Futbolā arī meitenes

EVELĪNA JAUNSLAVIETE –

Latvijas futbola izlases spēlētāja.

Aizritējis mācību gads, kopš mūsu ģimnāzijas saimei piepulcējās dzīvespriecīgā Evelīna. Evelīna Jaunslaviete ir ne tikai ģimnāzijas skolniece, bet arī Latvijas futbola izlases spēlētāja. Futbols un meitene… Viņas panākumi man liekas ļoti apbrīnojami un iedvesmojoši, tāpēc Evelīnu aicināju uz sarunu, jo man ļoti interesēja uzzināt, kā paiet viņas ikdiena, nodarbojoties ar futbolu, un kā viņai izdodas savienot to ar mācībām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ar Evelīnu sarunājās Patrīcija Miesniece, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11.a klases skolniece

– Kāpēc tu izvēlējies tieši šo sporta veidu?

– Ar futbolu izvēlējos nodarboties, jo abi mani brāļi to dara un paaicināja mani arī komandā. Man bija labi panākumi un izvēlējos turpināt pilnveidot sevi tieši šajā sporta veidā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

– Cik ilgi nodarbojies ar šo sporta veidu?

– Ar futbolu nodarbojos jau desmit gadus.

– Kas ir tavs treneris un kādam ir svarīgi būt labam trenerim?

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

– Ņemot vērā, ka dzīvoju Alūksnē un spēlēt futbolu šeit nav tik lielas iespējas, spēlēju Rīgas klubā, kur mans galvenais treneris ir Rihards Gorkšs. Mūsu attiecības ir ļoti labas un draudzīgas. Spēlēju arī Latvijas izlasē, kur mana trenere ir Liene Vāciete. Šādā līmenī spēlējot, attiecībām ir jābūt profesionālām – kur vajag, tur pasmejamies, bet arī, ja vajag, tiek pateikts kāds stingrāks vārds. Bez komandas individuāli trenējos Alūksnē ar trenera Rolanda Ozoliņa palīdzību.

– Kāds ir tavs treniņu grafiks?

– Treniņu grafiks man bieži ļoti atšķiras, tas ir atkarīgs no tā, vai es trenējos Alūksnē vai Rīgā un cik spēles ir nedēļas laikā. Šobrīd spēles ir katru sestdienu un tāpēc trenējos četras reizes nedēļā. Vienā dienā no tām notiek divi treniņi – no rīta un vakarā.

– Vai nodarbošanās ar šo sportu ietekmē tavu ikdienu un kā?

– Nodarbošanās ar šo sporta veidu ļoti ietekmē manu ikdienu, jāmāk sabalansēt sportu un skolu, bieži futbola nometnes notiek skolas dienās.

– Kas ir tavs motivācijas avots?

– Tā ir mana ģimene. Nevar noliegt, ka arī manas komandas gars un draudzība būtiski ietekmē manu sasniegumu.

– Vai ir kādi ieguvumi, nodarbojoties ar šo sporta veidu?

– Ieguvumu ir daudz. Nodarbojoties ar futbolu, piemēram, tā ir disciplīna, kas ļoti ietekmē arī manu ikdienu. Esmu uzlabojusi sadarbības un komunikācijas prasmes.

– Ko tu varētu pastāstīt par savu komandu?

– Lai arī manas komandas FK “Auda” sastāvā pavadīšu tikai otro sezonu, varu droši teikt, ka piekrist spēlēt šajā komandā bija ļoti laba izvēle. Mēs komandā esam ļoti draudzīgas, neatlaidīgas un gatavas cīnīties līdz galam.

– Kādi ir tavas komandas labākie sasniegumi?

– FK “Auda” sastāvā mēs pagājušajā sezonā debitējām pirmo reizi Latvijas kausa ceturtdaļfinālā. Bet Latvijas U-29 izlases panākumi bija, kad mēs pagājušajā gadā ieguvām 1. vietu Baltijas kausā un šajā pavasarī kvalificējāmies pirmo reizi vēsturē A grupā.

– Kādas ir tavas kā sportistes gūtās atziņas?

– Sports māca disciplīnu, komandas darbu un neatlaidību. Katrs mirklis uz laukuma – uzvara vai zaudējums – veido manu ceļu uz izaugsmi.

Paldies par sarunu! Novēlu izturību, veiksmi un daudz gūtu vārtu!