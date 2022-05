Alūksnē dejotāji iegriezīs Deju lieluzveduma mūžīgo dzinēju

11. jūnijā plkst. 19.00 Ziemeļvidzemes pērlē – Alūksnē notiks XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” ieskaņas koncerts, kurā piedalīsies 600 dejotāji no visas Latvijas.

Alūksnes Pilssalas estrādē 11. jūnija vakarā 26 deju kolektīvi no visas Latvijas izdejos Rīgai, Kurzemei, Zemgalei, Sēlijai, Latgalei un Vidzemei raksturīgas dejas, kuras atklāj īpašās, katram novadam iezīmīgās, tradīcijas. Mūžīgā dzinēja stāstu par Latvijas novadiem, to īpatnībām, vērtībām un ļaudīm XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Deju lieluzveduma ieskaņas koncertā iedzīvinās stāstnieks, aktieris Andris Keišs.

“Mēs ar Latvijas dejotājiem Deju lieluzveduma repertuāra pārbaudes un apguves semināros tiekamies jau kopš aprīļa beigām. Priekšnesumos redzētais ir formulējams kā “spēks”, “jauda”, “enerģija”, “cieņa”, “dzīvotprieks” un “būšana kopā”. Nāk prātā atziņa – lai arī kādi vēji pūš mums pāri, lai arī cik grūti darbi darāmi, lai arī kādi ierobežojumi mūsu dzīvē gadās – latvietis vienmēr dziedās un vienmēr dejos. Tā, iespējams, arī ir atbilde uz jautājumu – kas tad ir mūsu īpašais mūžīgais dzinējs. Par šo un arī par Latvijas novadu īpašo smeķi mēs dejosim un stāstīsim Deju lieluzvedumā “Mūžīgais dzinējs”. Mūsu stāstu pirmo reizi varēs redzēt ieskaņas koncertā Alūksnes Pilssalas estrādē un es domāju, ka visiem klātesošajiem, gan dejotājiem, gan skatītājiem, šis būs ļoti īpašs notikums. Tiekamies Alūksnē!” aicina Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš.

Koncertā piedalīsies deju kolektīvi Dancis, Līgo, Vektors, Teiksma, Zelta sietiņš no Rīgas, Jukums, Enku-drenku no Alūksnes, Vēja zirdziņš no Jelgavas, Imuliņa no Kandavas, Venta, Kuldīdznieks no Kuldīgas, Lustiņdancis no Kārķiem, Laimes pali no Lielvircavas, Šeku Reku no Ķekavas, Rucavietis no Liepājas, Mārupieši, Klasesbiedri no Mārupes, Ogrēnietis no Ogres, Dancari no Preiļiem, Dziga no Rēzeknes, Krišjānis no Valdemārpils, Augšzeme no Viesītes, Zibenītis no Stokholmas.

Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” repertuārā iekļautas 33 dejas, no tām trīspadsmit godalgotas jaunrades dejas un septiņas dejas no Latvijas skatuviskās dejas Zelta fonda. Lieluzvedums ir iecerēts kā veltījums izziņas kārei un mūžīgās izaugsmes meklējumiem, dejās un stāstos atainojot dažādu laiku Latvijas apceļotāju pieredzēto, sajusto un secināto, viesojoties Latvijas novados.

Mākslinieciskie vadītāji – Jānis Purviņš un Jānis Ērglis, režijas, scenārija un tekstu autori – Madara Gruntmane – Dujana, Kaspars Bērziņš un Kārlis Krūmiņš, muzikālā noformējuma režisors un intermēdiju mūzikas autors Rihards Zaļupe. Daugavas stadiona scenogrāfiju deju lieluzvedumam izstrādā Didzis Jaunzems, videomateriālus scenogrāfijas noformējumā veido māksliniece Katrīna Neiburga, savukārt gaismojuma koncepciju izstrādā Oskars Pauliņš.

Biļetes uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” ieskaņas koncertu iespējams iegādāties Alūksnes Kultūras centra kasē un “Biļešu paradīzes” kasēs (www.bilesuparadize.lv).

Koncertu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.