Ilgvars Matīss: “Ar Augšāmcelšanos Jēzus parāda, ka Viņa vara aizsniedzas tālāk, kā mēs spētu iedomāties.”Gulbenes luterāņu baznīcas mācītājs Ilgvars Matīss ir dzimis Alūksnē un savus pirmos dzīves gadus pavadījis šeit. Lai arī kalpo Gulbenē, Alūksne viņam ir sirdī tuva un viņš lepojas ar savu dzimto pilsētu. Lieldienās viņš novēl ikvienam ieraudzīt ārkārtīgi lielo Dieva pazemību un mīlestību.Dievs atrod pirmaisI. Matīss ir no skolotāju dzimtas (no mammas puses), no 12 bērnu ģimenes. Alūksnē viņš ir ne retāk kā reizi mēnesī – gan vienkārši tāpat, gan ciemojas pie vecākiem. Skolas gaitas aizritējušas Malienā, Bejā, Alūksnē, Cēsīs un Rīgā. “Es mīlu Alūksni, un katru reizi kādus ārzemju ciemiņus, kuri ir Gulbenē, vispirms aizvedu parādīt Alūksni, vienmēr uzsverot, ka tā ir mana dzimtā pilsēta un latviešu Bībeles šūpulis. Un peldvietas – nekur nav tik labas kā Alūksnē,” teic I. Matīss.Mācītājs skaisti saka, ka “ir ticībā ietamborēts”. “Tad, kad tu redzi diega kamoliņu, tā ir vēl tikai dzija. Taču tad, kad to rokās paņem meistars un ieada zeķē vai džemperī, rodas kaut kas ļoti skaists. Līdzīgi arī es uztveru savu ticības ceļu – ka Dievs pamazām mani ir ieaudis baznīcā. Ne es Dievu atradu, bet Viņš ir tas, kurš mani atrada pirmais. Kad pirmo reizi man mamma pastāstīja par Dievu, es noticēju uzreiz. Tieši tik vienkārši, man nebija par to šaubu,” atminas mācītājs.Mācītājs Gulbenē kalpo kopš 2012. gada un mūspusē iemīlējis daudz cilvēku, no kuriem arī pats smēlies labus ticības piemērus. “Interesanti, ka agrāk bijām Gulbenes prāvesta iecirknī, bet tagad – Alūksnes, jo mainījās teritorija un nosaukums,” piebilst I. Matīss.