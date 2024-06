Zefīra, krējuma un zemeņu kārtojums

Sastāvs: zefīrs, skābais krējums vai bezpiedevu jogurts, ogas – pēc izvēles.

Iegādājusies skaistas, lielas un smaržīgas dārza zemenes, vēlējos tās izmantot kāda garda saldā ēdiena pagatavošanai. Tā kā patīk baudīt arī dažādus saldus našķus, vaniļas zefīrs jau bija iegādāts. Nu to sadalīju uz pusēm un katru pusīti pārgriezu vēl uz pusēm, tādējādi no katra zefīra iegūstot četras kārtojumam izmantojamas plāksnītes. Stikla trauciņu apakšā izlīdzināju nedaudz skābā krējuma bez cukura pievienošanas. Tad tur izkārtoju zefīru, virs tā – noskalotas, apsusinātas un sagrieztas zemenes. Kārtas atkārtoju, līdz trauciņš bija pilns. Rotāšanai izmantoju zemenes, kā arī kopā ar nelielu daudzumu cukura pasautētus rabarberus. Šādam kārtojumam krējuma vietā varam izmantot bezpiedevu jogurtu, ievērojot to, ka zefīrs jau ir salds. Arī zemeņu vietā derēs citas sezonā pieejamās ogas – piemēram, avenes vai mellenes, atsevišķi vai vairāki veidi kopā, tādējādi iegūstot atkal citas deserta garšas nianses.