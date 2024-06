Cepumu, siera krēma un rabarberu kārtojums

● 100 – 200 gramu cepumu “Dāmu pirkstiņi”,

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

● 400 gramu nomizotu rabarberu,

● 50 gramu cukura,

● 300 gramu siera “Mascarpone” vai cita,

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

● 200 mililitru saldā krējuma,

● 120 gramu pūdercukura.

Laikā, kad jau gatavojas zemenes, rabarberu svaigie un nepāraugušie kāti vēl ir ēdami. Arī jūnijā vēl varam paspēt no tiem pagatavot dažādus gardumus, piemēram, izvārīt ķīseli vai uzputeni, kā arī pat ievārījumu ziemai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Rabarberus iespējams noglabāt arī vēlākam laikam, kad to sezona jau sen beigusies. Citos gados, kad skābo kātu ir bijis pavairāk, tos, nomizotus un gabaliņos sagrieztus, esmu salikusi tīrās burciņās, pārlējusi ar novārītu un atdzesētu ūdeni, aizvākojusi un ievietojusi ledusskapī. Pēc tam tie lieliski noder gan klasiskajai plātsmaizei vai pīrāgam, gan ķīselim, ziemā tie sader arī kopā ar zemenēm no saldētavas. Nupat pagatavoju gardu kārtojumu, kas vizuāli atgādina “Tiramisu”. Rabarberu kātus noskaloju, nomizoju, sagriezu gabaliņos un katliņā kopā ar cukuru pavisam nelielā ūdens daudzumā vārīju uz vidējas uguns, līdz tie jau sāka šķīst. Tad katliņu noņēmu no uguns un biezeni pilnībā atdzesēju. To paveicu jau iepriekšējā vakarā, tāpēc kārtojuma pagatavošana neaizņēma ilgu laiku. Treknu saldo krējumu saputoju ar pūdercukuru, piekaisot arī vaniļas cukuru garšai. Pēc tam pakāpeniski ieputoju svaigo krēmsieru bez piedevām, lai veidojas viendabīgs krēms. Stikla veidnē apakšā izlīdzināju nedaudz baltā krēma un virsū kārtoju cepumus. Pēc vēlēšanās pirms tam tos vēl veikli varam iemērkt pienā. Cepumu kārtu pārklāju ar pusi krēma un izlīdzināju, tad pāri klāju apmēram pusi rabarberu masas. Kārtas atkārtoju: cepumi, krēms un rabarberu biezenis. Atkarībā no tā, kādu trauku kārtojuma veidošanai būsim izraudzījušies, cepumu vajadzēs no 100 līdz 200 gramu, tādēļ arī krēma un rabarberu masas kārtas varam veidot gan biezākas, gan plānākas. Veidni ar kārtojumu ievietoju ledusskapī, lai garšas savelkas. Iepriekšējā vakarā pagatavoto gardumu varam atstāt vēsumā pa nakti. Pirms baudīšanas to vēl varam pārkaisīt ar grauzdētām mandeļu skaidiņām vai kakao pulveri vai arī rotāt ar ogām, piemēram, zemenēm.