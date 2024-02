Būsim veseli!

Foto: freepik.com

Ziemā īpaši pieprasīti un lietderīgi ir C un D vitamīni. “Mēness aptiekas” farmaceite Gunita Petrovica sniedz dažus padomus, kā nesaslimt, pazemināt temperatūru un dziedēt traumas.

“Pašreiz daudzi bērni slimo ar gripu, un tuvinieki, pērkot zāles jaunākajiem ģimenes locekļiem tās ārstēšanai, jautā, kā viņiem pašiem palikt veseliem? Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem ar novājinātu imunitāti, vecāka gadu gājuma iedzīvotājiem un vairāku hronisku slimību pacientiem. Piemēram, no saslimšanas ar gripu īpaši jāuzmanās arī cukura diabēta pacientiem, taču redzam, ka ārsts mazajam pacientam ir izrakstījis recepti zālēm pret gripu, bet piemirsts par pieaugušā pasargāšanu no tās. Viens ir dažādi vitamīni, minerālvielas, lai stiprinātu imunitāti, bet ārstiem arī pieaugušajiem ir iespēja izrakstīt recepšu zāles, lai viņus pasargātu no saslimšanas ar gripu, ja tuvinieks jau ar to slimo,” stāsta G. Petrovica.

Tradicionāls jautājums ziemas periodā ir, ko lietot, ja ir temperatūra. Primāri svarīga ir šķidruma dzeršana, un, kamēr temperatūra nav augstāka par 38 grādiem, vajadzētu ļaut organismam pašam cīnīties. Tikai, ja ķermeņa temperatūra ir jau 39 grādi un augstāka, vajadzētu lietot temperatūras samazinošus līdzekļus. Daudzi tomēr steidzas iegādāties zāles un sāk tās lietot, kad tas vēl nebūtu nepieciešams.

Līdz ar vispārējo saslimšanu intensitāti, ziemas periodā pieprasīti ir arī dažādi dabīgi augu sīrupi, tējas, kā arī tiek lietoti imunitātes stiprināšanai. Tējām var būt dažāda iedarbība, tāpēc pirms tam vajadzētu konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. Populāras ir no dažādiem augiem sagatavotas kompleksas tējas, ko lietot saaukstēšanās laikā, organismu attīrošas tējas.

Tikko ziemā pasliktinās laika apstākļi, ielas kļūst slidenas, Iedzīvotāji gūst dažādas traumas. “Ja pat trauma nav liela, iesaku vērsties pie ārsta, sāpošajai vietai veikt rentgenu!” iesaka G. Petrovica. Ir dažādas aukstuma kompreses, ko var izmantot, piemēram, ja sasituma vietā veidojas pampums, ir arī ziedes, lai mazinātu zilumus, uzlabotu asinsriti, mikrocirkulāciju. Ja pēc paslīdēšanas uz ledus ir, piemēram, kājas sastiepums, tiek izmantotas elastīgās saites.