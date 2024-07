Gada vērienīgākās sporta sacensības Latvijas Televīzijā

Publicitātes foto

26. jūlijā ar krāšņu atklāšanas ceremoniju sāksies gada notikums pasaules sportā – Parīzes olimpiskās

spēles. Latvijas Televīzija (LTV) skatītājiem nodrošinās daudzveidīgu saturu: tiešraides no atklāšanas

un noslēguma ceremonijām, sacensībām, kur startē Latvijas sportisti, ieskatu sacensību svarīgākajos

brīžos un aizkulisēs, kā arī notikumu analīzi LTV un LSM.lv veidotajos oriģinālraidījumos un

publikācijās.

“Daudziem olimpiskās spēles notiek katru otro gadu, citiem reizi četros gados, bet citiem – tikai reizi

mūžā. Tas ir īpašs notikums katra sportista dzīvē. Latvijas Televīzijai – būt klāt tur, kur tiks rakstīta

vēsture. Gan pasaules, gan Latvijas sporta vēsture. Vēsturē iegulst ne tikai rezultāti un izcīnītās vietas.

Tur iegulst arī asaras, sajūsmas saucieni, bet vairāk par visu – mūsu sportistu personības, kas aizrauj

nodarboties ar sportu un iedvesmo visu sabiedrību. Un mums ir gods būt daļai no Latvijas komandas, kas

pārstāvēs mūsu valsti Parīzes olimpiskajās spēlēs,” saka LTV Sporta redakcijas vadītājs Andris Ušackis.

Tāpat arī sabiedrisko mediju portāls LSM nodrošinās klātbūtnes sajūtu no Parīzes – LSM.lv būs pieejamas

olimpisko spēļu tiešraides, ikdienas svarīgāko sporta notikumu apskati, mūsu sportistu startu kalendārs,

kā arī plašs ziņu klāsts. “Šī gada olimpiskās spēles ir interesantas ar to, ka mūsu sportisti startēs vairākos

jaunos sporta veidos – šo īpaši aicinām nepalaist garām, piedāvājot iespēju ikvienam parakstīties un

saņemt notifikācijas par tēmām, kas saistās ar konkrētajiem sporta veidiem,” norāda LSM.lv galvenā

redaktore Marta Cerava. Aktuālā informācija pieejama LSM.lv sadaļā “Olimpiskās spēles – Parīze 2024”.

Olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju gaidot, 26. jūlijā plkst. 19.30 LTV7 varēsim vērot Olimpisko spēļu

studiju. Uzreiz pēc tam plkst. 20.30 LTV1, LTV7, LSM.lv – svinīgās atklāšanas ceremonijas tiešraide. Katru

dienu LTV1 par aktuālo vēstīs “Olimpisko spēļu ziņās”, savukārt notikumu analīzi dzirdēsim “Olimpisko

spēļu studijā”, ko vadīs žurnālists Reinis Ošenieks. Olimpisko spēļu atklāšanas un noslēguma ceremonijai,

kā arī “Olimpiskajai studijai” tiks nodrošināts tulkojums zīmju valodā.

Pēc pusnakts LTV7 ēterā būs redzams raidījums “Olimpisko spēļu apskats”, kur parādīs aizvadītās spēļu

dienas būtiskākos notikumus. Aktuālākie notikumi un aizkulišu stāsti – arī LTV un “Sporta studijas”

sociālo mediju kontos.

Uz Parīzi dosies arī LTV un LSM komanda 16 cilvēku sastāvā: žurnālisti, komentētāji, operatori un

tehniskais personāls. Reportāžas no Parīzes gatavos Dāvids Ernštreits, Matīss Timofejevs, Lotārs Zariņš

un Gundars Galkins. Sacensības klātienē Parīzē komentēs Māris Rīmenis, Kaspars Timermanis, Anatolijs

Kreipāns, Ieva Zunda un Juris Valdovskis.

Latvijas skatītājiem būtiskākās olimpisko spēļu pārraides būs skatāmas gan tiešraidē LTV1, LTV7 un

LSM.lv, gan atkārtojumos, turklāt ne tikai TV un datoros, bet arī mobilajās ierīcēs. Olimpisko spēļu

programmā no LTV neatkarīgu iemeslu dēļ ir iespējamas pēdējā brīža izmaiņas. Precīza programma

iespējami ātri pieejama REplay.lv sadaļā “Programma”.

Latvijai paredzēta plaša pārstāvniecība Parīzē. Ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm nodrošinājusi 3×3

basketbola vīriešu izlase, kas iepriekšējās spēlēs Tokijā kļuva par čempioni. Latvijas delegācijā būs vairāki

pasaules klases atlēti, kas var cerēt uz labiem panākumiem Parīzē – pludmales volejbolistes Tīna

Graudiņa un Anastasija Samoilova, tenisiste Aļona Ostapenko, vieglatlēti Līna Mūze-Sirmā un Anete

Sietiņa, riteņbraucējs Toms Skujiņš, kalnu riteņbraucējs Mārtiņš Blūms, svarcēlājs Ritvars Suharevs un

citi.

Olimpiskās spēles Parīzē norisināsies no 26. jūlija līdz 11. augustam, turklāt ne tikai Francijas

galvaspilsētā, bet arī 16 citās vietās, ieskaitot Francijas aizjūras teritoriju Franču Polinēziju. Spēļu

programmā iekļauti 32 dažādi sporta veidi un tiks sadalīti 329 medaļu komplekti. Spēļu rīkotāji arī sola

īpašu atklāšanas ceremoniju, kas 26. jūlija vakarā notiks uz Sēnas un šīs upes krastos sešu kilometru

garumā pilsētas centrā. Tik vērienīga atklāšana, turklāt ārpus stadiona, vēl nekad olimpisko spēļu vēsturē

nebūs bijusi.

Informāciju sagatavoja: Latvijas Televīzijas Komunikācijas speciāliste Ilze Upīte.