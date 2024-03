Ģimnāzijas vēsturiskā korpusa pārbūves rezultāts – pārsteidz un saviļņo

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Izrādot renovētās telpas, ģimnāzijas direktore Uva Grencione -Lapseniete ar smaidu atzīst – par atjaunoto ēku ir tik liela interese, ka paralēli mācībām daudz laika jāveltī viesiem, bet to kolektīvs dara ar prieku un gandarījumu.Būtiskais pārbūves ieguvums – uzbūvēta abus korpusus savienojošā galerija, tā nodrošinot ērtu un drošu vides pieejamību. Pāreja katram, kurš iepriekš bijis abos skolu korpusos, visticamāk būs lielākais rekonstrukcijas pārsteigums. “Ir atsevišķi mācību priekšmeti, kas abu skolu – Alūksnes vidusskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas - audzēkņiem noris tikai vienā vai otrā korpusā, tādēļ ērta pāreja starp abiem ir svarīga, un beidzot šis projekts ir īstenojies,” komentē U. Grencione - Lapseniete.Uzmanība pret vēsturiskām detaļāmJa pāreja ir ļoti mūsdienīga, tad, nokļūstot renovētajā vēsturiskajā korpusā, pārņem sajūta, ka esi atgriezies savā vecajā labajā skolā un tajā pašā laikā to neatpazīsti. “Skolas ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tādēļ atjaunotas un saglabātas gan fasādes dekoratīvās detaļas, gan rasti koplietošanas telpu interjera risinājumi ar oriģinālajiem aprīkojuma elementiem. Pārbūves gaitā darbi veikti ar lielu uzmanību pret dažādām vēsturiskām detaļām, piemēram, restaurētas durvis un oriģinālās grīdas flīzes, saglabātas kāpņu margas, koka grīdas mācību telpās un vairākos kabinetos 3., 4. stāvā grīdlīstes, vēdrestes, piecas podiņkrāsnis, kas atklāj autentisko stilu ēkas vēsturē, kas ir pagājušā gadsimta trīsdesmitie gadi. Saglabāti arī vēsturisko krāsojumu fragmenti iekštelpās,” ekskursijā stāsta šī projekta vadītāja, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Tetere - Teterovska, citu pēc cita atklājot jaunus pārsteigumus.Direktores kabinets ar plītiņuPatiesi, paskatoties uz grīdas flīzēm, tās atpazīstu, tikai segums kļuvis daudz svaigāks un spožāks – direktore stāsta, ka atjaunots pilnīgi viss grīdas flīžu klājums, kur tas bijis, savukārt pārējās telpās ir koka grīdas – renovēta vēsturiskā vai ieklāta jauna. “Grūti būtu iztēloties mūsu skolā linoleju, koka grīdas telpām piešķir īpašu šarmu,” komentē iestādes vadītāja. Priecājoties par grīdu, nevar nepamanīt vēsturiskās paaugstinātās grīdlīstes, savukārt paceļot acis uz augšu – katrā telpā skatienu piesaista sienu krāsojums ar vienotu, bet tajā pašā laikā katrā telpā atšķirīgu ornamentu joslu.Šķērsojot pāreju, nokļūstam ēkas daļā, kur savulaik bija skolotāju istabas. Tagad te ir lietvedības telpas, bibliotēka, kam paredzētas trīs telpas, te vietu radis arī direktores kabinets. U. Grencione - Lapseniete zina stāstīt, ka skolas pirmsākumos šajā spārnā bijuši skolotāju dzīvokļi. Tādēļ mūsdienās tas varētu būt viens no retajiem skolas vadītāja kabinetiem, kurā ir plītiņa un pieliekamais.