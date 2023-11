Alūksnes Jaunajā pilī skanēs Ziemassvētku koncerts

Foto: freepik.com

Alūksnes novada muzejs ielūdz uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu kopā ar trio: AIJU VEISMANI – soprāns, ELIZABETU LĀCI – arfa un UĢI PRAULIŅU – klavieres, 15.decembrī pulksten 19.00 Alūksnes Jaunās pils Mūzikas salonos, aicina Alūksnes novada muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Jolanta Baldiņa.

Programmā skanēs manuskriptos atrastā sakrālā mūzika, dižie Johans Sebastiāns Bahs, Ludvigs van Bēthovens, kā arī mūsu laikmeta komponisti Džons Keidžs, Anna Veismane, Uģis Prauliņš.

Koncerta vadmotīvi – gaisma ziemas tumsā, cilvēku prātos un jūtās, satikšanās prieks, atbrīvotība, vieglums pēc rūpīgā un intensīvā darbā ražīgi pavadīta kalendārā gada.

Vietu skaits uz šo koncertu ir ierobežots.

Aija Veismane – vokālo mākslu sākusi apgūt Rīgas Doma Kora skolā. Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senās mūzikas dziedāšanas klasi. Papildinājusi operdziedāšanas iemaņas Nīderlandē, Māstrihtā, maģistra studijas Vācijā – Brēmenes Mākslu augstskolā. Specializējusies mūzikas stilistikā laika posmā no viduslaikiem līdz klasicismam. Uzstājusies daudzos baroka mūzikas projektos Latvijā un Eiropā kā soliste (baroka kora “Collegium Choro Musici Riga”, “Traveling Youth Orchestra”, kora “Meesters & Gezellen” mūzikas projektā Nīderlandē un ansambļa “William Byrd Consort” sastāvā). Aija Veismane izcili atveidojusi vienu no sava laika spožākajām personībām Eiropas politiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē – Kurzemes un Zemgales hercogieni Annu Šarloti Doroteju fon Mēdemu (1761-1821) unikālā vēsturiskā koncertstāstā „Dorotejas vēstules“. Regulāri koncertē kā soliste mūzikas projektā “Magnetic Bach” (Šveice/Latvija) un Rīgas kamerkora “Ave Sol” sastāvā, sadarbojusies ar Vidzemes kamerorķestri, Valsts Akadēmisko kori “Latvija” u.c.

Elizabeta Lāce – multimāksliniece, Latvijas jaunās laikmetīgo izpildītāju – autoru paaudzes pārstāve, spilgta, neparasta mūziķe – arfiste un dziedātāja, režisore. Studējusi atskaņotājmākslu, kompozīciju un drāmas performanci Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Kultūras akadēmijā, Helsinku Teātra akadēmijā. Piedalījusies no aizspriedumiem brīvās performancēs (alternatīvas kultūras jomas pasākumu ciklā “SIEVIETE TE” u.c.), īpaši koncentrējoties etniskās un fiziskās identitātes aspektos. Elizabetas solo debijas albums arfai “Mōaigā” ir viens no Līvu laikmetīgās mākslas žanra aizsākumiem. Sava albumā “Songs About D” dziesmām radījusi vārdus un mūziku, pati tās iedziedājusi un iespēlējusi klavieres. Elizabetas galvenie mākslinieciskās iedvesmas avoti ir “piespiedu brīvprātīgā izolēšanās”. Šogad Baznīcu naktī Elizabeta Lāce koncertēja Zeltiņu evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Uģis Prauliņš – radoši darbojies kā taustiņinstrumentālists sava laika progresīvā roka grupās “Salve”, “Vecās mājas” u.c. Vairāku simfonisku darbu autors. No kora mūzikas klāsta vispazīstamākie skaņdarbi ir “Missa Rigensis” (“Rīgas mesa”), “Dievaines” un “The Nightingale” (“Lakstīgala”), kas 2013. gadā saņēma “Grammy” nomināciju un Vācijas Lielo Mūzikas (tagad vācu klasiskās mūzikas “Opus Klassik”) balvu. Nozīmīgākie skaņu albumi “Pagāna gadagrāmata” un “Odi et amo” ataino Uģa Prauliņa intereses un darbību senāko folkloras slāņu un renesanses laika mūzikas skaistumā un dziļumā (abi CD saņēmuši Latvijas ierakstu gada balvu). 2023. gadā izdoti trīs skaņu albumi: “Vecās Mājas” (1989/92. g. ieraksti vinila skaņuplatē), “Cauri gaismai” (trīs skaņdarbi ar Aleksandras Lines vārdiem) un (pret)kara tēmai veltītais opuss “L’homme arme” (“Ars Antiqua Rīga” un baroka pūšamie instrumenti u.c.) Absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju kā mūzikas pedagogs – diriģents (1982) un komponists (1989). Latvijas Komponistu savienības priekšsēdētājs (2004 – 2009), pārstāvējis Latviju Eiropas un Vispasaules mūzikas forumos un starptautisko organizāciju valdēs. Uģis Prauliņš Alūksnes novada Malienas pagasta Ērmaņu muižā organizē daudzveidīgas koncertsezonas, paralēli nododoties muižas ēkas atjaunošanas darbiem. Uģis Prauliņš un Aija Veismane ir iekļāvušies Šveices/ Latvijas baroka/laikmetīgās mūzikas ansambļa “Magnetic Bach” programmā “Unexpected”. Mūsu, Alūksnes, novadniece Ilze Schorderet ir aicinājusi ansambli uzstāties Šveicē.