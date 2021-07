“Vivus.lv MTB Maratons 2021” sacensības 25.jūlijā jau Alūksnē

Attēlā : Beāte Kovgere/ foto Vivus.lv MTB Maratons

Svētdien, 25. jūlijā, Alūksnes novada sporta bāzē “Mežinieki” dots starts “Vivus.lv MTB Maratons 2021” trešajam posmam. Velosportisti un aktīvie kalnu divriteņu sporta entuziasti dosies “HRX” maratona un “Latvijas Valsts Meži” (LVM) pusmaratona distancēs, tikmēr jaunākie braucēji izkops savas velo prasmes “Baltais” pusaudžu distancē.

Tomēr Alūksnes novada pašvaldības sporta darba organizators Vilnis Veļķeris jau laicīgi uzsver, ka iedzīvotājiem un pilsētas viesiem jābūt gataviem, ka caur pilsētu un atpūtas vietām kursēs liels riteņbraucēju skaits. Tāpēc iedzīvotāji aicināti ievērot drošību un būt saprotošiem.

Maršruts

Bet, lai pamēģinātu noķert MTB sacensību sajūtu piedāvājumā arī Johnny Blooms velobrauciens, kas būs īsākā trasē un mazliet vieglāku trasi. Lai pieteiktos sacensībām, sava dalība jāreģistrē www.mtb-maratons.lv mājaslapā, norādot sev izvēlēto distanci. Ar precīziem distanču garumiem var iepazīties mājaslapā.

Sacensību dienā dalībniekiem numuru izņemšana “HRX” maratona un “Baltais” pusaudžu distancēm sāksies plkst. 8.30. Savukārt, “Latvijas Valsts Meži” pusmaratona distances dalībnieki numurus varēs izņemt no plkst. 11.30 līdz plkst. 13.00.

Pirmie trasē dosies “HRX” maratona distances sportisti – plkst. 10.00, kam drīz sekos “Baltais” pusaudžu distances braucēji. “Latvijas Valsts Meži” pusmaratona distances starts paredzēts plkst. 13.30. Sīkāk ar dienas kartību varēs iepazīties sacensību mājaslapā http://www.mtb-maratons.lv

Vivus.lv MTB Maratons ir “Normāls” kalnu divriteņu maratons Latvijas un Igaunijas mežos, kas piedāvā dalībniekiem iespēju būt dabā maratona vai pusmaratona distancēs jau 15 gadus. Šogad Vivus.lv MTB Maratons norisinās 7. posmos Latvijā un Igaunijā.

Savās vecuma grupās dominē arī vietējie, alūksnieši – Oskars Muižnieks “HRX” maratona distancē 1.vieta (Vīri 30), Beāte Kovgere ir “HRX” maratona sieviešu konkurences līdere pēc pirmajiem 2 posmiem Talsos, LVM pusmaratona distancē Viesturam Kazainim 1.vieta (vīrieši 60 grupa) un Anitai Muižniecei 2.vieta (sievietes 45 grupa).

“Talsu pirmos 2 posmus gaidīju ar lielu neziņu, kā būs. Pirmkārt, divas dienas starts lielā karstumā. Otrkārt, otrās dienas starts bija savādāka formāta kā ierasts, ar intervālu startiem. Sapratu vienu, ka otrajā dienā dalību neņemšu, ja pašsajūta nebūs laba, bet viss izvērtās ļoti veiksmīgi un esmu apmierināta ar pirmajiem startiem. Mājās vienmēr ir lielāka spriedzīte startēt, bet esmu priecīga, ka Vivus MTB maratons jau trešo gadu notiks Alūksnē. Mājas trasē startēšu ar līderes krekliņu, tas noteikti dos papildu spriedzīti, lai nosargātu krekliņu” stāsta mājiniece Beāte Kovgere. Beāte aicina arī vietējos Alūksnes novada iedzīvotājus piedalīties sacensībās: “Uzskatu, ka šī ir lieliska iespēja izmēģināt savus spēkus MTB sacensībās un kas to lai zina, varbūt arī Jūs tiksiet ievilkti šajā visā pasākumā. Man gribētos, lai katrs atrod to savu hobiju, kas sagādā prieku un atslēdz prātu no ikdienas skrējiena!”

“Ņemot vērā to, ka kalnu riteņbraukšana ir viens no videi draudzīgākajiem sporta veidiem, kā arī to, ka ir ļoti grūti apzināt visus mežu un pļavu īpašniekus distancē, aicinām vietējos iedzīvotājus ļaut īstenot šo velosacensību norisi, būt atsaucīgiem distances izveidošanā,” Mairis Levans kopā ar organizatoru komandu aicina atbalstīt pasākumu, kā arī lūdz pieteikties palīgus. “Jau notiek distances marķēšana un attīrīšana. Alūksnes posma distances ainaviskumu, kā arī iedzīvotāju atsaucību atzinīgi novērtējuši iepriekšējo gadu sacensību dalībnieki, tādēļ daudzi no viņiem plāno atgriezties pie mums arī šoreiz.”

Sacensību organizatoriem rīkojoties atbildīgi un ievērojot Latvijas valdības noteiktos drošības pasākumus, kas nepieciešami koronavīrusa izplatības risku mazināšanai, Vivus.lv MTB maratona sacensībās tiks nodrošināti valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi un higiēnas prasības. Vivus.lv MTB maratons organizatori lūdz sacensību dalībniekiem un līdzjutējiem būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Būsim atbildīgi viens pret otru un tiekamies Alūksnē 25.jūlijā!

Vivus.lv MTB Maratons 2021 nākamie posmi:

7. un 8. augustā – Cēsīs

11. septembrī – Apē (MTB-100)

2. oktobrī – Baldonē (sezonas noslēgums)