu gludekļi un gludekļu statīvi. “Piemēram, viens no senākajiem gludināšanas rīkiem – galdiņš ar koka rulli, velējamā vāle, dažāda lieluma dzelzs gludekļi un cits,” izstādes eksponātus raksturo L. Apšusala.

Eksponāti – arī no tālienes

Daži eksponāti mērojuši tālu ceļu no ASV, Spānijas, Austrijas, Vācijas, Holandes, Lielbritānijas un citām valstīm, un starp tiem sastopami īsti retumi, piemēram, Ķīnā ražotais gludeklis, kas paredzēts zīda gludināšanai un pēc formas atgādina miniatūru pannu ar garu rokturi, ko pildīja ar oglēm.

Izstādi papildina Alūksnes muzeja un Modes muzeja krājuma priekšmeti.

Savukārt Rīgā, Strēlnieku ielā 3, kur atrodas Ilonas Jahimovičas un Dmitrija Zaiceva “Tīrīšanas darbnīca”, šovasar apskatāma Alūksnes muzeja izstāde “Laika pavediens”.

Svarīgi, ka 31. jūlijā pulksten13.00 Alūksnes muzejā gaidāma arī tikšanās ar pašu kolekcijas autori I. Jahimoviču.

IZSTĀDĒ “Lielā veļas diena” apskatāmi dažādu veidu gludekļi

“Veļas mazgāšana senāk prasīja daudz laika un enerģijas, jo bija jāievēro vairāki veļas kopšanas un mazgāšanas principi:

tīrās un netīrās veļas uzglabāšana, šķirošana, mērcēšana, mazgāšana ar dažādiem rīkus, veļas vārīšana, skalošana, žāvēšana un gludināšana.

Katrā ģimenē veļas iegāde bija nozīmīgs līdzekļu ieguldījums, tāpēc tās kopšanai un saglabāšanai tika pievērsta liela vērība.”