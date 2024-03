Valda Gibala – Lesiņa: “Alūksne joprojām ir droša vieta”

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Valsts policijas prioritātes, kam šogad pievērš īpašu uzmanību, ir vardarbība, narkotisko vielu izplatība, nelegālā akcīzes preču tirdzniecība, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija un pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā – nacionālā drošība.“Mums ir jāsaprot, kur mēs dzīvojam, strādājam, un Alūksnes novada iedzīvotājiem jāapzinās, ka viņi dzīvo pierobežas reģionā. Par jebkurām izpausmēm, kas noniecina valsti vai kaitē valsts neatkarībai, ir jāziņo Valsts policijai,” uzsver Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) Ziemeļvidzemes iecirkņa priekšniece Valda Gibala - Lesiņa.Kontrolē nelegālo apraidiĢeopolitiskā situācija joprojām nav viennozīmīga, un policijas rīcībā laiku pa laikam ir operatīvā informācija par mēģinājumiem ietekmēt sabiedrisko domu. “Viens no informācijas iegūšanas veidiem ir televīzija, un ne vienmēr to iegūst legālos kanālos, kam var būt pretvalstiska ietekme. Lai kontrolētu nelegālo televīzijas apraidi, policija ne retāk kā reizi mēnesī organizē profilaktiskos pasākumus. Pērn iecirknī uzsākts viens administratīvā pārkāpuma process par nelegālas televīzijas pieslēgumu, šis gadījums fiksēts Alūksnes novadā,” stāsta V. Gibala - Lesiņa.Pieskata Liepnas patvēruma centruIzaicinājums drošības un kārtības uzturēšanas darbā ne tikai Valsts policijai, bet Alūksnes novadam ir patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs “Liepna”, kuru policija regulāri pieskata, pietuvinot policijas norīkojumus. Abas institūcijas regulāri komunicē, lai sadarbību arvien uzlabotu. “Sākotnēji bija bažas par to, vai un kā patvēruma centra izveide mainīs kārtības uzturēšanas situāciju novadā, kā jauno institūciju un tās iemītniekus uztvers iedzīvotāji. Liepnā uzņemot pirmos patvēruma meklētājus, saņēmām atsevišķus zvanus no iedzīvotājiem par to, ka Alūksnē redzēti ārzemnieki, kas, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, ir normāla cilvēku reakcija. Policija izbrauca, konstatēja, ka redzētie ir patvēruma centra iemītnieki, un laika gaitā šādu signālu vairāk nav bijis,” stāsta V. Gibala - Lesiņa. Iecirkņa priekšniece atgādina, ka patvērumu centra “Liepna” iemītnieku režīms ļauj viņiem brīvi pārvietoties pa novadu, Latviju.