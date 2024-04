Lielās Talkas laikā atrastos dzērienu iepakojumus nodod depozīta sistēmā

Publicitātes foto

Lai gan tukšo dzērienu iepakojumu apjoms dabā ir būtiski samazinājies, daļa sabiedrības tos aizvien mēdz izmest apkārtējā vidē. Tādēļ SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) atgādina, ka gadījumā, ja tiek atrasti ar Latvijas depozīta zīmi marķēti iepakojumi, tos var nodot depozīta punktos, lai ne tikai nodrošinātu to 100% pārstrādi, bet arī saņemtu atlīdzību – 10 centus par katru iepakojumu. Šobrīd depozīta sistēmā tiek atgriezti vidēji 85% dzērienu iepakojumu.

“Aktuālie vides organizāciju novērojumi liecina, ka tukšo dzērienu iepakojumu apjoms apkārtējā vidē kopš depozīta sistēmas ieviešanas ir būtiski samazinājies – tā, piemēram, plastmasas pudeļu skaits Latvijas jūras piekrastē sarucis par 61%. Taču šie rezultāti neizslēdz, ka daļa iepakojumu neapdomīgas cilvēku rīcības dēļ tomēr var nonākt dabā. Tādēļ iesaku talciniekiem būt vērīgiem un sagatavot papildu maisu tukšajai tarai, lai pēc tam to būtu ērtāk nodot depozīta sistēmā. Savukārt atgūtā depozīta maksa šajā talkas sezonā būs kā pateicības balva no dabas, ko izmantot, lai uzsauktu sev un draugiem nelielu pikniku vai noziedotu depozīta maksu kādam no taromātos piedāvātajiem četriem labdarības mērķiem,” stāsta SIA Depozīta Iepakojuma Operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Biedrības “Zaļā Brīvība” un Vides izglītības fonda veiktā piekrastes monitoringa rezultāti. Plašāka informācija: https://depozitapunkts.lv/divos-gados-pec-depozita-sistemas-ieviesanas

Pērn oktobrī veiktā pētījuma rezultāti parāda visai interesantu sakarību – lai gan vairākums (82%) Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka depozīta sistēma ir nepieciešama, lai Latvijas dabā nonāktu mazāk atkritumu, šis pats faktors – mazāk atkritumu dabā – motivē izmantot depozīta sistēmu tikai vairāk nekā pusi jeb 52% iedzīvotāju. Kā galvenais motivators depozīta sistēmas izmantošanai saglabājas atgūtā depozīta maksa – to norāda 61% respondentu. “Apvienojot Lielas Talkas misiju ar depozīta sistēmas motivējošo faktoru atgūtās depozīta maksas izteiksmē, mums ir iespēja parūpēties par Latvijas mežiem, pļavām, piekrastēm un citām iemīļotām atpūtas vietām. Lai mums izdodas turēt šo solījumu dabai ne tikai talkas laikā, bet arī visu cauru gadu!” aicina M. Stūrītis.

Atrodi talkošanas vietai tuvāko depozīta punktu

Lai tukšo dzērienu iepakojumu nodošana būtu pēc iespējas ērtāka, DIO iesaka iepazīties ar www.depozitapunkts.lv izvietoto interaktīvo karti, lai atrastu savai talkošanas vietai tuvāko depozīta punktu. Pirms iepakojuma nodošanas jāpārliecinās, ka tas nav būtiski bojāts, ir pilnībā iztukšots un uz tā atrodas skaidri nolasāms svītrkods un depozīta zīme.

Savukārt gadījumā, ja talkas laikā tiek atrasti bojāti iepakojumi vai iepakojumi bez depozīta zīmes, tos sistēmā nodot nevarēs – šādus iepakojumus jānodod esošajos atkritumu šķirošanas konteineros.

Informāciju sagatavoja Depozīta Iepakojuma Operators Mediju koordinatore Dārta Katrīne Salna.