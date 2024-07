Savam sirdsmieram jāveic C hepatīta asins analīze

Publicitātes foto

Pasaules hepatīta dienā, ko ik gadu atzīmē 28. jūlijā, tiek veicināta izpratne par vīrushepatītu – aknu iekaisumu, kas izraisa smagas aknu slimības un pat vēzi. 2024. gada Pasaules hepatīta dienas gada tēma ir: Laiks rīkoties, lai paātrinātu pasākumus profilakses, diagnostikas un ārstēšanas uzlabošanai. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) ārsti vērš uzmanību, ka ikvienam cilvēkam savam sirdsmieram noteikti būtu jāveic C hepatīta asins analīze, jo, piemēram, pat tik ierastie skaistumkopšanas, manikīra vai pedikīra pakalpojumi ne vienmēr tiek nodrošināti oficiālās un reģistrētās medicīnas vai skaistumkopšanas iestādēs, nesniedzot pilnīgu pārliecību par to, vai darbam nepieciešamās

ierīces tiek sterilizētas, dezinficētas un vai vispār tiek veikta to apstrāde pēc iepriekšējā klienta. Šo faktoru kopums rada nopietnus riskus veselībai, tāpēc Austrumu slimnīcas hepatologi un infektologi aicina ikvienu testēties uz C hepatītu, jo īpaši — ja tas nekad iepriekš nav darīts!

“Potenciāli jebkurš cilvēks, kurš nav testējies, var būt inficēts. Latvijā C hepatīta saslimstības rādītāji ir vieni no visaugstākajiem Eiropas Savienībā. Tādēļ katram cilvēkam, kurš vēl ne reizi dzīvē nav pārbaudījies uz C hepatītu, ieteiktu to izdarīt,” mudina Austrumu slimnīcas Ambulatoro pakalpojumu vadītāja stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs” un Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu (LIHHASA) asociācijas prezidente Dr. med. Inga Ažiņa.

Faktiski ikvienam seksuāli aktīvam cilvēkam vai katram, kas izmanto dažādus skaistumkopšanas pakalpojumus, piemēram, veic pildvielu jeb filleru injekcijas, izšķiras par tetovējumu vai izmanto permanentā grima pakalpojumu, kas ne vienmēr tiek piedāvāts oficiālās un reģistrētās medicīnas vai skaistumkopšanas iestādēs, savam sirdsmieram noteikti būtu jāveic C hepatīta asins analīze. Bieži vien arī tik ierastie manikīra vai pēdu kopšanas pakalpojumi tiek sniegti klienta vai meistara mājās, kur nav iespējams pārliecināties par to, vai darbam nepieciešamās ierīces tiek sterilizētas, dezinficētas un vai vispār tiek veikta to apstrāde pēc iepriekšējā klienta.

“Neatkarīgi no cilvēka dzīvesveida ar C hepatītu var inficēties, veicot kosmētiskās procedūras vai arī seksuālā ceļā, esot arī heteroseksuālās attiecībās. Diemžēl pastāv risks inficēties arī medicīnisku manipulāciju laikā. Kaut arī visās kosmētiskajās vai medicīnas procedūrās tiek uzlaboti standarti un aprūpes kvalitāte, nekas nav absolūts vai ideāls, jo bieži esam atkarīgi no konkrētā pakalpojuma sniedzēja godaprāta,” brīdina Austrumu slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” Aknu slimību nodaļas vadītāja un LIHHASA viceprezidente, asociētā profesore Ieva Tolmane.

Pret C hepatīta vīrusu nav vakcīnu, to grūti pamanīt, jo nekas nesāp, bet neārstēta C hepatīta izraisīta aknu ciroze jau ir neatgriezeniska problēma. Mūsdienās 95% gadījumu C hepatītu ir iespējams pilnībā izārstēt. Jau vairākus gadus pacientiem Latvijā ir pieejama efektīva terapija, kuru apmaksā valsts, taču ārstēt iespējams tikai tos pacientus, kuri zina savu diagnozi.

Kur var pārbaudīties uz C hepatītu?

Nododot asinis kā donoram – visi donori tiek testēti uz B un C hepatītu un HIV infekciju HIV profilakses punktos – anonīmi un bez maksas visā Latvijā (www.spkc.gov.lv) Pie sava ģimenes ārsta Par maksu — jebkurā laboratorijā, nododot anti-HCV.

Ārste I. Ažiņa uzskata, ka arī Latvijai būtu visas iespējas izpildīt Pasaules Veselības organizācijas (PVO) nosprausto mērķi – līdz 2030. gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu iedzīvotāju veselībai. Taču, lai to sasniegtu, Latvijā ik gadu būtu jāārstē vismaz 3000 pacientu. Pacientiem Latvijā ir pieejama efektīva valsts apmaksāta zāļu terapija, tāpēc agrīna diagnostika ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanu un samazinātu slimību izplatību.

Austrumu slimnīca regulāri piedalās dažādos sabiedrības veselības veicināšanas pasākumos, tostarp iesaistoties regulāras testēšanās kā agrīnas diagnostikas popularizēšanā un skaidrošanā. Eiropas testēšanas nedēļa notiek kopš 2013. gada divreiz gadā — maijā un novembrī. Austrumu slimnīca jau kopš 2019. gada informē un popularizē testēšanas iespējas un aknu veselības pārbaudi stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs”.

Apkopojot Eiropas testēšanas nedēļas rezultātus Austrumu slimnīcā no 2024. gada 20. līdz 24. maijam, kuras ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja bez maksas pārbaudīt savu aknu veselību un veikt HIV testu, konstatēts, ka C-hepatīta jeb anti-HCV tests bija pozitīvs 4,5% jeb 12 cilvēkiem no 279 testēto cilvēku kopskaita, bet HIV tests visiem 278 izmeklētajiem cilvēkiem bija negatīvs.

Pastāv pieci hepatīta vīrusu veidi – A, B, C, D un E. Visi hepatīta vīrusi var izraisīt akūtu infekciju un aknu iekaisumu, bet B, C un D hepatīta vīrusu infekcija var izraisīt arī hronisku hepatītu, kas var radīt cirozi un aknu vēzi. B un C vīrushepatīts ir liela veselības problēma un aknu vēža pamatcēlonis. Latvijā biežāk sastopamie ir B un C hepatīti. Pateicoties vakcinācijai, ar B hepatītu inficēto cilvēku skaits samazinās. Savukārt pret C hepatītu vakcīnas nav, tādēļ svarīgi ir testēties.

Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilga Namniece.