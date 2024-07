Foto: Aicina pilnveidot prasmes Alūksnes velotrasē

Nedēļas nogalē Alūksnes velotrasē notika pirmā no trim meistarklasēm, ko vadīja titulētais

BMX sportists un treneris Viesturs Morozs. Bijis Eiropas vicečempions trīs reizes un vairākas reizes Latvijas čempions. Viņam palīdzēja Valts, kurš ir Latvijas čempions 15 gadu grupā. Pēc iesildīšanās bija drošības, jaunu prasmju un iemaņu apguve, kā arī treneru paraugdemonstrējumi ar BMX velo.

“Esmu BMX sportists jau 26 gadus, tagad daļēji esmu alūksnietis, ieprecējos. Alūksnē uzbūvēja šo trasi, un es pa to braukāju ekipējumā, mani ievēroja Guntis Kozilāns un uzrunāja. Esmu vadījis treniņus Tukuma BMX klubā, BMX akadēmijā rīkoju nometnes sportistiem. Guntis ierosināja, ka ko līdzīgu varētu sākt rīkot Alūksnē, kad man būtu brīvāks laiks. Jau pagājušajā gadā noorganizējām divus treniņus, kas likās veiksmīgi, jo bērniem ļoti patika. Šogad vienojāmies organizēt trīs treniņus, jo pilsētas svētku ietvaros būs

sacensības un, lai varētu bērniem iemācīt pamatus, parādīt, kā jābrauc, ar cerību nākotnē Alūksnē attīstīt BMX kustību un sagatavot sportistus. Gulbenē ir klubs un trase, kas varētu būt sākums jaunajiem censoņiem, un varbūt vēlāk rastos arī Alūksnes klubs – tie varētu būt ilgtermiņa mērķi. Īstermiņā veicinām jauniešu interesi par šo trasi un sportu kā tādu,” stāsta V. Morozs.

Meistarklasei bija pieteikušies 20 bērnu. Ieradās gan 16, bet organizatori domā, ka nākamajām pieteiksies daudz vairāk. Galvenais – velosipēdam jābūt tehniskā kārtībā un ķivere ir obligāta. Ja tās nav, tad jānorāda pieteikumā, un Alūksnes sporta centrs to nodrošinās uz treniņiem. Nav arī nozīmes, kāds ir velosipēds, jo tiek apgūti braukšanas pamati. Vienīgi, nebūtu vēlams šosejas ar šaurajām riepām, jo tas var neizturēt slodzi.

“Treniņu mērķi ir attīstīt koordināciju, balansu uz velosipēda. Braukšanu pa trasi, kā veiksmīgāk attīstīt ātrumu. Drošas braukšanas prasmes un pamatprincipus trasē, lai, ikdienā braucot, mēs tos ievērotu un būtu draudzīgāki. Protams, apgūstam arī specifiskākus elementus, kā lēkšanu ar velosipēdu un braukšanu uz aizmugurējā riteņa vēl mācīsimies nākamajos treniņos. Galvenais un pirmais ir koordinācija, līdzsvars un droša un ātra braukšana šajā trasē. Tas noderēs arī braukšanai uz ielas. Vidējais vecums bērniem, kuri piedalās, ir no sešiem līdz 14 gadiem, bet pieteikties ieteicams no piecu līdz 18 gadu vecumam, var arī vecāki, nav problēmu. Pārsvarā nāk puiši, bet šodien bija labākā meitene. Pilsētas svētku laikā velotrasē būs sacensības uz ātrumu, gan līdzsvaru. Būs visiem ko darīt, gan maziem, gan lieliem,” piedalīties aicina V. Morozs un, ja būs interese, organizēs treniņus biežāk, jo mūsu trase vairāk ir izklaidei, bet pamatus var

iemācīties un izmēģināt spēkus kaimiņos Gulbenē.

Jāatgādina, ka visi interesenti aicināti uz nākamajām meistarklasēm – 27. un 28. jūlijā. Meistarklasēm droši var pievienoties ikviens interesents – ņemiet līdzi savu tehniskā kārtībā esošu velosipēdu un ķiveri (obligāti). Pieteikties – sūtot e-pastu guntis.kozilans@aluksne.lv.